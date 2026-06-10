OpenAI, công ty đứng sau chatbot ChatGPT, vừa chính thức xác nhận đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) theo hình thức bảo mật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Đây là bước tiến quan trọng trên hành trình trở thành doanh nghiệp đại chúng của một trong những công ty trí tuệ nhân tạo có giá trị nhất thế giới hiện nay.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh thị trường công nghệ toàn cầu đang chứng kiến làn sóng chuẩn bị niêm yết của nhiều doanh nghiệp AI quy mô lớn. Sau giai đoạn bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh, các công ty hàng đầu trong lĩnh vực này đang tìm kiếm nguồn vốn mới để mở rộng hạ tầng tính toán, phát triển mô hình AI và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Theo giới quan sát, việc OpenAI nộp hồ sơ IPO có thể trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của Phố Wall trong năm 2026. Công ty hiện sở hữu nền tảng ChatGPT với hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu và được xem là một trong những doanh nghiệp dẫn dắt cuộc cách mạng AI hiện nay.

CEO OpenAI Sam Altman

Không chỉ OpenAI, cuộc đua lên sàn của các doanh nghiệp AI cũng đang diễn ra sôi động. Anthropic, đơn vị phát triển chatbot Claude, đã thực hiện các bước chuẩn bị cho kế hoạch IPO. Trong khi đó, nhiều công ty công nghệ lớn khác cũng được cho là đang cân nhắc những phương án huy động vốn mới nhằm tận dụng sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Sức hút của AI đã góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ liên tục thiết lập các mức cao mới trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh kỳ vọng tăng trưởng, không ít chuyên gia cũng cảnh báo về nguy cơ định giá quá cao đối với các doanh nghiệp AI, nhất là khi phần lớn công ty trong lĩnh vực này vẫn đang phải chi tiêu rất lớn cho nghiên cứu, hạ tầng dữ liệu và năng lực tính toán.

OpenAI là một ví dụ điển hình. Dù doanh thu tăng trưởng nhanh nhờ sự phổ biến của ChatGPT và các dịch vụ AI dành cho doanh nghiệp, công ty vẫn phải đầu tư hàng chục tỷ USD vào trung tâm dữ liệu, chip xử lý AI và các hệ thống phục vụ huấn luyện mô hình. Điều đó khiến khả năng sinh lời vẫn là bài toán được thị trường đặc biệt quan tâm khi doanh nghiệp tiến gần hơn tới cánh cửa niêm yết.

Theo OpenAI, việc nộp hồ sơ bảo mật không đồng nghĩa công ty sẽ sớm lên sàn ngay lập tức. Ban lãnh đạo cho biết vẫn còn nhiều phương án cần cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm niêm yết chính thức.

Việc lựa chọn hình thức nộp hồ sơ bảo mật là cách tiếp cận quen thuộc của nhiều doanh nghiệp công nghệ Mỹ trong những năm gần đây. Phương thức này cho phép công ty làm việc với cơ quan quản lý, hoàn thiện tài liệu và đánh giá phản ứng của nhà đầu tư trước khi công khai các thông tin tài chính chi tiết.

Nếu quá trình chuẩn bị diễn ra thuận lợi, OpenAI có thể mở ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư đại chúng tiếp cận một trong những doanh nghiệp AI có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Đồng thời, thương vụ này cũng được kỳ vọng sẽ trở thành phép thử quan trọng đối với mức độ hứng khởi của thị trường dành cho ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn tiếp theo.