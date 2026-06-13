HONOR Watch X5i

Cụ thể, HONOR Watch X5i là mẫu đồng hồ thông minh hướng đến người dùng cần một thiết bị theo dõi sức khỏe và vận động toàn diện nhưng vẫn đảm bảo thời lượng sử dụng dài.

Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED kích thước 1,97inch với viền mỏng chỉ 2mm, tỷ lệ hiển thị đạt 78% cùng tần số quét 60Hz, giúp tối ưu khả năng hiển thị thông tin, đồng thời mang lại trải nghiệm trực quan hơn khi theo dõi dữ liệu sức khỏe, thông báo hoặc sử dụng các tính năng hằng ngày.

Với thiết kế mỏng 10,9 mm và trọng lượng khoảng 28 gram, HONOR Watch X5i mang lại cảm giác đeo thoải mái trong thời gian dài. Bên cạnh đó với bộ khung viền được hoàn thiện tốt, kết hợp núm xoay bằng thép không gỉ tạo nên phong cách hiện đại, phù hợp với nhiều môi trường sử dụng từ công việc đến hoạt động thể thao.

Với thiết kế mỏng 10,9 mm và trọng lượng khoảng 28 gram, HONOR Watch X5i mang lại cảm giác đeo thoải mái trong thời gian dài

Người dùng cũng có thể cá nhân hóa thiết bị với hơn 180 mặt đồng hồ khác nhau, hỗ trợ Magic Album Watch Face cho phép sử dụng ảnh cá nhân làm giao diện hiển thị. Thiết kế dây đeo tháo lắp nhanh cũng giúp thay đổi phong cách sử dụng một cách linh hoạt.

Bên cạnh đó thì thời lượng pin cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của HONOR Watch X5i. Thiết bị được trang bị viên pin dung lượng 420 mAh, cho thời gian sử dụng lên đến 21 ngày trong điều kiện tiêu chuẩn.

Ngoài ra, HONOR Watch X5i còn hỗ trợ gọi thoại Bluetooth trực tiếp trên đồng hồ, cho phép nhận cuộc gọi hoặc quay số ngay từ cổ tay. Người dùng cũng có thể sử dụng sản phẩm để điều khiển phát nhạc, điều khiển chụp ảnh từ xa, chế độ đèn pin, kho ứng dụng mở rộng đa nền tảng và nhiều công cụ hỗ trợ phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Bên cạnh đó, HONOR Watch X5i cũng được trang bị các tính năng hỗ trợ theo dõi sức khỏe xuyên suốt 24 giờ bao gồm đo nhịp tim liên tục 24/7, theo dõi nồng độ oxy trong máu (SpO2), giám sát mức độ căng thẳng và đưa ra cảnh báo khi phát hiện chỉ số bất thường. Cùng với đó là dữ liệu giấc ngủ chuyên sâu nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về chất lượng nghỉ ngơi của mình.

Một điểm cộng rất đáng chú ý khác là HONOR Watch X5i còn hỗ trợ theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, các bài tập hít thở thư giãn và ghi nhận hoạt động vận động hằng ngày. Toàn bộ dữ liệu được đồng bộ thông qua ứng dụng HONOR Health, cho phép người dùng theo dõi lịch sử sức khỏe, phân tích xu hướng vận động cũng như nhận các gợi ý tập luyện phù hợp với thể trạng.

Sản phẩm cũng hỗ trợ đến 109 chế độ luyện tập khác nhau, từ các môn phổ biến như chạy bộ, đi bộ, đạp xe cho đến nhiều bộ môn chuyên biệt hơn. Người dùng có thể thiết lập mục tiêu về thời gian, quãng đường hoặc lượng calo tiêu thụ, đồng thời theo dõi quá trình cải thiện hiệu suất tập luyện theo thời gian.

HONOR Watch X5i có giá bán 1.590.000 đồng

Chi tiết xem thêm tại https://www.honor.com/global/wearables/honor-watch-x5i/

Bộ ba tai nghe mới và HONOR Watch X5i đều được bảo hành 12 tháng

Và bộ ba tai nghe thế hệ mới, trong đó nổi bật là mẫu tai nghe cao cấp với hệ thống driver kép và chống ồn 50 dB mang tên HONOR Earbuds 4.

HONOR Earbuds 4 có thiết kế cao cấp

Không chỉ có thiết kế đẹp và vẻ ngoài cao cấp, HONOR Earbuds 4 còn được trang bị công nghệ chống ồn chủ động Hybrid ANC với cường độ lên tới 50 dB. Hệ thống ba micro kết hợp nhiều cấp độ chống ồn khác nhau giúp thiết bị có thể thích ứng với từng môi trường sử dụng, từ văn phòng, quán cà phê cho đến các khu vực đông người như sân bay hoặc phương tiện công cộng.

Một điểm khác biệt đáng chú ý của HONOR Earbuds 4 là hệ thống driver kép phủ titanium gồm driver 11 mm và driver 6 mm. Thiết kế này cho phép tái tạo dải âm trầm mạnh mẽ, đồng thời duy trì độ chi tiết ở dải trung và dải cao, mang lại âm trường rộng và cân bằng hơn.

