Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 11/6 trong trạng thái trầm lắng khi áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn kéo chỉ số chính lùi bước sau hai phiên hồi phục kỹ thuật liền trước. VN-Index đóng cửa giảm 5,1 điểm, tương ứng 0,28%, về mức 1.798,61 điểm và dao động quanh vùng giá tâm lý 1.800 điểm mà giới đầu tư theo dõi sát suốt nhiều tuần qua.

Diễn biến trong phiên phản ánh sự giằng co kéo dài khi chỉ số nhiều lần thử thách ngưỡng 1.800 điểm nhưng thiếu lực cầu đủ mạnh để bứt phá. Trên sàn HoSE, sắc đỏ chiếm ưu thế với 207 mã giảm giá, áp đảo so với 147 mã tăng và 105 mã đứng giá. Chỉ số VNXALL-Index đại diện cho toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HoSE cũng giảm 14,48 điểm, tương ứng 0,5%, lùi về 2.907,48 điểm.

Bảng giá chứng khoán phiên 11/6 với VN-Index giảm điểm

Điểm gây chú ý nhất của phiên giao dịch nằm ở thanh khoản. Giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE chỉ đạt hơn 9.305 tỷ đồng, thấp hơn phiên liền trước và rơi về vùng thấp nhất kể từ giai đoạn căng thẳng thuế quan hồi tháng 4/2025. Tính chung cả ba sàn, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 482 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 11.301 tỷ đồng. Dòng tiền suy yếu cho thấy tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư khi cơ hội sinh lời ngắn hạn chưa thực sự rõ nét, trong khi phần lớn cổ phiếu vẫn tích lũy sau nhịp giảm mạnh đầu tuần.

Bối cảnh bên ngoài tiếp tục phủ bóng lên tâm lý giao dịch. Biến động trên thị trường tài chính thế giới, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông cùng xu hướng đi lên của giá dầu khiến nhà đầu tư trong nước thận trọng hơn với các quyết định giải ngân. Một bộ phận thị trường cũng nhắc tới mùa World Cup 2026 như yếu tố có thể phân tán dòng tiền, dù giới phân tích cho rằng chưa đủ cơ sở khẳng định sự kiện thể thao tạo tác động tiêu cực lên xu hướng chung.

Tài chính ngân hàng hạ nhiệt, dòng tiền dịch chuyển sang bất động sản

Cấu trúc dòng tiền trong phiên 11/6 cho thấy sự dịch chuyển khá rõ giữa các nhóm ngành trụ cột. Tỷ trọng phân bổ vốn tăng lên ở bất động sản, xây dựng, bán lẻ, thiết bị điện, kho bãi và hàng không, trong khi rút bớt khỏi ngân hàng, chứng khoán, thép, hóa chất, thực phẩm, dầu khí, công nghệ thông tin và khai khoáng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, dòng tiền nghiêng về nhóm vốn hóa vừa và nhỏ thay vì rổ VN30.

Nhóm tài chính ngân hàng vốn giữ vai trò nâng đỡ thị trường trong nhiều phiên trước đã hạ nhiệt khi dòng tiền tạm thời rút ra. Sắc xanh vẫn xuất hiện ở vài mã giữ nhịp như STB, song áp lực bán của khối ngoại tập trung mạnh vào TCB và VPB khiến cả nhóm khó tạo lực kéo cho chỉ số. Sự phân hóa của cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là yếu tố then chốt quyết định xu hướng ngắn hạn của VN-Index, bởi tỷ trọng vốn hóa lớn của nhóm trong rổ tính toán.

Ở chiều ngược lại, bất động sản trở thành điểm sáng hút dòng tiền khi bộ đôi VIC và VHM giữ vai trò điểm tựa cho chỉ số. Các mã khu công nghiệp như KBC, BCM cùng GVR đều nằm trong nhóm đóng góp tích cực cho VN-Index. Câu chuyện riêng tiếp tục xuất hiện khi Becamex, doanh nghiệp phát triển bất động sản và hạ tầng hàng đầu phía Nam, kiến nghị giảm tỷ lệ vốn nhà nước từ 95,44% xuống khoảng 65% trong vòng 5 năm tới, mở ra kỳ vọng về làn sóng thoái vốn tại các doanh nghiệp có yếu tố nhà nước.

