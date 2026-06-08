Những ngày qua, tại các điểm xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa, không khí lao động trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Hình ảnh cán bộ, học viên Học viện Hải quân miệt mài các phần việc xây dựng đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Nhưng phía sau những giọt mồ hôi thấm đẫm màu áo lính còn có một hình ảnh đầy ấm áp, những bữa cơm đậm nghĩa tình quân dân do chính người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ địa phương, tận tay chuẩn bị.

Chị Chi rửa sạch thực phẩm cho bữa ăn.

Gia đình chị Dung đang nấu các món ăn buổi trưa.

Để bảo đảm những bữa ăn chu đáo cho lực lượng tham gia xây dựng, Học viện Hải quân đã phối hợp với chính quyền địa phương, trực tiếp là các thôn Trà Co 2, Suối Đá và Ha Lá Hạ (xã Bác Ái), tổ chức hỗ trợ nấu ăn cho bộ đội.

Ngay sau khi nhận được đề nghị, nhiều hộ gia đình sẵn sàng, không ngần ngại góp công, góp sức chăm lo bữa ăn cho lực lượng Học viện Hải quân làm nhiệm vụ.

Tại gia đình chị Phan Thanh Chi ở thôn Ha Lá Hạ, công việc chuẩn bị bữa ăn bắt đầu từ rất sớm. Mỗi ngày, chị dậy từ trước 5 giờ sáng để đi chợ, lựa chọn thực phẩm tươi ngon. Sau đó, chị cùng người thân tất bật sơ chế nguyên liệu, nấu nướng để kịp phục vụ bữa trưa cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Các học viên phụ giúp đưa các phần cơm đến địa điểm nghi ngơi của đơn vị.

“Thấy các chú bộ đội làm việc dưới nắng mưa rất vất vả nên tôi muốn góp một phần công sức nhỏ. Mỗi ngày tôi đều hỏi các chú ăn có hợp khẩu vị không để hôm sau điều chỉnh cho phù hợp. Được hỗ trợ bộ đội, tôi thấy rất vui”, chị Chi chia sẻ.

Tại các thôn Trà Co 2 và Suối Đá, không khí chuẩn bị bữa cơm cũng luôn rộn ràng. Người nhặt rau, người nhóm bếp, người chế biến thức ăn, tất cả cùng chung tay với mong muốn mang đến những bữa ăn đủ dinh dưỡng cho cán bộ, học viên.

Chị Chi vui vẻ xởi từng bát cơm cho bộ đội.

Sau mỗi bữa cơm, Chị Chi cùng cán bộ, học viên chia sẻ với nhau nhưng câu chuyện sau một ngày làm việc.

Chị Trần Thị Mỹ Dung cho biết, cả gia đình cùng chung tay, mỗi người một việc để kịp chuẩn bị bữa cơm ngon. “Nhìn các chú Hải quân làm việc dưới trời nắng nóng, ai cũng thương. Chúng tôi chỉ mong những bữa cơm gia đình sẽ giúp các chú có thêm sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ”, chị nói.

Trung tá Đinh Văn Thành, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 2, Học viện Hải quân, cán bộ phụ trách lực lượng tham gia xây dựng, cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ rất ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với nhân dân. Sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của nhân dân địa phương, đặc biệt là những bữa cơm ấm áp, tiếp thêm động lực để cán bộ, học viên quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Lực lượng Học viện Hải quân đang bận rộn với những công việc xây dựng, ngôi nhà dần đi vào giai đoạn hoàn thành.

Không chỉ là những bữa ăn thường ngày với rau xanh, cá kho hay bát canh nóng, đó còn là sự sẻ chia chân thành giữa quân và dân. Những lời hỏi han giản dị về công việc, sức khỏe hay khẩu vị đã trở thành cầu nối gắn kết tình cảm, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Giữa những ngôi nhà đang dần thành hình, những bữa cơm ấm áp nghĩa tình đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân dân gắn bó. Đây không chỉ là nguồn động viên tinh thần đối với cán bộ, học viên Học viện Hải quân mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống đoàn kết quân dân, cùng chung tay vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho các gia đình chính sách trên địa bàn.