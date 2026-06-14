Áp lực dò đáy bao trùm phiên đầu tuần

VN-Index khép phiên 12/6 tại 1.791,65 điểm, giảm gần 7 điểm, tương ứng 0,39% so với phiên liền trước, và đóng cửa với mẫu nến Marubozu đen khi lực cung dâng mạnh vào cuối phiên. Tính chung cả tuần trước, chỉ số mất 2,57%, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp và lùi về vùng giá thấp nhất chín tuần. Trạng thái kỹ thuật yếu là cơ sở khiến giới phân tích nghiêng về kịch bản thận trọng cho phiên đầu tuần mới.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index thất bại trong nỗ lực vượt đường trung bình động MA100 và tiếp tục bám sát dải dưới của Bollinger Bands. Theo Vietstock, chỉ báo MACD duy trì dưới ngưỡng 0 sau khi cắt xuống đường tín hiệu, trong khi chỉ báo Negative Volume Index cắt xuống dưới đường EMA 20 ngày, hàm ý rủi ro sụt giảm bất ngờ vẫn hiện hữu. Khối lượng giao dịch thường xuyên nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý dè dặt chưa được giải tỏa.

Quan điểm của các công ty chứng khoán cho phiên 15/6 phần lớn nghiêng về chiều giảm. Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng diễn biến phiên 12/6 củng cố xác suất VN-Index tiếp tục đi xuống, với kháng cự gần quanh 1.800 đến 1.830 điểm và hỗ trợ quan trọng quanh 1.750 điểm. Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo chỉ số cần kiểm định lại vùng 1.745 đến 1.755 điểm, tương ứng đường trung bình động 200 phiên. Chứng khoán SSI lưu ý vùng hỗ trợ gần 1.740 đến 1.780 điểm, đồng thời cảnh báo nhịp rung lắc còn tiếp diễn.

Bảng điện tử thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 12/6 với VN-Index

Chứng khoán Thiên Việt (TVS) giữ nguyên quan điểm chỉ số điều chỉnh về quanh 1.750 điểm, với đà giảm dẫn dắt bởi nhóm Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM. Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá thị trường còn rung lắc trước khi hình thành vùng đáy ngắn hạn, khi RSI hướng về vùng quá bán và histogram MACD duy trì trạng thái âm. Ở kịch bản tích cực hơn, VN-Index có thể quay lại biên độ 1.800 đến 1.850 điểm nếu nhóm Vingroup bật tăng từ vùng MA50 và dòng tiền lan tỏa trở lại.

Thanh khoản tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý trong phiên 15/6. Tuần trước, giá trị khớp lệnh trên HoSE có phiên rơi xuống quanh 9.300 tỷ đồng, mức thấp nhất 14 tháng, trong khi khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 271 tỷ đồng và khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng. Khi dòng tiền mới chưa nhập cuộc, các nhịp hồi phục nhiều khả năng vẫn thiếu sự lan tỏa và dễ suy yếu.

Ngân hàng và xây dựng hút tiền, bất động sản dò đáy, công nghệ logistics chờ cú hích

Tài chính ngân hàng tiếp tục được kỳ vọng giữ vai trò trụ đỡ trong phiên đầu tuần. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tập trung vào các ngành thu hút dòng tiền là ngân hàng và xây dựng, trong khi danh mục cổ phiếu theo dõi của Vietstock cho tuần 15-19/6 gồm nhiều mã ngân hàng như TCB, VPB, MBB, TPB, VIB và OCB. Lực đỡ của nhóm ngân hàng gắn với kỳ vọng tăng tốc tín dụng nửa cuối năm và quá trình chuyển đổi số sâu rộng, từ ngân hàng số, thanh toán không tiền mặt tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro.

Bất động sản là nhóm cần theo dõi sát nhất bởi vai trò dẫn dắt của cổ phiếu họ Vingroup. Sau khi VHM mất 8,75% trong tuần trước, diễn biến phiên 15/6 phụ thuộc nhiều vào việc VIC và VHM có giữ được vùng hỗ trợ MA50 hay không. Nếu lực bán tại nhóm trụ hạ nhiệt, chỉ số có cơ hội thu hẹp biên độ giảm; ngược lại, áp lực từ nhóm vốn hóa lớn sẽ tiếp tục đè nặng lên VN-Index. NLG và một số mã bất động sản dân cư cũng nằm trong tầm ngắm dòng tiền dò đáy.

