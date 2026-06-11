Phiên 10/6 khép lại với hai tín hiệu kỹ thuật đồng thời được xác nhận lần đầu tiên kể từ khi VN-Index bắt đầu điều chỉnh từ đỉnh lịch sử cuối tháng 5/2026: chỉ số đóng cửa trên ngưỡng tâm lý 1.800 điểm ở mức 1.803,71 điểm, và thanh khoản hồi phục lên 19.786 tỷ đồng trên sàn HOSE, tổng ba sàn đạt 21.107 tỷ đồng. Sắc xanh lan rộng với 243 mã tăng giá toàn thị trường, bất động sản dẫn đầu với mức tăng 1,16% và VIC một mình đóng góp 4,65 điểm cho chỉ số.

Bước vào phiên 11/6, thị trường đứng trước cơ hội kiểm chứng tính bền vững của đà phục hồi. Hai phiên tăng liên tiếp với chất lượng ngày càng cải thiện đã thay đổi tâm lý thị trường từ thận trọng sang thăm dò tích cực hơn. Câu hỏi quan trọng không còn là liệu VN-Index có giữ được 1.800 điểm hay không, mà là liệu dòng tiền có đủ sức tiếp tục kéo chỉ số lên vùng kháng cự 1.820 đến 1.830 điểm tiếp theo hay không.

Bối cảnh vĩ mô không có biến động lớn qua đêm. DXY ổn định quanh 99,9 điểm, tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.153 đồng. Thị trường tiếp tục theo dõi tín hiệu từ Fed khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 vẫn ở mức 35% theo CME FedWatch. Kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II/2026 bắt đầu phản ánh vào giá trong các tuần tới là yếu tố hỗ trợ trung hạn cho nhóm ngân hàng, bất động sản và thép.

Nguồn VietStock

Kịch bản phiên 11/6: Kiểm định 1.820 điểm, thanh khoản là thước đo quyết định

Kịch bản tích cực là VN-Index tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm bất động sản và vốn hóa lớn, duy trì trên 1.800 điểm và hướng đến thử thách vùng 1.820 đến 1.830 điểm. Điều kiện để kịch bản này thành hiện thực là thanh khoản duy trì trên 17.000 tỷ đồng trên HOSE, sắc xanh lan rộng sang thêm các nhóm ngành và nhóm ngân hàng thoát khỏi trạng thái phân hóa để tham gia đồng thuận hơn. Nếu thỏa mãn, đây sẽ là tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy đầu tiên kể từ đỉnh tháng 5.

Kịch bản thận trọng là áp lực chốt lời xuất hiện ngay vùng 1.800 đến 1.810 điểm khi nhà đầu tư ngắn hạn hiện thực hóa lợi nhuận sau hai phiên tăng liên tiếp. Thị trường có thể tích lũy trong vùng 1.795 đến 1.815 điểm, chờ yếu tố xúc tác mới từ kết quả kinh doanh quý II/2026. Kịch bản này không mang tính tiêu cực mà là giai đoạn hấp thụ thành quả trước khi tiếp tục. Kịch bản rủi ro hơn là áp lực bán gia tăng đẩy VN-Index về kiểm định hỗ trợ 1.780 đến 1.800 điểm, song xác suất thấp hơn khi lực cầu bắt đáy vẫn hiện hữu.

Tín hiệu kỹ thuật cần theo dõi sát trong phiên 11/6 gồm: diễn biến VIC, VHM và nhóm BĐS ngay từ đầu phiên sáng để đánh giá liệu lực cầu có tiếp nối hay bắt đầu chốt lời; tổng giá trị khớp lệnh HOSE so với ngưỡng 10.000 tỷ đồng; liệu STB có phục hồi sau phiên giảm 1,94% và ngân hàng có đồng thuận tốt hơn không; hành vi khối ngoại tại MBB và VPB là hai mã bị bán ròng mạnh nhất phiên 10/6.

