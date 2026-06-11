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Oracle tạo bất ngờ nhưng kế hoạch huy động vốn khiến nhà đầu tư lo ngại

Oracle trở thành tâm điểm của thị trường sau khi công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng trong báo cáo tài chính quý mới nhất. Doanh nghiệp đồng thời nâng dự báo lợi nhuận, phản ánh nhu cầu mạnh đối với các dịch vụ điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, thông tin tích cực nhanh chóng bị lu mờ khi Oracle công bố kế hoạch huy động thêm 20 tỷ USD thông qua vốn chủ sở hữu và các khoản nợ mới. Thông tin này khiến cổ phiếu giảm hơn 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Động thái huy động vốn quy mô lớn được thị trường nhìn nhận theo hai chiều. Một mặt, nó cho thấy Oracle muốn mở rộng đầu tư vào hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu. Mặt khác, việc phát hành thêm cổ phiếu và gia tăng nợ có thể tạo áp lực lên lợi nhuận của cổ đông hiện hữu cũng như chi phí tài chính trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao.

Một cổ phiếu công nghệ khác cũng được giới đầu tư theo dõi là Alphabet. Công ty đang sở hữu danh mục đầu tư tư nhân lớn với các khoản đầu tư vào SpaceX, Anthropic và Cursor. Dù đã giảm khoảng 13% so với đỉnh thiết lập giữa tháng 5, cổ phiếu vẫn tăng gần 14% từ đầu năm, cho thấy niềm tin của thị trường đối với các tài sản AI chiến lược vẫn chưa suy giảm.

Dữ liệu kinh tế Mỹ và báo cáo của Adobe có thể định hướng dòng tiền

Ngoài nhóm công nghệ, nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới các số liệu kinh tế sẽ được công bố trước giờ mở cửa thị trường.

Đầu tiên là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ. Mức dự báo đồng thuận là 220.000 đơn. Nếu con số thực tế cao hơn kỳ vọng, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Song song với đó là chỉ số giá sản xuất (PPI), được dự báo tăng 0,7% theo tháng. Đây là thước đo quan trọng phản ánh áp lực lạm phát tại khâu sản xuất và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất cũng như định giá của nhóm cổ phiếu tăng trưởng.

Adobe sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa. Cổ phiếu doanh nghiệp đã giảm khoảng 15% trong ba tháng và mất gần 44% giá trị trong một năm, khiến báo cáo lần này trở thành phép thử quan trọng đối với niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược AI tạo sinh của hãng.

Lennar, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, cũng sẽ công bố báo cáo tài chính. Cổ phiếu đã giảm 37% so với đỉnh tháng 9, phản ánh áp lực từ thị trường bất động sản và chi phí vay vốn cao.

Trong khi đó, RH ghi nhận diễn biến tích cực hơn với mức tăng 3,6% trong ba tháng gần đây nhưng vẫn thấp hơn khoảng 42% so với mức cao nhất trước đó.

Vàng và ETF thị trường mới nổi tiếp tục chịu áp lực

Thị trường vàng cũng xuất hiện tín hiệu điều chỉnh mạnh khi hợp đồng tương lai giảm 3,57% trong phiên gần nhất, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Tính riêng tháng 6, giá đã giảm khoảng 11%.

Một số nhà giao dịch trên CNBC cho rằng nếu lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài, vàng vẫn có thể trở thành tài sản phòng thủ hấp dẫn và đợt điều chỉnh hiện tại chưa phải tín hiệu để rời bỏ thị trường.

Xu hướng này cũng tác động tới Quỹ ETF VanEck Gold Miners (GDX), vốn đã giảm khoảng 37% so với đỉnh tháng 3 và mất 17,5% giá trị chỉ trong tháng 6.

Ở nhóm ETF quốc gia, quỹ theo dõi thị trường Mexico (EWW) giảm 9% so với đỉnh tháng 2, quỹ Hàn Quốc (EWY) giảm 13% trong tháng 6 và quỹ Nam Phi (EZA) giảm 23% so với đỉnh đầu năm.

Góc nhìn Việt Nam

Diễn biến của Oracle, Adobe cùng các dữ liệu lạm phát và việc làm tại Mỹ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là nhóm công nghệ và hạ tầng số.

Những doanh nghiệp như FPT, CMG, CTR hay các công ty đang đầu tư mạnh vào trung tâm dữ liệu và AI nhiều khả năng sẽ tiếp tục được theo dõi sát khi xu hướng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu vẫn là chủ đề dẫn dắt thị trường. Trong ngắn hạn, mọi tín hiệu về lãi suất và lạm phát của Mỹ sẽ tiếp tục quyết định dòng vốn quốc tế cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư trên các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.