Các cử tri thảo luận về các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Trao đổi với Báo chí, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, tính đến 23h30 ngày 15/3, cả nước đã có gần 76,2 triệu cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,68%.

Theo thống kê, nhiều địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt từ 99,99% trở lên gồm: Lào Cai, Huế, Hà Tĩnh, Tuyên Quang và Vĩnh Long.

Trước đó, đánh giá sơ bộ về tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc dù điều kiện địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng cử tri vẫn tích cực tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ rất cao.

Một số địa phương tiêu biểu gồm: Lào Cai đạt 100%, Lai Châu đạt 99,97%, Tuyên Quang đạt 99,96%, Điện Biên đạt 99,91%, trong khi Lạng Sơn và Thái Nguyên cùng đạt 99,82%.

Bên cạnh đó, nhiều tỉnh, thành phố lớn có quy mô dân số và số lượng cử tri rất đông, thường xuyên có biến động dân cư, nhưng vẫn duy trì tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử ở mức cao, trên 99%.

Theo đánh giá của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, kết quả này cho thấy sự nỗ lực lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương, đồng thời phản ánh tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và sự quan tâm của cử tri đối với hoạt động chính trị quan trọng của đất nước.

Ông La Ngọc Khánh, 96 tuổi trú tại thôn 6 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, cử tri cao tuổi tham gia bầu cử. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Lào Cai đạt 100% cử tri đi bầu: Những cách làm giúp nhiều tỉnh miền núi đạt tỷ lệ gần tuyệt đối

Kết quả thống kê cho thấy nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đạt tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử gần như tuyệt đối. Đáng chú ý, Lào Cai đạt 100%, Lai Châu đạt 99,97%, Tuyên Quang đạt 99,96%, Điện Biên đạt 99,91%, trong khi Lạng Sơn và Thái Nguyên cùng đạt 99,82%.

Những con số này đặc biệt đáng chú ý bởi đây đều là các địa phương có địa hình phức tạp, dân cư phân tán, điều kiện đi lại khó khăn. Vậy điều gì đã giúp các địa phương này đạt tỷ lệ tham gia bầu cử cao như vậy?

Tổ chức bầu cử linh hoạt, bám sát địa bàn

Một trong những yếu tố quan trọng là công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng và linh hoạt theo đặc thù địa bàn.

Tại nhiều tỉnh miền núi, các tổ bầu cử được bố trí sát khu dân cư, thậm chí đặt tại các thôn, bản nhỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri. Với những khu vực xa trung tâm hoặc giao thông khó khăn, các địa phương bố trí điểm bỏ phiếu gần nhất để giảm quãng đường di chuyển cho người dân.

Ngoài ra, các tổ bầu cử còn chủ động rà soát danh sách cử tri từ sớm, cập nhật biến động dân cư, bảo đảm không bỏ sót người đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử tỉnh Lào Cai, cuộc bầu cử lần này tại 4 đơn vị bầu cử lựa chọn 10 đại biểu Quốc hội, 61 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 2.105 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Tuyên truyền sâu rộng tới từng thôn, bản

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phù hợp với từng cộng đồng dân cư.

Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung tuyên truyền được truyền tải bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt cộng đồng, hoặc thông qua đội ngũ cán bộ thôn, bản.

Nhờ đó, cử tri hiểu rõ hơn ý nghĩa và quyền lợi của việc tham gia bầu cử, từ đó chủ động đến điểm bỏ phiếu đúng thời gian quy định.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Một yếu tố quan trọng khác là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tại cơ sở.

Tại nhiều địa phương miền núi, chính quyền cơ sở, tổ chức đoàn thể và lực lượng chức năng đều tham gia hỗ trợ công tác bầu cử. Các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng cũng tích cực vận động người dân tham gia bỏ phiếu.

Nhờ sự phối hợp này, nhiều địa phương đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm với tỷ lệ cử tri tham gia rất cao.

Bài học từ các địa phương

Từ kết quả tại các tỉnh miền núi phía Bắc, có thể rút ra một số kinh nghiệm đáng chú ý trong công tác tổ chức bầu cử:

Thứ nhất, chuẩn bị sớm và rà soát kỹ danh sách cử tri để hạn chế sai sót hoặc bỏ sót đối tượng.

Thứ hai, tổ chức điểm bỏ phiếu thuận tiện, phù hợp với đặc điểm địa bàn và điều kiện đi lại của người dân.

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền theo nhiều hình thức, đặc biệt là thông qua những người có uy tín trong cộng đồng.

Thứ tư, huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị ở cơ sở để bảo đảm công tác bầu cử diễn ra thuận lợi.

Những kinh nghiệm này cho thấy, ngay cả ở những địa bàn khó khăn, nếu công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo và sát thực tế, việc huy động cử tri tham gia bầu cử với tỷ lệ rất cao hoàn toàn có thể đạt được.