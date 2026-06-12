Chứng khoán toàn cầu tăng mạnh vì kỳ vọng Mỹ Iran hòa bình

Chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm

Chứng khoán toàn cầu ghi nhận phiên giao dịch tích cực khi kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran giúp nhà đầu tư giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và bất ổn địa chính trị.

Tại khu vực châu Á, hầu hết các thị trường lớn đều đóng cửa trong sắc xanh. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 4,63%, Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,81%, Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,93%, Shanghai Composite tăng 1,12%, trong khi S&P/ASX 200 của Australia tăng gần 2%.

Tại châu Âu, xu hướng tích cực tiếp tục được duy trì. Chỉ số Stoxx 600 tăng hơn 1%, các chỉ số FTSE 100 của Anh, DAX của Đức và CAC 40 của Pháp đều tăng từ 0,8 đến 1,4%. Nhóm cổ phiếu du lịch, ngân hàng và ô tô dẫn đầu đà phục hồi khi kỳ vọng xung đột Trung Đông có thể hạ nhiệt.

Trên thị trường Mỹ, hợp đồng tương lai Dow Jones tăng hơn 230 điểm, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 tăng nhẹ. Nasdaq 100 gần như đi ngang khi giới đầu tư chờ đợi diễn biến của nhóm cổ phiếu công nghệ và đợt IPO lớn nhất lịch sử.

Tâm điểm là tín hiệu hòa bình giữa Mỹ và Iran

Động lực lớn nhất của thị trường đến từ các thông tin cho thấy Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận mới.

Theo truyền thông Iran, dự thảo biên bản ghi nhớ gồm 14 điểm đề cập việc Mỹ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ, trong khi Iran cam kết mở lại eo biển Hormuz sau khi các điều kiện được đáp ứng.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được một "thỏa thuận tuyệt vời" với Iran và các văn kiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến có thể được ký trong vài ngày tới.

Thông tin này ngay lập tức kéo giá dầu đi xuống. Dầu WTI giao tháng 7 giảm xuống khoảng 86,3 USD/thùng, còn dầu Brent giảm xuống dưới 89 USD/thùng. Giá năng lượng hạ nhiệt giúp giảm áp lực lạm phát và tạo điều kiện thuận lợi cho các thị trường chứng khoán phục hồi.

SpaceX tạo thêm kỳ vọng nhưng cũng mang đến áp lực mới

Bên cạnh câu chuyện địa chính trị, giới đầu tư cũng hướng sự chú ý tới đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của SpaceX.

Theo kế hoạch, SpaceX niêm yết trên Nasdaq với mã SPCX, mức giá 135 USD/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa khoảng 1,77 nghìn tỷ USD. Công ty dự kiến bán khoảng 555,6 triệu cổ phiếu để huy động 75 tỷ USD, vượt xa kỷ lục IPO 22 tỷ USD của Alibaba năm 2014.

Quy mô phát hành khổng lồ khiến nhiều chuyên gia nhận định đây có thể trở thành chất xúc tác mới cho thị trường công nghệ. Tuy nhiên, lượng cung cổ phiếu lớn cũng có thể khiến dòng tiền dịch chuyển khỏi các cổ phiếu đang tăng mạnh trong thời gian qua.

Douglas Beath, chiến lược gia cổ phiếu toàn cầu của Wells Fargo Investment Institute, cho rằng các đợt IPO quy mô lớn thường xuất hiện trong giai đoạn tâm lý thị trường tích cực, nhưng nguồn cung mới cũng có thể tạo ra biến động mạnh hơn trong nửa cuối năm.

Nhà đầu tư vẫn cần thận trọng

Phiên tăng điểm giúp S&P 500 và Nasdaq Composite quay trở lại trạng thái tăng trong tuần, trong khi Dow Jones gần như cân bằng sau nhiều phiên biến động.

Dù vậy, nhiều yếu tố rủi ro vẫn hiện hữu. Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran mới chỉ dừng ở giai đoạn dự thảo và chưa hoàn tất thủ tục ký kết. Bên cạnh đó, quy mô IPO của SpaceX, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và khả năng dịch chuyển dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu có thể khiến thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong thời gian tới.

Đối với nhà đầu tư, diễn biến hiện nay cho thấy tâm lý thị trường đang được cải thiện rõ rệt khi nguy cơ địa chính trị tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên, việc lựa chọn cổ phiếu dựa trên nền tảng cơ bản và quản trị rủi ro danh mục vẫn là yếu tố quan trọng hơn là chạy theo các nhịp tăng ngắn hạn.