MBB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị khoảng 88 tỷ đồng

Nhóm ngành cần theo dõi: Bất động sản và công nghiệp tiếp sức, ngân hàng chờ đồng thuận

Nhóm bất động sản tiếp tục là tâm điểm phiên 11/6. NVL sau phiên tăng trần 10/6 với dư mua 5,6 triệu đơn vị là mã cần theo dõi đầu tiên liệu lực mua dư có được hiện thực hóa ngay phiên mở cửa hay áp lực chốt lời sẽ xuất hiện. VIC sau phiên đóng góp 4,65 điểm vẫn là trụ đỡ quan trọng nhất cho VN-Index. VHM, VRE, DXG, PDR và TCH là những mã mid-cap cần quan sát để đánh giá liệu dòng tiền vào bất động sản có chiều sâu hay không. KDH đã giảm trong phiên 10/6 dù thị trường chung tăng tốt, đây là mã cần theo dõi tín hiệu phục hồi.

Nhóm công nghiệp gây bất ngờ lớn trong phiên 10/6 với VIW tăng trần 15%, CII tăng 6,71% và PC1, VCG tăng mạnh. Phiên 11/6 cần đánh giá liệu nhóm này có duy trì được đà hay bị chốt lời. CII với khối lượng giao dịch dẫn đầu thị trường hơn 31,62 triệu đơn vị trong phiên 10/6 và được khối ngoại mua ròng 38,39 tỷ đồng là mã đáng theo dõi nhất trong nhóm. PC1, GEX và VCG là những mã có câu chuyện riêng về đầu tư hạ tầng và năng lượng tái tạo hưởng lợi từ chu kỳ giải ngân vốn đầu tư công.

Nhóm ngân hàng cần thêm xúc tác để thoát khỏi trạng thái phân hóa. BID, VCB, VPB và HDB dẫn đầu tăng nhẹ trong phiên 10/6 song STB giảm 1,94% là điểm trừ rõ ràng. MBB dù bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất (87,34 tỷ đồng) song vẫn tăng 0,2% nhờ lực cầu nội địa, đây là tín hiệu tích cực. Kết quả kinh doanh quý II/2026 với kỳ vọng tăng trưởng tín dụng tích cực là yếu tố then chốt giúp nhóm ngân hàng bứt phá trong các tuần tới. Phiên 11/6, STB phục hồi hay tiếp tục điều chỉnh sẽ là thước đo sức mạnh của nhóm.

Nhóm phần mềm và công nghệ thông tin tăng 0,6% trong phiên 10/6 với FPT dẫn đầu. Đây là tín hiệu phục hồi tích cực của FPT sau nhiều phiên chịu áp lực khối ngoại bán ròng. Phiên 11/6 cần theo dõi liệu FPT có duy trì đà tăng hay không trong bối cảnh nhóm phần mềm bắt đầu thu hút dòng tiền trở lại. Nhóm năng lượng tiếp tục cần thận trọng khi BSR, PLX và PVD chịu sức ép từ giá dầu, chỉ PVS duy trì sắc xanh nhờ câu chuyện riêng về dự án thượng nguồn.

Nhóm logistics cảng biển đáng theo dõi trong trung hạn khi HAH và GMD có câu chuyện riêng về nâng cấp hạ tầng và mở rộng tuyến vận tải quốc tế. Tuy nhiên GMD đã có trong danh sách kéo giảm VN-Index phiên 10/6, cần xem xét kỹ trước khi giải ngân.

Nhìn tổng thể, chiến lược hợp lý trong phiên 11/6 là duy trì tỷ trọng hợp lý và tiếp tục theo sát nhóm bất động sản, công nghiệp đang dẫn sóng. Mốc 1.820 điểm là ranh giới kỹ thuật gần nhất để đánh giá sức mạnh của đà phục hồi, trong khi triển vọng FTSE Russell nâng hạng và kết quả kinh doanh quý II là hai yếu tố xúc tác lớn hơn trong trung hạn.