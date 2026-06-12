Vùng hỗ trợ 1.800 điểm và kịch bản kỹ thuật phiên 12/6

Sau phiên giảm nhẹ ngày 11/6,thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch cuối tuần ngày 12/6 với tâm thế giằng co khi VN-Index vẫn trụ trên ngưỡng tâm lý 1.800 điểm nhưng thiếu động lực bứt phá. Các tín hiệu kỹ thuật hiện chưa đồng nhất, phản ánh trạng thái lưỡng lự của dòng tiền sau chuỗi phiên biến động mạnh đầu tuần.

Trên đồ thị, VN-Index vẫn đóng cửa dưới các đường trung bình động MA10 và MA20, trong khi nhóm chỉ báo động lượng như RSI và MFI suy yếu. Hai phiên hồi phục liền trước thiên về nhịp kỹ thuật hơn là sự đảo chiều xu hướng, bởi thanh khoản chưa cải thiện tương xứng. Diễn biến khiến giới phân tích nghiêng về kịch bản giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên 12/6.

Vùng 1.790-1.800 điểm tiếp tục là hỗ trợ gần nhất mà nhà đầu tư cần quan sát. Nếu lực cầu xuất hiện và giúp chỉ số bật lên từ vùng hỗ trợ, VN-Index có thể hướng tới kháng cự 1.820-1.830 điểm, sau đó là khu vực MA50 quanh 1.840 điểm. Phần lớn công ty chứng khoán cho rằng xu hướng giảm trung hạn chỉ thực sự chấm dứt khi chỉ số vượt thành công mốc 1.850 điểm với sự đồng thuận của thanh khoản và độ rộng thị trường.

Yuanta và một số đơn vị phân tích khuyến nghị nhà đầu tư quan sát thêm diễn biến hồi phục trong các phiên tới trước khi giải ngân mạnh. Quan điểm chung nghiêng về việc duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, tránh tâm lý mua đuổi trong các nhịp hồi và ưu tiên giao dịch theo vùng hỗ trợ, kháng cự. Sự thiếu hụt dòng tiền vẫn là rào cản lớn nhất với khả năng bứt phá của chỉ số trong ngắn hạn.

Tài chính ngân hàng, bất động sản, công nghệ và logistics trong tầm ngắm

Ở nhóm tài chính ngân hàng, dòng tiền có khả năng quay lại đóng vai trò giữ nhịp cho chỉ số nếu tâm lý thị trường ổn định trở lại. Một số đơn vị phân tích khuyến nghị ưu tiên giải ngân vào các ngành thu hút dòng tiền như ngân hàng và tiêu dùng, nơi định giá vẫn hợp lý và triển vọng lợi nhuận quý II khả quan. Diễn biến phân hóa của cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục là chỉ báo quan trọng cho xu hướng chung của VN-Index.

Bên cạnh ngân hàng, nhóm chứng khoán cũng bước vào chu kỳ định giá lại khi quy mô tài sản toàn ngành có khả năng mở rộng trong năm 2026. Với mục tiêu tăng trưởng GDP quanh 8-8,5% và tín dụng toàn hệ thống tăng tối thiểu 15%, nhu cầu vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh của các công ty chứng khoán có thể gia tăng. Các mã đầu ngành như SSI, VND, VCI hay nhóm có ngân hàng mẹ hậu thuẫn như MBS là những cái tên nhà đầu tư theo dõi khi thanh khoản thị trường cải thiện trở lại.

Nhóm bất động sản nhiều khả năng vẫn là tâm điểm khi bộ đôi VIC và VHM giữ vai trò dẫn dắt dòng tiền. Các câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, phát triển khu công nghiệp và kỳ vọng tháo gỡ pháp lý cho dự án tồn đọng có thể tạo lực hỗ trợ cho cổ phiếu đầu ngành. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại tại VHM, VIC và NVL là yếu tố cần theo dõi sát trong phiên 12/6.

Với nhóm công nghệ, các cổ phiếu đầu ngành như FPT đang bước vào giai đoạn định giá lại sau nhịp điều chỉnh từ đầu tháng. Mặt bằng giá thấp hơn có thể mở ra cơ hội tích lũy với nhà đầu tư trung và dài hạn, trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi số, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo vẫn là động lực tăng trưởng cốt lõi của lĩnh vực. Diễn biến của FPT, CMG và ELC sẽ quyết định khả năng nhóm tạo đáy ngắn hạn.

Nguồn Vietstock

Logistics tiếp tục thu hút dòng tiền nhờ kỳ vọng giải ngân đầu tư công và số hóa chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp khai thác cảng, kho vận và hàng không có thể hưởng lợi từ nhu cầu vận chuyển phục hồi cùng tiến trình ứng dụng công nghệ vào quản trị logistics. Dòng tiền dịch chuyển sang nhóm mang tính phòng thủ phản ánh khẩu vị thận trọng, đồng thời mở ra cơ hội với cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững.

Yếu tố quốc tế và triển vọng kết quả kinh doanh quý II

Ngoài các yếu tố nội tại, thị trường chứng khoán Việt Nam còn chịu tác động từ biến động của thị trường tài chính quốc tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ của Mỹ và xu hướng vận động của Phố Wall. Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông và giá dầu cũng là biến số ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư trong các phiên cuối tuần. Sự thận trọng trước những tin tức bên ngoài khiến dòng tiền chưa sẵn sàng nhập cuộc mạnh.

Dù vậy, giới phân tích vẫn đánh giá nền kinh tế trong nước duy trì đà tăng trưởng ổn định, với triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong quý II/2026 tiếp tục khả quan. Nhiều nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, công nghệ thông tin, thép và cao su có thể hưởng lợi từ các yếu tố hỗ trợ riêng trong trung và dài hạn. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, khả năng tăng trưởng lợi nhuận bền vững và vị thế dẫn đầu ngành để đón đầu cơ hội khi kết quả kinh doanh quý II dần lộ diện.

Mặt bằng định giá hấp dẫn với P/E trượt quanh 13,5-13,8 lần cùng câu chuyện nâng hạng thị trường và thúc đẩy đầu tư công vẫn là nền tảng cho kỳ vọng trung hạn. Một yếu tố cần lưu ý là áp lực pha loãng từ lượng cổ phiếu phát hành mới, khi khối lượng phát hành thêm và chia tách trong năm 2026 dự kiến đạt khoảng 48,2 tỷ đơn vị, đòi hỏi dòng tiền lớn hơn để hấp thụ. Khi thanh khoản còn ở vùng thấp, sự gia tăng nguồn cung có thể khiến đà hồi phục của chỉ số diễn ra chậm và phân hóa rõ giữa các nhóm cổ phiếu.

Về chiến lược giao dịch, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cân bằng, ưu tiên cổ phiếu có câu chuyện riêng và nền tảng cơ bản tốt thay vì mua đuổi theo nhịp hồi. Việc giải ngân từng phần tại vùng hỗ trợ, kết hợp quản trị rủi ro chặt chẽ, là cách tiếp cận phù hợp khi xu hướng chung chưa được xác nhận. Trong ngắn hạn, phiên 12/6 nhiều khả năng tiếp tục giằng co quanh vùng 1.800 điểm, và nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận từ thanh khoản trước khi nâng tỷ trọng cổ phiếu.

* Bài viết tổng hợp diễn biến giao dịch và quan điểm phân tích, mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.