Thị trường chứng khoán phiên 10/6 ghi nhận phiên phục hồi có chất lượng tốt nhất trong gần hai tuần qua. VN-Index tăng 10,66 điểm (+0,59%), đóng cửa ở mức 1.803,71 điểm sau khi chạm đáy phiên 1.789,48 điểm vào đầu buổi sáng. Chỉ số tăng tốc mạnh vào buổi chiều và đóng cửa sát mức đỉnh ngày 1.805,03 điểm, đây là lần đầu VN-Index đứng trên ngưỡng 1.800 điểm sau chuỗi điều chỉnh kéo dài từ đỉnh lịch sử cuối tháng 5/2026.

Độ rộng thị trường cải thiện rõ rệt với 207 mã tăng giá so với 105 mã giảm và 50 mã đứng giá trên sàn HOSE. Chỉ số VN30 tăng 9,05 điểm (+0,46%), đứng ở 1.960,97 điểm với 22 mã tăng, chỉ 5 mã giảm trong rổ. Toàn thị trường có 414 mã tăng giá, 250 mã giảm giá và 856 mã đứng tham chiếu, trong đó 24 cổ phiếu tăng trần và 10 cổ phiếu giảm sàn. Thanh khoản HOSE đạt 625,01 triệu cổ phiếu, giá trị 19.786,58 tỷ đồng, riêng giao dịch thỏa thuận chiếm gần 9.800 tỷ đồng. Khớp lệnh đạt 459 triệu đơn vị, giá trị 10.834 tỷ đồng.

Toàn thị trường ba sàn ghi nhận 707 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tổng giá trị giao dịch đạt 21.107 tỷ đồng. VNXALL-Index tăng 15,83 điểm (+0,54%), lên 2.921,96 điểm với 243 mã tăng, 85 mã đứng và 127 mã giảm. Riêng sàn HNX diễn biến phân hóa khi HNX-Index giảm 4,59 điểm (-1,5%) xuống 301,15 điểm, trong khi HNX30 lại tăng 5,89 điểm (+1,15%) lên 516,03 điểm. Thị trường phái sinh có 188.032 hợp đồng được giao dịch, giá trị 36.767,92 tỷ đồng.

Biểu đồ VN-Index phiên 10/6/2026 vượt 1.800 điểm đóng cửa 1.803,71, bất động sản và công nghiệp dẫn sóng

Bất động sản và nhóm công nghiệp dẫn sóng, VIC là trụ đỡ lớn nhất phiên

Nhóm bất động sản là động lực chính của phiên với mức tăng 1,16%. Tâm điểm là NVL của Novaland khi tăng trần lên 13.200 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt 10,4 triệu cổ phiếu và kết phiên còn dư mua giá trần hơn 5,6 triệu đơn vị. VIC tăng 1,45% đóng góp 4,65 điểm cho chỉ số nhờ mức vốn hóa lớn nhất thị trường. VHM tăng 0,55%, VRE tăng 1,89%, TCH tăng 2,7%, DIG tăng 2,79%, PDR tăng 2,01%, SJS và DXG cũng khởi sắc. Dòng tiền đổ vào bất động sản mạnh nhất trong ngày, phản ánh kỳ vọng vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026. Chiều ngược lại, KDH, BCM, QCG và CLI chịu áp lực bán.

Nhóm công nghiệp gây bất ngờ lớn với mức tăng ấn tượng. VIW bứt phá tăng trần 15%, CII tăng 6,71% với khối lượng giao dịch dẫn đầu toàn thị trường hơn 31,62 triệu đơn vị. PC1 tăng 3,13%, VCG tăng 3,1%, GEX tăng 1,46% và VJC tăng 1,68%. Nhóm nguyên vật liệu cũng ghi nhận mức tăng 0,61% nhờ HPG, GVR, MSR, DCM, DPM và HSG cùng khởi sắc. Trong top 5 khối lượng giao dịch, GEX đứng thứ hai với 10,93 triệu đơn vị, DXG xếp thứ năm với 10,34 triệu đơn vị.

