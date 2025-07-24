Xây dựng tư duy tài chính cùng MoMo

Đây là bước tiến tiếp theo trong cam kết dài hạn của MoMo: kiến tạo một thế hệ trẻ Việt Nam tự tin làm chủ tương lai tài chính của mình. Bằng cách kết hợp giữa những phần chia sẻ chuyên sâu tại giảng đường và những trải nghiệm học hỏi thú vị qua game, MoMo mong muốn trao cho người trẻ bộ công cụ và tư duy cần thiết để họ vững bước trên hành trình tài chính cá nhân.

Workshop “Kể chuyện Tài chính thông minh” thu hút sự tham gia hàng trăm sinh viên

Cụ thể, MoMo phối hợp cùng Media AI Lab tổ chức workshop “Kể chuyện Tài chính thông minh” thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên và giảng viên khoa Truyền thông Sáng tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Dưới sự dẫn dắt của MoMo, nhà báo Tạ Bích Loan và Media AI Lab, những khái niệm tài chính cá nhân vốn khó tiếp cận đã được “giải mã” thành các tình huống thực tế, dễ hình dung và dễ áp dụng. Các bạn sinh viên được trực tiếp áp dụng công thức “Hiểu tiền – Giữ tiền – Tăng tiền” với các với các công cụ quản lý chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư nhỏ được cá nhân hóa bởi AI trên MoMo.

Workshop hướng đến đưa kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và kể chuyện sáng tạo trở thành năng lực thiết yếu của sinh viên Truyền thông

Đặc biệt, các bạn sinh viên còn được hướng dẫn kỹ năng xây dựng nội dung tài chính thông qua video ngắn ứng dụng AI. Tại đây, các nhóm sinh viên đã thực hiện 50 video ngắn xoay quanh chính những điểm quan tâm của giới trẻ: Làm sao để tiết kiệm khi thu nhập chỉ vài triệu đồng? Có nên đầu tư khi chưa có tiền dư? Quản lý các khoản chi nhỏ thế nào để không "vỡ kế hoạch"? Đây không chỉ là một bài tập truyền thông, mà là cách để người trẻ tự phản ánh thói quen tài chính của mình và lan tỏa những thay đổi tích cực đến cộng đồng.

Từ giảng đường đến không gian số, tinh thần “học tài chính qua trải nghiệm” tiếp tục được MoMo mở rộng ra cộng đồng người dùng đại chúng thông qua hình thức gamification - với trò chơi tương tác “Đấu Trường Tri Thức” tích hợp ngay trên MoMo.

Game “Đấu Trường Tri Thức” được thiết kế để giúp hàng chục triệu người dùng rèn luyện tư duy về tiền bạc một cách trực quan, hấp dẫn

Diễn ra từ 23/7 đến 12/9/2025, “Đấu Trường Tri Thức” mở ra sân chơi với quy mô toàn quốc, kết hợp giữa giải trí và giáo dục tài chính, gồm 3 cơ chế chơi chính: Đường Đua Thông Thái: Người chơi sẽ chinh phục các câu hỏi kiến thức theo từng chặng để mở khóa nội dung mới và tích lũy các phần thưởng giá trị như Xu thưởng, vật phẩm game hoặc các mảnh ghép quà có thể đổi thành tiền mặt. Đấu Trường Tri Thức: Một đấu trường thi đấu kiến thức trực tuyến diễn ra hàng ngày (12H30 - 12H45), mang đến cơ hội nhận các phần thưởng hấp dẫn, bao gồm các bao lì xì tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Tổ Ấm Trong Mơ: Người chơi dùng các vật phẩm thu thập được để xây dựng và trang trí ngôi nhà ảo của riêng mình, thể hiện thành quả và sự tiến bộ trong suốt hành trình.

Game khuyến khích người dùng lập nhóm để cùng thảo luận chiến lược và học hỏi lẫn nhau, biến mỗi đội chơi thành một cộng đồng học tập tài chính thu nhỏ.

Bên cạnh kiến thức tổng hợp và các yếu tố giải trí gần gũi, các câu hỏi trong game còn mô phỏng nhiều tình huống tài chính thực tế như phân bổ thu nhập hay ra quyết định đầu tư, giúp người chơi học cách phân tích và ứng dụng vào đời sống.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 9 tỷ xu cùng quà tặng từ nhiều đối tác thương hiệu, MoMo kỳ vọng “Đấu Trường Tri Thức” không chỉ lan tỏa tinh thần học tài chính theo cách mới, mà còn góp phần xây dựng một thế hệ người dùng tự tin và chủ động hơn trong việc làm chủ tương lai tài chính của mình.

Thế hệ người dùng tài chính mới không còn là chuỗi quyết định ngẫu hứng. Gen Z đang đi tìm cách quản lý và vận dụng dòng tiền hiệu quả, đồng thời cần một "đồng minh" để không bơ vơ trước các quyết định tài chính. Khảo sát từ ZLab (2024) cho thấy, 73% Gen Z mong được các tổ chức tài chính hỗ trợ cụ thể trong việc lập ngân sách, hướng dẫn tiết kiệm, tiếp cận tín dụng và thanh toán khoản vay hiệu quả. Đây cũng chính là những tính năng đang được MoMo tối ưu thông qua AI phân tích dữ liệu hành vi nhằm đề xuất dịch vụ hoặc đưa ra tư vấn theo thời gian thực.

Chia sẻ trong buổi workshop “Kể chuyện Tài chính Thông minh”, Tiến sĩ Vũ Quang Hào - Trưởng Khoa Truyền thông Sáng tạo thuộc Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết: "Thế hệ của chúng tôi trước đây chỉ quen sử dụng tiền mặt và tích cóp tiền để mua nhà. Nhưng thế hệ các em sinh viên hiện nay, nhờ công nghệ, đã có tư duy và hành vi tài chính rất khác. Các em thanh toán không tiền mặt từ giao dịch chỉ vài chục nghìn và học đầu tư ngay cả khi chưa có nhiều tiền. Là một người làm giáo dục, tôi ghi nhận vai trò của các đơn vị Fintech như MoMo đã thúc đẩy mạnh mẽ các thói quen tài chính cá nhân thông minh, hiện đại, giúp thế hệ tiếp theo xây dựng tương tai tài chính bền vững”.

Tận dụng lợi thế về công nghệ, dữ liệu và sự thấu hiểu người dùng, MoMo đang kiến tạo một hệ sinh thái nơi người trẻ có thể dễ dàng tiếp cận và rèn luyện kỹ năng tài chính cá nhân. Đây không chỉ là nỗ lực nâng cao năng lực cho người dùng, mà còn là đóng góp thiết thực của MoMo vào việc xây dựng nền tảng con người vững chắc cho công cuộc chuyển đổi số và phát triển kinh tế của Việt Nam.