Nhóm chứng khoán nhiều khả năng phân hóa và thiếu động lực rõ ràng trong ngắn hạn khi thanh khoản thấp ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu môi giới. Tuy nhiên, kỳ vọng trung hạn vẫn được nuôi dưỡng bởi lộ trình hiện đại hóa thị trường. Cơ chế giao dịch trong ngày T+0 và bán khống cùng mục tiêu nâng hạng là các yếu tố có thể kích hoạt định giá lại nhóm công ty chứng khoán khi hạ tầng công nghệ giao dịch hoàn thiện.

Ở mảng logistics, cổ phiếu Gemadept (GMD) nằm trong danh sách theo dõi nhờ câu chuyện cảng biển và xuất nhập khẩu. Diễn biến nhóm logistics gắn chặt với rủi ro thương mại, khi khả năng Mỹ áp thuế theo Mục 301 có thể tác động tới sản lượng hàng hóa qua cảng. Bù lại, xu hướng số hóa chuỗi cung ứng và đầu tư hạ tầng vận tải thông minh tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn cho nhóm cảng biển và logistics.

Công nghệ là nhóm đáng chú ý với tâm điểm là FPT, mã trụ công nghệ nội địa nằm trong danh mục theo dõi của Vietstock. Trên thị trường quốc tế, nhóm công nghệ vốn hóa lớn của Mỹ chịu áp lực điều chỉnh do lo ngại định giá cao, tạo hiệu ứng tâm lý lên cổ phiếu công nghệ trong nước. Dù vậy, câu chuyện trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và chuyển đổi số tiếp tục là động lực trung hạn, giúp FPT cùng nhóm công nghệ giữ sức hút với dòng tiền dài hạn mỗi khi thị trường ổn định trở lại.

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Vĩ mô chi phối và chiến lược cho nhà đầu tư

Yếu tố vĩ mô tiếp tục định hình tâm lý trong phiên 15/6 và cả tuần mới. Rủi ro lớn nhất đến từ thương mại, khi một số chuyên gia cảnh báo mức thuế 12,5% mà phía Mỹ đề cập với hàng hóa Việt Nam chưa phải ngưỡng cao nhất, và sắc thuế theo Mục 301 có thể được cân nhắc trong tháng 6. Diễn biến thương mại tác động trực tiếp tới nhóm xuất khẩu, logistics và khu công nghiệp, đồng thời chi phối tâm lý chung của thị trường.

Bối cảnh tỷ giá và hàng hóa cũng cần được lưu ý. UOB dự báo tỷ giá USD/VND quanh 26.500 đồng trong quý III/2026, trong khi giá vàng thế giới vừa lùi về đáy sáu tháng. Áp lực tỷ giá là một trong các lý do khiến khối ngoại duy trì bán ròng trên thị trường cổ phiếu. Thêm vào đó, phát biểu mang tính thận trọng của lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về khả năng lạm phát dai dẳng tiếp tục tạo sức ép lên dòng vốn toàn cầu.

Ở chiều tích cực, mặt bằng định giá đang trở nên hấp dẫn cho tầm nhìn dài hạn. Theo dữ liệu của VinaCapital, hơn 70% cổ phiếu trên thị trường đang giao dịch dưới mức P/E 10 lần, vùng định giá thường chỉ xuất hiện trong các giai đoạn khó khăn. Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định và triển vọng lợi nhuận quý II của doanh nghiệp niêm yết được đánh giá khả quan, tạo lực đỡ cơ bản cho thị trường khi tâm lý hồi phục.

Về chiến lược, các công ty chứng khoán đồng thuận ưu tiên quản trị rủi ro trong phiên 15/6. BVSC khuyến nghị duy trì tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu tối thiểu ở mức cân bằng, tận dụng các nhịp tăng để cơ cấu danh mục và chốt lời dần vị thế ngắn hạn. VCBS cho rằng việc giải ngân chỉ nên thực hiện với tỷ trọng vừa phải và tập trung vào nhóm thu hút dòng tiền. TVS nhấn mạnh nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu an toàn và chỉ giải ngân mạnh khi thị trường xác nhận tạo đáy.

Tổng hợp lại, phiên 15/6 nhiều khả năng tiếp tục diễn biến giằng co với xác suất nghiêng về chiều điều chỉnh, vùng hỗ trợ trọng yếu nằm quanh 1.750 điểm và kháng cự gần ở 1.800 đến 1.810 điểm. Trong ngắn hạn, dòng tiền thận trọng vẫn là yếu tố chi phối. Điểm tựa trung và dài hạn vẫn là tiến trình hiện đại hóa thị trường vốn cùng làn sóng số hóa ngành tài chính, ngân hàng và công nghệ, sẽ tạo lực cầu mới khi thanh khoản phục hồi và thị trường xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

* Bài viết tổng hợp diễn biến giao dịch và quan điểm phân tích, mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.