Chung khỏa cuộc thi 'Sinh viên với An ninh mạng 2025'

Được biết, cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” do Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo bảo trợ, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) tổ chức. Sau hơn hai tháng triển khai với sự tham gia của 200 đội thi từ các trường Đại học, Cao đẳng trong nước và quốc tế, cuộc thi đã bước vào vòng chung khảo, nơi quy tụ 20 đội đầu bảng A và 56 xuất sắc nhất bảng B để tranh tài ở hai phần thi Attack–Defense và Jeopardy.

Vòng Chung khảo cuộc thi diễn ra tại Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) vào sáng ngày 15/11

Bên cạnh phần thi chuyên môn, nhiều hoạt động bên lề như Tọa đàm hướng nghiệp, Ngày hội sinh viên và khu trải nghiệm công nghệ được tổ chức song song tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã mang đến cho hàng nghìn sinh viên cơ hội tiếp cận những xu hướng, giải pháp và công nghệ mới trong lĩnh vực an ninh mạng.

Trong khuôn khổ sự kiện, MoMo cũng đã mang đến góc trải nghiệm “An toàn bảo mật cùng MoMo”. Tại đây, sinh viên được trực tiếp tìm hiểu các giải pháp bảo mật do MoMo phát triển trên nền tảng AI và dữ liệu lớn, giúp bảo vệ người dùng trong từng giao dịch tài chính số.

Sinh viên hào hứng tham gia “Thử thách bảo mật” và tìm hiểu công nghệ tại gian hàng MoMo

Chia sẻ về vấn đề này, Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Trưởng ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết: “Trong bối cảnh các hình thức tấn công mạng và lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, việc nâng cao nhận thức an ninh mạng cho sinh viên và người dân là yếu tố then chốt để xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ như MoMo trong việc phát triển các giải pháp bảo mật tiên tiến và chung tay lan tỏa ý thức phòng ngừa rủi ro trên không gian số.”

Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập MoMo chia sẻ: “Là nền tảng tài chính số phục vụ hàng chục triệu người dùng Việt Nam, MoMo luôn coi an toàn và bảo mật thông tin người dùng là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Chúng tôi trân trọng cơ hội được đồng hành cùng Bộ Công an và Cục An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) trong nỗ lực nâng cao nhận thức an ninh mạng cho sinh viên và người trẻ - những công dân số của tương lai. Chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần cảnh giác và chủ động trong từng giao dịch, cùng cộng đồng và các cơ quan chức năng.”

Hệ thống cảnh báo giao dịch bất thường: Mỗi giao dịch được hệ thống của MoMo phân tích tự động theo hàng trăm biến số hành vi nhằm nhận diện rủi ro người dùng bị lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ tạm chặn giao dịch ngay lập tức, đồng thời gửi cảnh báo và hướng dẫn người dùng liên hệ với tổng đài Chăm sóc khách hàng để xác minh.

Nhận diện mức độ an toàn tài khoản: MoMo ứng dụng mô hình AI phân tích hành vi giao dịch và ý kiến phản ánh từ cộng đồng để gán nhãn cảnh báo:

Xanh lá: An toàn - Tài khoản chưa ghi nhận rủi ro

Vàng: Cần cân nhắc - Tài khoản tiềm ẩn rủi ro

Đỏ: Nguy cơ - Tài khoản nguy cơ lừa đảo

Chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An ninh mạng 2025”

Các tính năng nổi bật được MoMo giới thiệu tại sự kiện đều là những giải pháp bảo mật đang được triển khai rộng rãi trên ứng dụng, thể hiện nỗ lực không ngừng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để bảo vệ người dùng trên không gian tài chính số.

Dữ liệu cảnh báo này được tổng hợp từ nguồn chính thống của cơ quan quản lý nhà nước, kết hợp với hệ thống phát hiện người nhận rủi ro, giúp người dùng chủ động đánh giá độ tin cậy trước khi chuyển tiền.

Xác thực sinh trắc học thông minh được xem là một bước tiến mới về công nghệ nhằm ứng phó với các hình thức gian lận deepfake và giả mạo danh tính ngày càng tinh vi. Việc MoMo triển khai xác thực sinh trắc học nhiều lớp theo chuẩn Quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Công an quản lý. Bên cạnh đó, MoMo cũng hợp tác với iProov (Anh Quốc) để ứng dụng công nghệ Dynamic Liveness, có khả năng phân biệt người thật với hình ảnh, video hoặc AI-generated face, đảm bảo “đúng người, đúng thời điểm” trong mọi giao dịch.