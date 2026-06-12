HONOR 600 Series chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam

Sự xuất hiện của bộ ba này hứa hẹn sẽ xóa nhòa mọi ranh giới phân khúc, mang trải nghiệm di động cao cấp đến gần hơn với đông đảo người dùng.

Cụ thể, HONOR 600 Series mang đến loạt nâng cấp đáng chú ý như tính năng tạo video bằng AI (AI Image to Video 2.0), camera đêm chuẩn flagship 200MP, pin khủng 7.000mAh và vi xử lý Snapdragon cao cấp. Thiết bị còn gây ấn tượng nhờ màn hình siêu sáng cùng thiết kế tinh tế, sang trọng, kế thừa và phát huy ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Number Series.

HONOR 600 Series sở hữu tính năng tạo video bằng AI và camera đêm chuẩn flagship 200MP

Tất cả tạo nên một thế hệ smartphone mới vượt qua mọi giới hạn, không chỉ nổi bật ở thông số, mà còn đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo và sử dụng hằng ngày.

Một trong những điểm đáng chú ý trên HONOR 600 Series là tính năng AI Image to Video 2.0. Đây là một bước tiến công nghệ mới được phát triển dựa trên mô hình tạo video đa phương thức hợp nhất, tích hợp việc tạo, chỉnh sửa và hiểu nội dung video mượt mà chỉ trong một tính năng. Người dùng có thể kết hợp tối đa 03 bức ảnh, tự do lựa chọn ảnh mở đầu và kết thúc, kết hợp các câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên cùng kho hiệu ứng điện ảnh phong phú có sẵn để tạo nên những video ấn tượng dài từ 3–8 giây theo ý đồ của riêng mình chỉ với một chạm.

Bên cạnh đó, nút AI chuyên dụng trên cạnh máy cho phép truy cập nhanh tính năng tạo video ngay từ ảnh trong Gallery (Thư viện ảnh). "Trợ lý" AI Photos Agent trên máy cũng sẽ hỗ trợ người dùng chỉnh sửa và tạo điểm nhấn cho bức ảnh yêu thích một cách nhanh chóng thông qua những câu lệnh mô tả nhu cầu.

Ngoài ra, HONOR 600 Series còn được trang bị bộ công cụ chỉnh sửa ảnh động cực kỳ linh hoạt (Ultra Versatile Moving Photo Editing), bao gồm các tính năng như Xóa vật thể trong ảnh động (Moving Photo Eraser), Ghép ảnh nghệ thuật (Moving Photo Breakout Collage) giúp nâng tầm sáng tạo hơn với những khung hình 3D sống động và đầy phá cách.

Hệ thống camera 200MP thế hệ mới trên HONOR 600

Nâng tầm nhiếp ảnh đêm với hệ thống camera 200MP thế hệ mới

Kế thừa nền tảng camera sắc nét 200MP từ dòng HONOR 400 Series, HONOR 600 Series tự tin mang đến trải nghiệm di động ngay cả trong những khoảnh khắc nghiệt nhất của nhiếp ảnh đó là chụp ảnh thiếu sáng và ban đêm.

Nhờ được tối ưu hóa bởi nền tảng xử lý hình ảnh thông minh AiMAGE thế hệ mới của HONOR, cùng camera đêm Siêu nét 200MP tích hợp cảm biến 1/1.4-inch lớn nên HONOR 600 Series giúp người dùng dễ dàng bắt trọn những chi tiết “ẩn mình” trong bóng tối và chụp nét trong điều kiện thiếu sáng.

Bên cạnh đó, công nghệ gộp điểm ảnh 16 trong 1 với kích thước siêu điểm ảnh tương đương 2.24μm, kết hợp cùng công nghệ tái tạo ảnh AI E2E Remosaic giúp tăng khả năng thu sáng lên đến 24%. Hệ thống camera trên HONOR 600 series còn được hoàn thiện hơn nhờ được trang bị camera góc siêu rộng 12MP, cảm biến nhiệt độ màu chuyên dụng và camera trước 50MP. Đặc biệt, trên phiên bản HONOR 600 Pro được nâng cấp thêm camera tele tiêu cự quang học 3.5X 50MP cho khả năng zoom ấn tượng lên đến 120x.

