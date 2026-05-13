Thị trường chứng khoán châu Á hôm nay giảm mạnh vì điều gì?

Chứng khoán châu Á lao dốc vì căng thẳng Iran. Ảnh: Reuters.

Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm

Các thị trường chứng khoán châu Á mở cửa trong sắc đỏ vào sáng thứ Tư, khi nhà đầu tư đánh giá áp lực lạm phát gia tăng cùng nguy cơ bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.

Tâm lý thị trường trở nên thận trọng sau khi Tổng thống Donald Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái “vô cùng yếu ớt” và có nguy cơ đổ vỡ. Ông Trump cũng bác bỏ đề xuất phản hồi mới nhất từ Tehran nhằm chấm dứt xung đột.

Những phát biểu cứng rắn từ Washington khiến giới đầu tư lo ngại nguy cơ Mỹ nối lại các hoạt động quân sự tại Trung Đông, trong bối cảnh giá năng lượng vẫn ở vùng cao.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố Tổng thống Trump không cần Quốc hội phê duyệt để tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Phát biểu được đưa ra sau khi chính quyền Mỹ vượt mốc 60 ngày theo quy định của Đạo luật Quyền lực Chiến tranh liên bang.

Nhà đầu tư theo dõi sát cuộc gặp Trump và Tập

Ngoài yếu tố Trung Đông, thị trường cũng tập trung vào cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giới đầu tư kỳ vọng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề thương mại, thuế quan và kiểm soát xuất khẩu công nghệ, những yếu tố đang ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi cung ứng và tâm lý đầu tư toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, các chỉ số lớn tại châu Á đồng loạt suy giảm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 2,15%, trong khi Kosdaq giảm 0,74%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,52%, còn Topix tăng nhẹ 0,28%.

Thị trường Australia cũng chịu áp lực bán khi ASX 200 giảm 0,56%.

Hợp đồng tương lai của chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông được giao dịch ở mức 26.264 điểm, thấp hơn mức đóng cửa gần nhất là 26.347,91 điểm.

Giá dầu hạ nhiệt nhưng vẫn neo cao

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng, song vẫn duy trì ở mức cao do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn nếu xung đột tại Trung Đông leo thang.

Dầu WTI giao tháng 6 giảm 0,51%, xuống còn 101,66 USD/thùng.

Dầu Brent giao tháng 7 giảm 0,57%, xuống 107,16 USD/thùng.

Mặt bằng giá dầu cao đang làm gia tăng áp lực lạm phát đối với nhiều nền kinh tế châu Á vốn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phố Wall diễn biến trái chiều

Tại Mỹ, các hợp đồng tương lai của S&P 500 và Nasdaq 100 gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số Dow Jones chỉ tăng nhẹ 8 điểm.

Trong phiên trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa. Chỉ số S&P 500 giảm 0,16%, còn Nasdaq Composite mất 0,71% sau giai đoạn liên tiếp lập đỉnh nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ.

Ngược lại, Dow Jones tăng 56,09 điểm, tương đương 0,11%.

Thị trường Việt Nam chịu áp lực tâm lý

Diễn biến tiêu cực từ thị trường quốc tế có thể tạo áp lực tâm lý lên chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn, nhất là với nhóm cổ phiếu dầu khí, xuất khẩu và công nghệ.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng dòng tiền trong nước vẫn đang đóng vai trò nâng đỡ thị trường, trong bối cảnh kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế và đầu tư công tiếp tục duy trì tích cực trong năm 2026.