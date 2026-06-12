Ngày 12/6, đoàn công tác Học viện Hải quân do Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, học viên đang trực tiếp tham gia xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại các thôn Ha Lá Hạ, Trà Co 2 và Suối Đá, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.

Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công, kiểm tra và động viên cán bộ, học viên xây nhà tại Thôn Trà Co 2.

Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, góp phần giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Niềm vui của gia đình chị Đá Mài Nghin được hỗ trợ xây nhà khi được đoàn Học viện hỏi thăm và chia sẻ.

Trong những ngày qua, cán bộ, học viên Học viện Hải quân đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan để triển khai nhiệm vụ. Công tác bảo đảm hậu cần, ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội được tổ chức chu đáo, nền nếp. Các hạng mục xây dựng được triển khai đúng tiến độ, trong đó có một căn nhà đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Tại các điểm thi công, Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công đã trực tiếp kiểm tra tình hình thực tế, thăm hỏi, động viên cán bộ, học viên đang ngày đêm nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn Học viện kiểm tra nơi ở và sinh hoạt của bộ đội.

Giám đốc Học viện Hải quân ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của lực lượng tham gia xây dựng nhà ở cho người dân. Đồng thời yêu cầu cán bộ, học viên tiếp tục phát huy phẩm chất người quân nhân cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thi công và an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống của các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Những lời động viên cùng sự quan tâm thiết thực của đoàn đã tiếp thêm động lực để các hộ dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đoàn Học viện động viên cán bộ, học viên đang xây nhà tại thôn Suối Đá.

Chị Đá Mài Nghin, một trong những hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, xúc động chia sẻ rằng căn nhà cũ của gia đình đã xuống cấp trong thời gian dài. Việc được cán bộ, chiến sĩ Hải quân trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà mới không chỉ giúp gia đình có nơi ở khang trang hơn mà còn là nguồn động viên lớn để vươn lên trong cuộc sống.

Phụ nữ Học viện chuẩn bị các món ăn buổi trưa cho bộ đội.

Bên cạnh lực lượng trực tiếp thi công, hội viên phụ nữ Học viện Hải quân cũng tích cực tham gia hỗ trợ. Trong suốt quá trình xây dựng, các hội viên đã xuống địa bàn phối hợp cùng người dân chuẩn bị bữa ăn, nước uống, góp phần bảo đảm đời sống cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Những hoạt động thiết thực, nghĩa tình của cán bộ, học viên và hội viên phụ nữ Học viện Hải quân đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Hải quân trong công tác an sinh xã hội, chung tay chăm lo đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.