Và chuẩn chống rung đạt CIPA 6.0 trên camera chính và CIPA 6.5 trên ống kính tele trong phiên bản HONOR 600 Pro

Không chỉ mang đến những hình ảnh và video sắc nét, mọi khung hình đều vững vàng tuyệt đối nhờ hệ thống chống rung SOIS tiên tiến từ HONOR. Cùng với chuẩn chống rung đạt CIPA 6.0 trên camera chính và CIPA 6.5 trên ống kính tele trong phiên bản HONOR 600 Pro, thiết bị hỗ trợ ghi lại hình ảnh ổn định và chất lượng hơn trong nhiều tình huống chụp thiếu sáng hoặc zoom xa.

Độ chuẩn xác về màu sắc còn được bảo chứng bởi công nghệ AI Color Engine, giải pháp giúp tối ưu khả năng tái tạo màu sắc thông qua sự kết hợp giữa nhiều camera trên thiết bị, giúp tự động nhận diện và điều chỉnh cân bằng trắng dưới mọi điều kiện ánh sáng phức tạp, mang lại những tông màu sống động, chân thực ngay từ khoảnh khắc bấm máy.

Thông số kỹ thuật của HONOR 600

Hệ thống camera còn được vận hành trọn vẹn nhờ loạt thuật toán AI dành cho nhiếp ảnh đêm kết hợp cùng công nghệ AI Cloud Enhancement: AI Enhanced Night Photography giúp chụp đêm sắc nét khi zoom từ 0.6x đến 10x; AI Enhanced Night Portrait có thể chụp chân dung đêm nghệ thuật với hiệu ứng xóa phông đa dạng trên bản HONOR 600 Pro.

Chưa dừng lại ở đó, người dùng có thể mở rộng phạm vi kích hoạt zoom thông minh nhờ AI Super Zoom 2.0, khám phá Tính năng vượt trội với SuperMoon 2.0 của HONOR 600 Pro để tạo nên các bức ảnh chụp mặt trăng ấn tượng, rõ nét mà không làm mờ nhòe cảnh vật xung quanh.

Thông số kỹ thuật của HONOR 600 Pro

Ở phân khúc phổ thông, HONOR 600 Lite dẫn đầu tầm giá khi sở hữu nút camera AI vật lý chuyên dụng và cụm camera chính siêu nét lên đến 108MP, đi kèm ứng dụng thuật toán Raw Native Domain Algorithm cho phép tối ưu khả năng tái tạo chi tiết và chiều sâu ảnh. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị nhiều bộ lọc màu lấy cảm hứng từ nhiếp ảnh phim, mang đến nhiều lựa chọn sáng tạo cho người dùng. Do đó, dù chụp phong cảnh hùng vĩ hay chân dung tự nhiên, người dùng đều có thể tạo ra những bức ảnh đa phong cách và đầy tính nghệ thuật chỉ với vài thao tác đơn giản.

HONOR 600 Series sở hữu thiết kế tinh tế và thời thượng trong một kết cấu siêu bền bỉ

Ngôn ngữ thiết kế tinh xảo, độ bền thách thức mọi va chạm

Năm nay, với thế hệ HONOR 600 Series mới, HONOR đã mang đến diện mạo tinh chỉnh nhất trong lịch sử dòng Number Series. Đó là độ mỏng nhẹ, đi cùng thiết kế tinh tế và thời thượng nhưng vẫn mang trong mình kết cấu siêu bền bỉ.

Cùng với đó là viền màn hình siêu mỏng giúp tối ưu hóa thị giác, kết hợp cùng góc bo đối xứng mang lại cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng mà chắc tay, vượt xa các đối thủ trong cùng phân khúc.

Cùng với viền màn hình siêu mỏng

Đi sâu vào từng dòng máy, HONOR 600 Series được trang bị vượt trội với màn hình 6.57inch, viền mỏng, mang đến không gian hiển thị rộng rãi. Nổi bật trên tấm nền là độ sáng cực đại lên đến 8.000 nits, mật độ điểm ảnh 458ppi, tần số quét 120Hz, công nghệ điều sáng 3840Hz Risk-Free Dimming, và khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu vô cùng tiên tiến.

