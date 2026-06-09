Thị trường chứng khoán khép lại phiên 9/6 bằng một nhịp hồi phục yếu ớt và đầy nghi ngờ. VN-Index tăng 2,52 điểm, tương ứng 0,14%, lên 1.793,05 điểm, nhưng vẫn chưa lấy lại mốc tâm lý 1.800 điểm vừa đánh mất ở phiên lao dốc gần 50 điểm hôm trước. VN30-Index tích cực hơn khi tăng 0,78% lên 1.951,92 điểm, còn HNX-Index và UPCoM-Index cùng giữ sắc xanh nhẹ.

Độ rộng toàn thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 355 mã tăng so với 282 mã giảm, riêng rổ VN30 ghi nhận 22 mã tăng so với 7 mã giảm. Tuy nhiên điểm số và độ rộng lúc này chưa phản ánh đúng sức khỏe dòng tiền. Giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE chỉ đạt gần 11.287 tỷ đồng, giảm hơn 29% so với phiên liền trước và rơi xuống vùng thấp kỷ lục.

Thanh khoản cạn trong một phiên tăng cho thấy nhà đầu tư sau khi cắt lỗ và bán tháo vẫn chưa sẵn sàng quay lại, còn dòng tiền chờ bên ngoài thì đứng yên quan sát. Trạng thái thanh khoản cao khi giá giảm và cạn kiệt khi giá tăng là biểu hiện kinh điển của một nhịp hồi kỹ thuật trong xu hướng điều chỉnh, hay còn gọi là bẫy tăng giá.

Bức tranh vĩ mô đầu tháng 6 lý giải phần lớn sự dè dặt. Chỉ số PMI sản xuất của Việt Nam đạt 52,8 điểm, mức cao nhất kể từ trước xung đột Trung Đông, song động lực chủ yếu đến từ hoạt động tích trữ tồn kho để phòng ngừa gián đoạn chuỗi cung ứng hơn là nhu cầu thực sự mạnh lên. Đằng sau con số tăng trưởng tích cực là một tín hiệu cảnh báo.

Sức ép rõ nhất đến từ chi phí đẩy. CPI tháng 5 tăng 5,6% so với cùng kỳ, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,473%, phản ánh kỳ vọng lạm phát đang nóng lên. Trên thị trường tiền tệ, lãi suất liên ngân hàng từng vọt lên 11% đầu tháng 6, buộc Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng qua kênh OMO để kéo về quanh 6,6%.

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng neo cao ở 26.345 đồng trong bối cảnh nền kinh tế nhập siêu 13,8 tỷ USD sau 5 tháng, riêng khu vực trong nước nhập siêu tới 20,1 tỷ USD. Việc VND chỉ mất giá 0,22% từ đầu năm thường được coi là một kỳ tích điều hành, nhưng đồng thời hé lộ sự căng thẳng ngầm trong thanh khoản hệ thống và sức ép lên cán cân thanh toán.

Vn-Index hồi quá yếu phiên này và vẫn chưa giành lại được mốc tâm lý 1800 điểm.

Tài chính ngân hàng, dầu khí và logistics phân hóa theo sức ép vĩ mô

Nhóm tài chính ngân hàng phân hóa mạnh và trở thành trục nâng đỡ chính của chỉ số. Tâm điểm phiên 9/6 là ACB khi cổ phiếu tăng 4,95% lên 26.500 đồng, thanh khoản đạt khoảng 48,7 triệu đơn vị, gấp gần hai lần khối lượng bình quân một tháng. Riêng ACB đóng góp khoảng 1,43 điểm cho VN-Index và đã tăng gần 15% chỉ trong nửa tháng.

Sắc xanh lan ra phần lớn nhóm ngân hàng với STB tăng 3,15%, TPB tăng 1,27% và VPB tăng 1,17%, trong khi VCB, TCB cùng MBB chỉ nhích nhẹ dưới 0,4%. Theo báo cáo phân tích, Thông tư 08/2026/TT-NHNN sửa đổi giới hạn an toàn đóng vai trò phao thanh khoản, có lợi cho nhóm ngân hàng thương mại nhà nước Big 4 vốn nắm phần lớn tiền gửi Kho bạc Nhà nước.

Dù vậy, áp lực biên lãi ròng vẫn hiện hữu khi lãi suất huy động nhích lên 5,9 đến 6,0%. Công văn 4551/NHNN yêu cầu ưu tiên tín dụng nhà ở xã hội với biên lợi nhuận thấp cũng tạo thêm sức ép lên hiệu quả sinh lời. Sự phân hóa trong nội bộ ngành cho thấy dòng tiền đang chọn lọc kỹ, chỉ tập trung vào các nhà băng có lợi thế chi phí vốn.