Ở các nhóm vốn hóa lớn khác, một số cổ phiếu vẫn nỗ lực nâng đỡ chỉ số. Danh sách đóng góp tích cực cho VN-Index gồm GVR, KBC, SAB, STB, BVH, SBT, VNM, BCM, BSR và KDC, mang lại khoảng 3,03 điểm cho chỉ số chung. Ở chiều kém tích cực, nhóm bán lẻ diễn biến yếu khi giảm 1,58%, với áp lực từ MWG, PNJ, FRT, DGW và PET, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền với các cổ phiếu tiêu dùng nhạy cảm theo chu kỳ kinh tế.

Công nghệ và logistics phân hóa, khối ngoại duy trì bán ròng

Nhóm công nghệ thông tin chưa thoát khỏi giai đoạn điều chỉnh khi dòng tiền vẫn thận trọng với các cổ phiếu đầu ngành. Tính chung từ đầu tháng 6, công nghệ thông tin nằm trong số ngành giảm sâu nhất với mức điều chỉnh khoảng 1,47%, chịu sức ép từ FPT, CMG và ELC. Việc nhóm dẫn dắt làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo tạm thời chững lại cho thấy nhà đầu tư đang định giá lại kỳ vọng tăng trưởng sau giai đoạn tăng nóng trong quý I. Dù vậy, triển vọng trung hạn của lĩnh vực vẫn gắn với nhu cầu số hóa doanh nghiệp và đầu tư hạ tầng dữ liệu, vốn là động lực bền vững.

Trong khi đó, logistics ghi nhận tín hiệu tích cực hơn khi tỷ trọng dòng tiền tăng ở nhóm kho bãi và hàng không. Hạ tầng vận tải và chuỗi cung ứng vẫn là lĩnh vực hưởng lợi từ giải ngân đầu tư công và quá trình số hóa hoạt động khai thác cảng, kho vận, qua đó thu hút sự quan tâm trở lại của dòng tiền trong bối cảnh thị trường chung suy yếu. Sự dịch chuyển vốn sang nhóm mang tính phòng thủ và gắn với đầu tư công phản ánh khẩu vị thận trọng của nhà đầu tư ở giai đoạn hiện tại.

Khối ngoại tiếp tục tạo sức ép khi bán ròng hơn 512 tỷ đồng trên cả ba sàn. Lực bán tập trung vào NVL với 52,5 tỷ đồng, VHM 47,86 tỷ đồng, VIC 41,25 tỷ đồng, TCB 33,72 tỷ đồng và VPB 33,63 tỷ đồng. Ở chiều mua, nhà đầu tư nước ngoài gom ròng VNM 29,54 tỷ đồng, KBC 13,34 tỷ đồng, PVS 13,1 tỷ đồng, GVR 12,97 tỷ đồng và SAB 10,1 tỷ đồng. Xu hướng rút vốn kéo dài của khối ngoại vẫn là lực cản với đà hồi phục của thị trường trong ngắn hạn.

Xét về định giá, mặt bằng giá cổ phiếu hiện vẫn nằm ở vùng hấp dẫn so với lịch sử. Hệ số P/E trượt của VN-Index dao động trong khoảng 13,5-13,8 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm gần 15,4 lần. Nếu loại bỏ tác động từ nhóm cổ phiếu Vingroup, định giá thị trường còn quanh 11 lần, tạo nền tảng cho kỳ vọng trung hạn một khi dòng tiền quay trở lại và tâm lý ổn định hơn.

Về kỹ thuật, vùng 1.790-1.800 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ gần mà nhà đầu tư cần theo dõi trong các phiên tới. Nếu chỉ số giữ vững vùng hỗ trợ cùng sự cải thiện của thanh khoản khớp lệnh, VN-Index có cơ hội hướng lên vùng kháng cự 1.820-1.830 điểm, tương ứng khu vực đường trung bình động MA50. Ở kịch bản kém tích cực, áp lực bán có thể đưa chỉ số kiểm định lại ngưỡng tâm lý 1.800 điểm trước khi tìm điểm cân bằng mới.