Nhóm ngân hàng tăng 0,4% nhưng diễn biến phân hóa. BID tăng 1,22%, HDB tăng 0,8%, VPB tăng 0,58%, VCB tăng 0,33%, MBB tăng 0,2%, TCB tăng 0,16%. Riêng STB giảm mạnh 1,94% và là cổ phiếu kéo giảm VN-Index nhiều nhất, lấy đi 0,55 điểm. TPB cũng giảm nhẹ 0,31%. Các mã tiêu biểu kéo tăng ngoài nhóm ngân hàng gồm BID, VHM, GVR, NVL, VJC, VCB, VRE, VNM, VPB, tổng đóng góp tích cực đạt 8,57 điểm. Chiều kéo giảm gồm STB, BVH, MSN, PLX, BSR, PNJ, FRT, TCX, BCM, GMD, tổng lấy đi 1,4 điểm.

Nhóm phần mềm và công nghệ thông tin tăng 0,6% với FPT và ITD dẫn đầu, trong khi CMG giảm nhẹ. Nhóm chứng khoán tăng 0,43% với SSI, HCM, VCI, VND và SHS đồng loạt xanh; VIX là mã hiếm hoi giảm trong nhóm. Nhóm bán lẻ tăng 0,36% với MWG tăng 1,03%, HUT và DGW cùng khởi sắc, trong khi FRT giảm 1,14%, PNJ giảm 1,27%. Nhóm năng lượng chịu sức ép với mức giảm 0,56% khi BSR, PLX, PVD, PVT và PVC đồng loạt lùi, chỉ PVS duy trì sắc xanh. Nhóm bảo hiểm giảm 0,74% do BVH và PTI kéo giảm.

(Nguồn Vietcap)

Khối ngoại bán ròng 542 tỷ, mua ròng VJC và CII

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn với tổng giá trị 542 tỷ đồng trong phiên 10/6, giảm đáng kể so với áp lực bán ròng các phiên trước đó trong tuần. Năm mã bị bán ròng mạnh nhất là MBB (87,34 tỷ đồng), VPB (77,22 tỷ đồng), SSI (51,12 tỷ đồng), VHM (50,42 tỷ đồng) và STB (46,09 tỷ đồng). Đáng chú ý MBB dù bị khối ngoại xả hàng song vẫn tăng nhẹ 0,2% trong phiên nhờ lực cầu nội địa đối ứng tốt.

Chiều mua ròng, khối ngoại tập trung vào VJC (46,09 tỷ đồng), CII (38,39 tỷ đồng), MWG (30,2 tỷ đồng), VNM (28,13 tỷ đồng) và SHB (26,76 tỷ đồng). Việc khối ngoại mua ròng CII trong phiên cổ phiếu này tăng 6,71% cho thấy sự đồng thuận nhất định về câu chuyện đầu tư công của nhóm cơ sở hạ tầng. Cổ phiếu có biến động mạnh nhất theo chiều tăng trong ngày là HSL (+7%), LDG (+6,99%), VPG (+6,99%), TSC (+6,99%) và C32 (+6,94%). Chiều giảm sâu có DC4 (-7,64%), SSC (-6,84%) và CIG (-6,72%).

Theo phân tích kỹ thuật, VN-Index hình thành nến xanh thân dài, đóng cửa sát đỉnh ngày với bóng dưới ngắn. Đây là cấu trúc nến tích cực, phe mua kiểm soát hoàn toàn phiên giao dịch và lực cầu được duy trì bền vững đến cuối phiên. VN-Index đã thỏa mãn cả hai điều kiện kỹ thuật mà HD Securities đặt ra trước phiên: lấy lại vùng 1.800 đến 1.810 điểm kèm thanh khoản cải thiện. Kháng cự tiếp theo cần vượt qua là vùng 1.820 đến 1.830 điểm, trong khi hỗ trợ quan trọng dịch chuyển lên vùng 1.780 đến 1.800 điểm.

Nhịp điều chỉnh từ đỉnh tháng 5/2026 đến nay đã đưa VN-Index giảm hơn 6% trước khi phục hồi trong hai phiên gần đây. ABS nhận định đây không phải rủi ro hệ thống mà là cơ hội tích lũy hướng đến nửa cuối năm 2026. Triển vọng FTSE Russell nâng hạng thị trường cùng với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II/2026 tích cực từ nhóm ngân hàng, thép và bất động sản là những yếu tố xúc tác trung và dài hạn hỗ trợ VN-Index trong các tuần tới.