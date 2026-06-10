Thị trường chứng khoán bước vào phiên 10/6 trong trạng thái giằng co giữa kỳ vọng tạo đáy và rủi ro điều chỉnh sâu thêm. Sau phiên lao dốc mất gần 50 điểm hôm 8/6, VN-Index chỉ hồi nhẹ 0,14% trong phiên 9/6 và đóng cửa ở 1.793,05 điểm, tức vẫn nằm dưới mốc tâm lý 1.800 điểm và rơi đúng vào vùng hỗ trợ quan trọng.

Vấn đề lớn nhất nằm ở thanh khoản. Giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE giảm hơn 29% so với phiên trước và chạm vùng thấp kỷ lục, cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát. Toàn thị trường ghi nhận 355 mã tăng so với 282 mã giảm, nhưng phần lớn mã tăng đạt thanh khoản mỏng, phản ánh lực cầu còn yếu. Trạng thái thanh khoản cao khi giá giảm và cạn kiệt khi giá tăng là dấu hiệu thường thấy của bẫy tăng giá trong một xu hướng điều chỉnh.

Bối cảnh vĩ mô tiếp tục đè nặng tâm lý nhà đầu tư. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,473%, CPI tháng 5 tăng 5,6% so với cùng kỳ, còn lãi suất liên ngân hàng vừa trải qua cú vọt lên 11% trước khi hạ nhiệt nhờ Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng. Mặt bằng lợi suất cao đang thu hẹp dư địa định giá của cổ phiếu trong ngắn hạn.

Hai kịch bản và các ngưỡng kỹ thuật của VN-Index

Biểu đồ VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.750 đến 1.800 điểm trước phiên giao dịch 10/6

Theo báo cáo phân tích, thị trường đang ở giai đoạn kiểm định nội lực với hai kịch bản chính. Ở chiều tích cực, nếu VN-Index trụ vững vùng hỗ trợ 1.750 đến 1.800 điểm với khối lượng cạn kiệt, chỉ số có cơ hội thiết lập đáy thứ hai và hướng trở lại vùng 1.870 điểm khi áp lực bán suy yếu và lực cầu bắt đáy dần xuất hiện.

Ở chiều tiêu cực, nếu đóng cửa nến tuần rơi xuống dưới 1.750 điểm do sức ép vĩ mô, thị trường sẽ xác nhận một nhịp điều chỉnh sâu trong biên độ rộng 1.600 đến 1.920 điểm, đồng thời thay đổi cấu trúc tăng giá dài hạn. Khi đó, việc bảo toàn vốn cần ưu tiên hơn kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn, và tỷ trọng tiền mặt nên giữ ở mức cao.

Về kỹ thuật, vùng kháng cự gần của VN-Index nằm tại 1.870 đến 1.920 điểm, nơi tập trung lượng cung lớn từ những nhà đầu tư mắc kẹt ở vùng đỉnh cũ 1.933 điểm. Vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng là 1.750 đến 1.800 điểm, còn điểm xoay tham chiếu là 1.863 điểm, tương ứng mức đóng cửa tháng 5.

Mức đóng cửa 1.793,05 điểm phiên 9/6 cho thấy chỉ số đang nằm ngay trong vùng hỗ trợ trọng yếu. Phản ứng của giá tại đây sẽ là phép thử quyết định, bởi nếu dòng tiền bắt đáy không đủ mạnh để giữ vùng 1.750 điểm, kịch bản điều chỉnh sâu sẽ chiếm ưu thế. Diễn biến quanh các mốc kể trên sẽ định hình xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Quan điểm của công ty chứng khoán và chiến lược cho nhà đầu tư

Quan điểm chung của các công ty chứng khoán nghiêng về thận trọng sau ba tuần điều chỉnh liên tiếp. Chứng khoán Kafi cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua đã khiến các chỉ báo tâm lý mất những vùng hỗ trợ quan trọng, và VN-Index nhiều khả năng tiếp tục kiểm định vùng quanh 1.750 điểm trong ngắn hạn, đồng thời khuyến nghị hạn chế mua đuổi.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khi chỉ số giữ được vùng 1.790 điểm, với cản gần nhất quanh 1.820 điểm. Tuy nhiên áp lực bán vẫn chiếm ưu thế và các tín hiệu kỹ thuật chưa đồng thuận để khẳng định xu hướng tăng trở lại, nên nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro hơn là vội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, ưu tiên hàng đầu là kỷ luật phòng thủ. Nên tránh mua đuổi khi chỉ số tiệm cận vùng 1.920 điểm, thay vào đó duy trì tỷ trọng tiền mặt cao và chỉ giải ngân thăm dò tại các ngưỡng hỗ trợ cứng khi dòng tiền lan tỏa và khối lượng xác nhận rõ ràng.

Với nhà đầu tư trung hạn, nhịp điều chỉnh lại mở ra cơ hội tích lũy ở vùng giá thấp. Báo cáo phân tích gợi ý tập trung vào cổ phiếu midcap có nền tảng cơ bản vững, nhóm ngân hàng quốc doanh hưởng lợi từ Thông tư 08, cùng các doanh nghiệp hạ tầng công nghệ và trung tâm dữ liệu gắn với Quyết định 840/QĐ-TTg.

Riêng nhóm công nghệ và hạ tầng số tiếp tục là trục được ưu tiên cho tầm nhìn dài hạn. Khi làn sóng trí tuệ nhân tạo và bán dẫn còn dẫn dắt dòng vốn toàn cầu, cổ phiếu gắn với trung tâm dữ liệu, viễn thông và phần mềm doanh nghiệp có khả năng chống chịu tốt hơn mặt bằng chung trong những nhịp rung lắc của thị trường. Tương quan thuận giữa nhóm công nghệ trong nước với Nasdaq và S&P 500 cũng giúp dòng tiền tăng trưởng có thêm điểm tựa khi thị trường chung suy yếu.

Ba biến số rủi ro cần bám sát

Biến số thứ nhất là động thái điều tiết thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước. Sau khi lãi suất liên ngân hàng vọt lên 11% rồi hạ về 6,6% nhờ bơm ròng qua kênh OMO, mọi tín hiệu siết hay nới thanh khoản đều tác động trực tiếp tới chi phí vốn và tâm lý thị trường trong các phiên tới.

Biến số thứ hai là quy mô bán ròng của khối ngoại. Phiên 9/6 nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tới 868,5 tỷ đồng trên HoSE, tập trung ở nhóm trụ như FPT, TCB và MBB, trở thành rào cản lớn nhất cho đà hồi phục của cổ phiếu vốn hóa lớn cũng như của chỉ số chung.

Biến số thứ ba là cán cân thương mại. Tình trạng nhập siêu 13,8 tỷ USD sau 5 tháng, trong đó khu vực trong nước nhập siêu 20,1 tỷ USD, sẽ tạo áp lực lên tỷ giá và cản trở việc hạ nhiệt lãi suất một cách bền vững. Đây là yếu tố nền tảng chi phối xu hướng trung hạn của thị trường chứng khoán.

Trong giai đoạn thị trường kiểm định nội lực, tính kỷ luật và sự kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận từ khối lượng tại vùng hỗ trợ là yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư. Nhóm cổ phiếu gắn với chuyển đổi số, hạ tầng tính toán và ngân hàng quốc doanh nhiều khả năng tiếp tục thu hút dòng tiền có chọn lọc trong những phiên còn lại của quý 2.

* Bài viết tổng hợp diễn biến giao dịch và quan điểm phân tích, mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.