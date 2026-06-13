Tham dự sự kiện có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Phú Thọ cùng đại diện Tập đoàn Meiko. Đây là dự án công nghệ cao có tổng vốn đầu tư ban đầu 500 triệu USD, được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển ngành điện tử, vi mạch và công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ cao

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Theo Phó Thủ tướng, để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định đây là động lực chủ yếu cho tăng trưởng trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, việc thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, vi mạch và bán dẫn, có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình nâng cao năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn Meiko đã tiếp tục tin tưởng mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Phó Thủ tướng cho biết Nhật Bản luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Đây là nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp điện tử, bán dẫn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đánh giá cao quyết định tiếp tục mở rộng đầu tư của Tập đoàn Meiko tại Việt Nam, Phó Thủ tướng cho rằng dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của tỉnh Phú Thọ trong thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi để thu hút thêm các dự án công nghệ cao. Các bộ, ngành Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với địa phương và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ triển khai dự án hiệu quả, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đối với Tập đoàn Meiko, Phó Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước, qua đó gia tăng giá trị sản xuất và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện tử Việt Nam.

Phú Thọ hướng tới trở thành điểm đến của các dự án công nghệ cao

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang là dự án công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển công nghiệp của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng dòng vốn FDI và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua Phú Thọ đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Việc Meiko lựa chọn Phú Thọ để triển khai dự án công nghệ cao quy mô lớn là tín hiệu tích cực, khẳng định sức hấp dẫn của địa phương đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Trần Duy Đông khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai đúng tiến độ. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng nhằm thu hút thêm các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, dự án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm cho người lao động mà còn góp phần đưa địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất điện tử, công nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Bắc.

Dự án chiến lược trong lĩnh vực điện tử và vi mạch

Ông Sakate Atsushi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko.

Giới thiệu về dự án, ông Sakate Atsushi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko cho biết Meiko là tập đoàn công nghệ hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất bảng mạch in điện tử (PCB), bảng mạch điện tử công nghệ cao và các linh kiện phục vụ ngành điện tử.

Bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 2007, đến nay Meiko đã xây dựng hệ thống sản xuất quy mô lớn với 5 nhà máy đang hoạt động. Dự án Meiko Yên Quang là nhà máy thứ 6 của tập đoàn tại Việt Nam, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Theo ông Sakate Atsushi, Meiko Yên Quang là một trong những dự án chiến lược của tập đoàn, tập trung vào các sản phẩm điện tử phục vụ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ vũ trụ và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Với tổng vốn đầu tư ban đầu 500 triệu USD, khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến đạt doanh thu khoảng 530 triệu USD mỗi năm và tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương.

Phó Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang.

Đại diện Meiko cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, chú trọng bảo vệ môi trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, đồng thời tăng cường đào tạo nhân lực và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam.

Tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành điện tử, vi mạch tại Việt Nam, đồng thời trở thành biểu tượng mới cho quan hệ hợp tác công nghệ cao giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.