Ở nhóm dầu khí và năng lượng, diễn biến lại nằm trong số kéo lùi chỉ số. GAS giảm 1,79%, BSR giảm 1,92%, cùng PLX tạo sức ép lên VN-Index. Giá dầu thế giới đã hạ khoảng 8% sau tiến triển đàm phán giữa Mỹ và Iran, giúp giảm áp lực lạm phát nhập khẩu, song rủi ro địa chính trị tại Trung Đông chưa biến mất nên nhóm dầu khí vẫn giữ vai trò vị thế phòng vệ cho danh mục.

Nhóm logistics và cảng kho vận đối mặt rủi ro kép. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 445 tỷ USD nhưng nền kinh tế nhập siêu tới 13,8 tỷ USD sau 5 tháng, cho thấy sự phục hồi phụ thuộc nặng vào nhập khẩu nguyên liệu đầu vào. Lợi nhuận của ngành vì thế rất nhạy cảm với rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí vận tải biển toàn cầu, hai biến số khó dự báo trong nửa cuối năm.

Công nghệ và bán dẫn dẫn dắt dòng tiền tăng trưởng

Công nghệ tiếp tục là điểm sáng mà giới phân tích đánh giá cao nhất về tầm nhìn trung và dài hạn. FPT tăng 1,1% và nằm trong nhóm cổ phiếu hỗ trợ thị trường, dù khối ngoại lại bán ròng mạnh nhất chính cổ phiếu FPT với giá trị 108,5 tỷ đồng. Sự đối lập giữa lực mua nội và lực bán ngoại tại một mã trụ phản ánh cuộc giằng co về định giá nhóm tăng trưởng.

Hơn 355 mã tăng điểm trong phiên 9-6 - Dữ liệu: Vietstock

Đà tăng của nhóm công nghệ trong nước đang vận động cùng chiều với các chỉ số Nasdaq và S&P 500, phản ánh sức hút của làn sóng trí tuệ nhân tạo và bán dẫn trên phạm vi toàn cầu. Khi dòng vốn quốc tế tìm đến các tài sản gắn với hạ tầng tính toán và mô hình AI, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hưởng lợi gián tiếp nhờ tương quan định giá.

Trục chính sách củng cố thêm câu chuyện dài hạn. Quyết định 840/QĐ-TTg về phát triển công nghiệp công nghệ số đến năm 2030 tạo bệ phóng cho hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và chuỗi cung ứng bán dẫn nội địa. Trong lúc dòng tiền co hẹp và nhà đầu tư né tránh rủi ro, nhóm cổ phiếu gắn với chuyển đổi số trở thành nơi trú ẩn của dòng vốn tăng trưởng thay vì các mã đầu cơ thuần túy.

Khối ngoại bán ròng, dòng tiền tái cấu trúc danh mục

Ở chiều ngược lại, bất động sản tiếp tục là gánh nặng lớn nhất của chỉ số. VIC giảm 0,92% và một mình lấy đi gần 3 điểm của VN-Index, VHM giảm 0,48%, VRE giảm 1,69%, còn NVL mất tới 4,33%. Dòng tiền rời nhóm vốn hóa lớn họ Vingroup chính là biểu hiện rõ nhất của quá trình tái cấu trúc danh mục sang các ngành phòng thủ và tăng trưởng thực.

Khối ngoại là rủi ro cần theo dõi sát khi quay lại bán ròng mạnh với giá trị 868,5 tỷ đồng trên sàn HoSE. Áp lực tập trung tại FPT, TCB, MBB, ACB và VHM, trong khi lực mua chỉ le lói tại SSI và VNM. Đà bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài đang là rào cản lớn nhất với khả năng phục hồi của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tổng thể, phiên 9/6 mang dáng dấp một nhịp hồi kỹ thuật trên nền thanh khoản yếu hơn là sự đảo chiều xu hướng. Dòng tiền đang chủ động dịch chuyển về ngân hàng quốc doanh, dầu khí phòng thủ và công nghệ tăng trưởng, ba điểm tựa phù hợp với một thị trường đang kiểm định lại nội lực trước sức ép vĩ mô. Sự kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận từ khối lượng sẽ quyết định hiệu quả phân bổ danh mục trong phần còn lại của quý 2.