Ở chế độ ngoài trời (Sunlight Mode) với độ sáng lên tới 4.000 nits ở mức 20% APL giúp duy trì độ hiển thị rõ nét dưới ánh nắng gắt, quản lý nhiệt độ tối ưu và khả năng điều chỉnh độ sáng linh hoạt.

Máy cũng được trang bị màn hình bảo vệ mắt (HONOR Eye Comfort Display) thông minh giúp cân bằng độ rực rỡ, tối ưu hóa độ sáng và màu sắc nhằm mang lại sự dễ chịu cho mắt người dùng khi sử dụng trong thời gian dài.

Chuẩn kháng nước và kháng bụi vượt trội IP68, IP69 và IP69K

Và để đảm bảo máy luôn an toàn trước mọi va chạm, rơi rớt và những sự cố bất ngờ thường ngày, HONOR đã trang bị cho dòng máy chứng nhận đạt chuẩn kháng nước và kháng bụi vượt trội IP68, IP69 và IP69K, và chứng nhận độ bền 5 sao từ SGS. Bên cạnh đó, phiên bản HONOR 600 Lite cũng góp phần tạo nên đột phá lớn trong phân khúc phổ thông với thiết kế kim loại nguyên khối (Metal-forged Unibody Design) với bộ khung kim loại vững chắc giúp HONOR 600 Lite đạt độ mỏng ấn tượng 7.34mm nhưng vẫn bền bỉ vượt trội, chịu lực rơi từ độ cao lên đến 1,8 mét.

Cùng viên pin khủng lên đến 7.000mAh

Viên pin khủng là điểm nhấn cuối cùng của dòng HONOR 600 Series

Toàn bộ các model đều sở hữu dung lượng pin đột phá cùng trình quản lý pin AI thông minh (AI Battery Scheduling Engine) giúp tối ưu hóa điện năng, mang lại thời gian sử dụng thực tế lên đến hai ngày đối với các nhu cầu cường độ cao. Trong đó, HONOR 600 và 600 Pro sở hữu viên pin khổng lồ 7.000mAh mà vẫn bảo độ độ mỏng nhẹ. Đặc biệt ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt -20°C với chỉ 20% dung lượng pin, các tính năng cốt lõi như đàm thoại, quay video và chụp ảnh vẫn hoạt động ổn định nhờ trình quản lý pin AI thông minh.

Ngoài ra, giải pháp về sạc cũng cực kỳ đa dạng, đáp ứng mọi tình huống. Cụ thể với công nghệ HONOR Super Charge có dây 80W và HONOR Super Charge không dây 50W trên phiên bản Pro và sạc ngược có dây 27W trên cả HONOR 600 và HONOR 600 Pro, bộ đôi thiết bị này có thể sẵn sàng hỗ trợ năng lượng cho các thiết bị đi động khác.

Với chu kỳ sạc lên đến 1.600 lần cùng tiêu chuẩn thiết kế độ bền 5 năm, HONOR đảm bảo tuổi thọ pin tối ưu suốt vòng đời sản phẩm.

HONOR 600 Lite được trang bị viên pin 6.520mAh

Người em út HONOR 600 Lite được trang bị viên pin 6.520mAh (đạt chứng nhận độ bền của TÜV Rheinland) cùng bộ sạc nhanh HONOR Supercharge 45W cho phép thiết bị nạp năng lượng nhanh chóng, mang đến trải nghiệm ổn định cho cả nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn các tác vụ kéo dài

Đồng hành cùng viên pin khủ ng là sức mạnh hiệu năng vượt trội từ các bộ vi xử lý thế hệ mới. Trong đó, phiên bản HONOR 600 được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform mạnh mẽ, mang lại bước nhảy hiệu năng 27% CPU và 30% GPU so với thế hệ trước.

HONOR 600 Pro được trang bị vi xử lý chip Snapdragon 8 Elite Mobile Platform

Model cao cấp nhất là HONOR 600 Pro được trang bị vi xử lý chip Snapdragon 8 Elite Mobile Platform trên công nghệ xử lý 3nm tiên tiến, mang lại bước nhảy hiệu năng 45% CPU và 44% GPU, tốc độ phản hồi chuẩn flagship khi xử lý đa nhiệm và chơi game đồ họa nặng.