HONOR Earbuds 4

Tai nghe cao cấp mới nhất nhà HONOR cũng tích hợp công nghệ Spatial Audio (âm thanh không gian) giúp tái tạo hiệu ứng âm thanh đa hướng, mang đến trải nghiệm nghe nhạc, xem phim và chơi game sống động hơn. Bên cạnh đó, chế độ xuyên âm kép cho phép người dùng nghe được âm thanh môi trường hoặc tăng cường giọng nói khi cần giao tiếp mà không phải tháo tai nghe.

Đi cùng với hệ thống ba micro cùng thuật toán AI hỗ trợ giảm tiếng ồn cuộc gọi, trong khi khả năng chống gió lên đến 6 m/s giúp cải thiện chất lượng đàm thoại ngoài trời. Tính năng Smart Wear Detection với khả năng tự động tạm dừng nhạc khi tháo tai nghe và tiếp tục phát khi đeo trở lại mang đến sự liền mạch đáng chú ý.

Ngoài ra, HONOR Earbuds 4 cũng cho phép phát nhạc liên tục tới 9 giờ, và lên đến 46 giờ nếu đi cùng hộp sạc. Công nghệ sạc nhanh cho phép chỉ với 10 phút sạc, người dùng có thể tiếp tục nghe nhạc thêm tối đa trong 3 giờ. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ dịch thuật AI theo thời gian thực thông qua ứng dụng HONOR AI Space, tính năng tìm kiếm tai nghe, ghép nối nhanh và chế độ Game Mode với độ trễ thấp.

HONOR Earbuds 4 có giá bán 1.990.000 đồng

Chi tiết về HONOR Earbuds 4 xem thêm tại https://www.honor.com/global/audio/honor-earbuds-4/

HONOR Earbuds A Pro

HONOR Earbuds A Pro được định vị ở phân khúc tầm trung nên kế thừa nhiều công nghệ ấn tượng từ mẫu tai nghe cao cấp Earbuds 4 đi cùng mức giá dễ tiếp cận.

Chi tiết hơn về HONOR Earbuds A Pro, với driver động 12,4 mm cùng công nghệ chống ồn chủ động đạt độ sâu tối đa 49 dB, chỉ thấp hơn đôi chút so với mẫu cao cấp nhất trong dòng sản phẩm. Hệ thống chống ồn giúp hạn chế hiệu quả các tạp âm thường gặp trong quá trình di chuyển, học tập hoặc làm việc.

HONOR Earbuds A Pro

Tương tự như HONOR Earbuds 4, HONOR Earbuds A Pro cũng hỗ trợ Spatial Audio nhằm tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều, đồng thời tích hợp thuật toán Dynamic Bass giúp tăng cường dải âm trầm cho các nội dung giải trí như nhạc điện tử, phim ảnh hoặc trò chơi.

Tai nghe hỗ trợ khử tiếng ồn cuộc gọi bằng AI, kết nối nhanh với thiết bị, đồng bộ hóa kết nối qua nền tảng đám mây và tính năng tìm kiếm tai nghe thông qua ứng dụng quản lý.

HONOR Earbuds A Pro cho thời gian phát nhạc lên đến 9 giờ và tổng thời lượng sử dụng khoảng 42 giờ khi đi kèm hộp sạc. Công nghệ sạc nhanh tiếp tục được duy trì, cho phép nghe nhạc trong khoảng 3 giờ chỉ sau 10 phút sạc.

HONOR Earbuds A Pro có giá bán 1.090.000 đồng

Chi tiết xem tại https://www.honor.com/global/audio/honor-earbuds-a-pro/

HONOR Earbuds X10 Lite

Mẫu tai ghe cuối cùng cũng là mẫu tai nghe có mức giá dễ tiếp cận nhất đó là HONOR Earbuds X10 Lite. Mặc dù thuộc phân khúc phổ thông nên HONOR Earbuds X10 Lite vẫn được trang bị nhiều tính năng vốn xuất hiện trên các dòng sản phẩm cao cấp hơn. Ví dụ như driver động 12,4mm kết hợp công nghệ Dynamic Bass Enhancement giúp tăng cường dải âm trầm và mang lại chất âm giàu năng lượng hơn. Hệ thống chống ồn chủ động ANC với cường độ tối đa 42 dB giúp giảm đáng kể tiếng ồn môi trường trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Earbuds X10 Lite

Ngoài ra, Earbuds X10 Lite cũng hỗ trợ tính năng khử tiếng ồn cuộc gọi bằng AI, ghép nối nhanh, chuyển đổi thiết bị thông qua nền tảng đám mây, tìm kiếm tai nghe từ ứng dụng và điều khiển cảm ứng trực tiếp trên thân tai nghe.

Một trong những điểm nổi bật của sản phẩm là tính năng AI Translation thông qua nền tảng HONOR AI Space, hỗ trợ dịch thuật theo thời gian thực giữa nhiều ngôn ngữ khác nhau, giúp người dùng giao tiếp thuận tiện hơn trong học tập, du lịch hoặc công việc.

HONOR Earbuds X10 Lite cho thời gian sử dụng liên tục lên tới 45 giờ khi kết hợp với hộp sạc và hỗ trợ sạc nhanh, cho phép sạc 10 phút có đến 3 giờ nghe nhạc. Sản phẩm cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP54, phù hợp với các hoạt động thường ngày cũng như luyện tập thể thao.

Earbuds X10 Lite có giá bán chỉ 790.000 đồng

Chi tiết xem thêm tại https://www.honor.com/global/audio/honor-earbuds-x10-lite/

Tất cả các sản phẩm trên đều đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam.