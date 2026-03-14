Bầu cử Quốc hội 2026: 6 bước bỏ phiếu mỗi cử tri cần nắm rõ

Thuỳ Linh

15:50 | 14/03/2026
Ngày 15/3/2026, hàng triệu cử tri Việt Nam sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Hiểu đúng 6 bước trong quy trình bỏ phiếu giúp mỗi người thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra vào Chủ nhật ngày 15/3/2026. Các địa điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 19 giờ cùng ngày. Mỗi cử tri được bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với từng cấp mà mình tham gia. Điều quan trọng cần nhớ: cử tri phải tự mình đến bầu, không nhờ người khác đi thay.

Infographic hướng dẫn quy trình 6 bước bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, áp dụng trong ngày bầu cử Chủ nhật 15/3/2026 từ 7 giờ đến 19 giờ tại các địa điểm bỏ phiếu trên cả nước.
Chi tiết các bước như sau:

Bước đầu tiên, cử tri sẽ đến khu vực bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 19 giờ Chủ nhật ngày 15/3/2026 để tham gia bầu cử.

Bước 2, cử tri đến bảng danh sách tiểu sử người ứng cử được niêm yết trong khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu thông tin về các ứng viên và đọc nội quy phòng bỏ phiếu. Tiếp theo, cử tri di chuyển vào trong để làm theo hướng dẫn của tổ bầu cử về quy trình bỏ phiếu. Sau đó, tại bàn phát phiếu, cử tri đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử.

Đến bước quan trọng nhất trong quy trình sáu bước, cử tri cần điền phiếu đúng và đủ. Khi không tín nhiệm người ứng cử nào, cử tri gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó. Trong quá trình viết phiếu, cử tri cần lưu ý một số quy định sau:

Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử. Không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên của người ứng cử. Không được đánh dấu những ký tự đặc biệt trên phiếu bầu. Không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu. Không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu hoặc bỏ phiếu bầu trắng. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền được đổi phiếu bầu khác.

Nếu cử tri không thể viết phiếu bầu thì có thể nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu.

Sau khi hoàn thành việc viết phiếu bầu, cử tri phải đích thân bỏ phiếu vào hòm phiếu. Cuối cùng, cử tri di chuyển đến bàn của tổ bầu cử để đóng dấu đã bỏ phiếu vào thẻ cử tri.

Sau khi thực hiện đầy đủ 6 bước theo quy trình nêu trên, cử tri đã hoàn thành hoạt động bỏ phiếu của mình.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu là một niềm tin, một trách nhiệm đối với Tổ quốc, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

bầu cử quốc hội 2026 cách bỏ phiếu bầu cử quy trình bỏ phiếu 6 bước bầu cử ngày 15/3/2026 hướng dẫn bầu cử HĐND Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp

Cử tri tham gia bầu cử ngày 15.3 phải mang theo thẻ cử tri khi đến khu vực bỏ phiếu. Trường hợp mất hoặc hỏng thẻ, cử tri cần xuất trình giấy tờ tùy thân để được cấp lại theo quy định pháp luật.