Em út HONOR 600 Lite được vận hành đa nhiệm và mượt mà bởi MediaTek Dimensity 7100 Elite, cùng cấu trúc 8 nhân (Octa-core) kết hợp công nghệ RAM Turbo mở rộng dung lượng tương đương 24GB, giúp hàng chục ứng dụng có thể chạy ngầm cùng lúc mà không hề giật lag.

Khả năng kết nối linh hoạt với hệ sinh thái Apple & tối ưu hóa trải nghiệm AI cùng Google Gemini của HONOR 600 Series cũng rất ấn tượng. Cụ thể thông qua tính năng OneHop đã được cải tiến, cho phép đồng bộ hóa thông báo giữa HONOR và iPhone, chia sẻ tệp tin một chạm với iPhone và Mac, chia sẻ điểm truy cập mạng (hotspot), và hiển thị tin nhắn từ Apple Watch.

HONOR 600 Lite và HONOR 600

Người dùng có thể truy cập trực tiếp các tệp ghi chú (HONOR Notes) và dữ liệu điện thoại ngay trên máy Mac như các tệp tin cục bộ, xóa nhòa khoảng cách giữa Android và Apple để tối ưu hóa hiệu suất làm việc xuyên nền tảng.

Đáng chú ý, sự kết hợp giữa HONOR 600 Series và Google Gemini cũng mang đến cho người dùng khả năng tương tác thông qua văn bản, giọng nói hoặc hình ảnh để nhận hỗ trợ nhanh chóng trong nhiều tình huống khác nhau. Đây là bước đi chiến lược hướng tới việc xây dựng một trợ lý AI thực thụ với khả năng giao tiếp tự nhiên, trực quan và vô cùng hữu ích trong các tác vụ hằng ngày.

Người dùng khi đặt mua một trong ba model sản phẩm thuộc dòng HONOR 600 Series sẽ được tặng 3 tháng trải nghiệm gói Google AI Pro hoàn toàn miễn phí, mở khóa quyền truy cập cao cấp vào những tính năng tốt nhất của Gemini, bao gồm: tính năng tạo video đỉnh cao vận hành bởi mô hình Veo 3.1, công cụ tạo ảnh Nano Banana Pro, công cụ làm phim AI (Flow), trợ lý nghiên cứu AI (NotebookLM) cùng 5TB dung lượng lưu trữ đám mây.

HONOR 600 phiên bản giới hạn MOLLY

Được bán ra với giá 27.490.000 đồng

HONOR ra mắt phiên bản giới hạn MOLLY

Theo đó, HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition là phiên bản hợp tác quốc tế đầu tiên của thương hiệu với POP MART. Kế thừa cấu hình và các công nghệ nổi bật của HONOR 600 Pro, phiên bản giới hạn này lấy cảm hứng từ nhân vật MOLLY xuyên suốt từ thiết kế sản phẩm, bao bì đến giao diện phần mềm. Sự kết hợp này thể hiện định hướng của HONOR trong việc mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu thể hiện cá tính riêng của người dùng.

HONOR 600 Series chính thức lên kệ từ hôm nay, 11/6/2026 với giá bán từ 10.990.000 đồng

HONOR 600 và 600 Pro bán ra với ba lựa chọn màu sắc là Cam hoàng kim, Trắng ánh kim, Đen huyền bí. Phiên bản HONOR 600 Lite sở hữu bộ bốn màu sắc trẻ trung bao gồm Xanh thanh xuân, Vàng sa mạc, Xám ánh bạc và Đen huyền bí.

Riêng HONOR 600 sẽ được bán qua các kênh phân phối, hệ thống bán lẻ toàn quốc của HONOR và các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Bản HONOR 600 Pro, HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition và HONOR 600 Lite sẽ có bán độc quyền tại Thế Giới Di Động.

Trong thời gian mở bán, sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt

Kể từ ngày 11/06 đén 12/07, khi mua dòng sản phẩm HONOR 600 Series, khách hàng sẽ nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn với voucher giảm giá đến 2,000,000 đồng, kèm ưu đãi thu cũ đổi mới đến 5,000,000 đồng, trả góp 0% lãi suất và gói bảo hành đặc quyền HONOR Care+ / Premium Care+ tùy sản phẩm.