MoMo cùng đối tác Media AI Lab khởi động dự án “Grow with MoMo”

10 bạn sinh viên xuất sắc nhất của dự án “Grow with MoMo”

Tiếp nối tinh thần đó, “Grow with MoMo” được khởi xướng như một bước đi ý nghĩa, nhằm trao cơ hội cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực và khát vọng, giúp các em vững vàng hơn trên hành trình học tập và phát triển nghề nghiệp, bắt đầu từ những hỗ trợ nhỏ bé, nhưng mang theo niềm tin và sự đồng hành dài lâu.

Khác với những chương trình học bổng thông thường, “Grow with MoMo” được phát triển từ tinh thần Pay it forward, trao đi để thế hệ sau đi xa hơn. Dự án không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, mà còn mở ra một hành trình học và hành thực tế, nơi các sinh viên được học hỏi trực tiếp từ những chuyên gia đang vận hành một Tập đoàn Công nghệ Tài chính hàng đầu Việt Nam như MoMo.

Trong dự án này các bạn sinh viên được quyền lựa chọn mentor nhóm ngành muốn học hỏi qua chương trình

10 sinh viên tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 150 hồ sơ đăng ký để nhận học bổng trị giá 24 triệu đồng/người/năm cũng sẽ được tham gia chuỗi 4 workshop rèn luyện kỹ năng mềm và tư duy phát triển bản thân, cùng hơn 20 giờ mentoring trực tiếp với các chuyên gia trong ba lĩnh vực trọng yếu của Fintech tại MoMo: Phân tích Dữ liệu, Tiếp thị Tăng trưởng và Công nghệ.

Điểm khác biệt của dự án lần này là khoảnh khắc “Matching MoMent”, các bạn sinh viên đưa ra lựa chọn mentor và nhóm ngành muốn học hỏi qua chương trình. Tại đây, các bạn không chỉ được trau dồi kỹ năng thực tế mà còn có cơ hội lắng nghe những câu chuyện nghề, những chia sẻ chân thật từ các chuyên gia đang trực tiếp làm việc trong ngành, chia sẻ những góc nhìn từ chuyên gia để giúp các em hiểu sâu hơn về con đường mình đang theo đuổi.

Ông Nguyễn Mạnh Tường chia sẻ về hành trình 15 năm của thương hiệu và tâm huyết trao cơ hội cho thế hệ trẻ đi lên từ những điều nhỏ bé.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Tường, Đồng sáng lập, Đồng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, cho biết: “15 năm qua, hành trình của MoMo không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay tăng trưởng, mà là hành trình theo đuổi niềm tin: rằng công nghệ Việt, trí tuệ Việt có thể tạo ra giá trị bền vững cho người Việt. Mỗi cột mốc chúng tôi có được đều nhờ vào sự đồng hành, niềm tin và cơ hội được trao từ cộng đồng. Và giờ đây, điều quan trọng hơn cả là tiếp tục trao lại những cơ hội ấy cho thế hệ sau.”

“Với “Grow with MoMo”, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng nhà trường và Media AI Lab, để không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn tiếp sức cho các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn sinh viên vượt khó vươn lên – giúp các em phát triển năng lực, nuôi dưỡng niềm tin và dám mơ xa hơn từ chính những điều nhỏ bé hôm nay”, ông Nguyễn Mạnh Tường nhấn mạnh.

Tiến sĩ, nhà báo Tạ Bích Loan phát biểu tại sự kiện.

TS. Nhà báo Tạ Bích Loan, sáng lập dự án Media AI Lab, cũng chia sẻ rằng: “Với mỗi bạn trẻ để bứt phá, điều quan trọng nhất là bản lĩnh vượt qua những rào cản trong lòng mình, dám bước lên, chủ động chịu trách nhiệm và xây dựng ước mơ. “Grow with MoMo” với tinh thần chắp cánh, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những bạn sinh viên tham gia dự án này, để các bạn tự mình vươn lên từ những bước khởi đầu, tự tin bước vào hành trình xây dựng ước mơ và đóng góp cho cộng đồng”.

Có thể nói, tinh thần mà “Grow with MoMo” hướng tới chính là khởi đầu từ những điều nhỏ bé, nhưng mang ý nghĩa lan tỏa lâu dài. Và dự án hy vọng không chỉ là cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên, mà còn là minh chứng cho niềm tin rằng công nghệ có thể trở thành chất xúc tác giúp con người chạm gần hơn tới ước mơ của mình. Qua đó, các bạn sinh viên có cơ hội để học hỏi, trưởng thành và vững vàng hơn trên hành trình phía trước.