Chọn ngành vi mạch bán dẫn nào phù hợp: Cẩm nang cho phụ huynh và học sinh

Ảnh minh họa

Nhóm ngành vi mạch bán dẫn hướng nghiên cứu

Kỹ thuật vi điện tử và vật lý bán dẫn phù hợp với học sinh giỏi Vật lý, thích tìm hiểu nguyên lý hoạt động của thiết bị điện tử. Sinh viên ngành này định hướng nghiên cứu cách điện tử di chuyển trong vật liệu bán dẫn rồi thiết kế linh kiện điện tử mới.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở rộng đào tạo với ngành Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ nano, chương trình từ cử nhân đến tiến sĩ, kéo dài 4-8,5 năm. Sinh viên học thiết kế, chế tạo, đóng gói và kiểm tra linh kiện vi điện tử, hệ nhúng, IoT. Trường tập trung nghiên cứu vật liệu bán dẫn tiên tiến, linh kiện thế hệ mới và ứng dụng trong quốc phòng an ninh.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đào tạo ngành Công nghệ vi mạch bán dẫn với định hướng liên ngành. Chương trình kết hợp toán, vật lý, điện tử, khoa học vật liệu và tin học dữ liệu. Sinh viên có cơ hội thực tập doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, tập trung vào thiết kế, chế tạo, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn tích hợp.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua Trường Đại học Công nghệ mở nhiều ngành định hướng bán dẫn gồm Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật Máy tính và Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử. Các chương trình này nhấn mạnh nghiên cứu khoa học, thiết kế sản xuất kiểm thử vi mạch, phát triển vật liệu bán dẫn và ứng dụng hệ nhúng IoT.

Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đào tạo hai ngành chính là Công nghệ bán dẫn tại Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật và Thiết kế vi mạch tại Khoa Điện tử - Viễn thông. Chương trình bao quát quy trình sản xuất linh kiện bán dẫn từ thiết kế, chế tạo, kiểm tra đến đóng gói chip vi mạch. Sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến như in 3D, quản lý nhiệt, thiết kế vi mạch số trên FPGA/ASIC.

Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM có ngành Thiết kế vi mạch và Kỹ thuật vật liệu chuyên ngành Vật liệu nano, bán dẫn và y sinh. Chương trình kết hợp nghiên cứu vật liệu nano với ứng dụng y sinh, mở ra hướng phát triển mới cho ngành bán dẫn.

Đại học Sư phạm Hà Nội có chuyên ngành Vật lý bán dẫn và Kỹ thuật với học phí trên dưới 10 triệu đồng mỗi năm. Chương trình 4 năm tập trung vào vật lý bán dẫn, linh kiện bán dẫn, kỹ thuật vi chế tạo, quang điện tử, vi xử lý và lập trình nhúng. Đây là lựa chọn phù hợp với gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế vẫn muốn con theo đuổi nghiên cứu bán dẫn.

Các trường khác như Đại học Phenikaa, Đại học CMC, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Tôn Đức Thắng, Cần Thơ, Đà Nẵng và Quốc tế Sài Gòn cũng mở ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn với định hướng nghiên cứu. Những trường này tập trung hợp tác doanh nghiệp và quốc tế để tạo cơ hội thực tế cho sinh viên.

Nhóm ngành thiết kế và sản xuất chip

Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn đào tạo kỹ sư thiết kế chip máy tính. Sinh viên học cách vẽ bản thiết kế mạch điện phức tạp trên máy tính, sau đó giám sát quá trình sản xuất chip trong nhà máy. Đây là nhóm ngành thu hút nhiều trường đại học đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên chất lượng cao với học phí dao động từ 10 triệu đến 80 triệu đồng mỗi năm.

Đại học Bách khoa Hà Nội đứng đầu về đào tạo nhóm ngành thiết kế và sản xuất chip với chuyên ngành Thiết kế vi mạch thuộc ngành Điện tử Viễn thông. Trường triển khai chương trình đa dạng bậc học gồm cử nhân 4 năm và kỹ sư 5 năm, đặc biệt từ năm 2025 sẽ có chương trình kỹ sư chuyên sâu đặc thù. Chương trình kỹ sư chuyên sâu đặc thù sẽ có học phí tương đương hoặc cao hơn hệ chuẩn. Sinh viên học thiết kế vi mạch số và tương tự, hệ thống tích hợp trên chip (SoC), thực hành và thực tập tại doanh nghiệp với sự hướng dẫn trực tiếp. Trường trang bị công cụ và phần mềm hiện đại như Cadence, Qorvo và Synopsys để sinh viên làm quen với môi trường làm việc thực tế.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) có chương trình Công nghệ vi mạch bán dẫn kéo dài 3 năm với 180 tín chỉ, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chương trình chất lượng cao với nội dung bao gồm toán, vật lý, điện tử, khoa học vật liệu và tin học dữ liệu. Sinh viên có cơ hội thực tập 3-6 tháng tại doanh nghiệp Việt Nam, Pháp và quốc tế. Môn học chính tập trung vào vật lý chất rắn, điện tử số và tương tự, công nghệ chế tạo bán dẫn.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đào tạo cử nhân Công nghệ bán dẫn chuyên về thiết kế vi mạch. Chương trình tập trung vào thiết kế vi mạch số trên FPGA/ASIC, ứng dụng AI và IoT. Sinh viên học quy trình sản xuất linh kiện bán dẫn từ chế tạo, kiểm tra đến đóng gói chip vi mạch.

Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM có ngành Thiết kế vi mạch với thời gian đào tạo 4 năm. Trường cung cấp hai lựa chọn học phí khác nhau gồm chương trình chuẩn 3và chương trình tiếng Anh. Sinh viên học thiết kế vi mạch số và tương tự, hệ thống tích hợp trên chip (SoC). Trường hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn như Intel và Samsung để tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM có chương trình Cử nhân Thiết kế vi mạch kéo dài 4 năm. Nội dung bao gồm thiết kế vi mạch số, hệ thống nhúng, IoT và AI. Sinh viên được thực hành với phần mềm EDA chuyên nghiệp như Cadence và Synopsys, kèm theo thực tập doanh nghiệp.

Trường Đại học CMC có ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông với chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn. Trường cung cấp hai chương trình gồm hệ chuẩn và hệ song ngữ. Sinh viên học thiết kế FPGA, GPU, vi điều khiển và tích hợp AI/IoT.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) có chuyên ngành Thiết kế vi mạch thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử. Chương trình tập trung vào thiết kế vi mạch số và tương tự, công nghệ đóng gói và dải mạch.

Đại học Phenikaa có chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có chương trình Thiết kế vi mạch kéo dài 4 năm. Sinh viên học thiết kế vi mạch tích hợp (IC), hệ thống nhúng và IoT.

Công nghệ chip bán dẫn tại Trường Đại học Việt Nhật có chương trình 4,5 năm giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh, sinh viên có cơ hội thực tập tại Nhật Bản. Nội dung bao gồm thiết kế, chế tạo, kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn.

Các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành này có đặc điểm chung là tập trung vào thiết kế vi mạch số và tương tự, FPGA/ASIC, hệ nhúng và IoT. Sinh viên được trang bị kiến thức về chế tạo, đóng gói và kiểm thử chip. Nhiều trường đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại và sử dụng phần mềm EDA chuyên nghiệp như Cadence và Mentor Graphics. Sinh viên có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp lớn như Samsung, Intel và Synopsys.

Nhóm ngành kết hợp phần cứng và phần mềm

Kỹ thuật máy tính chuyên sâu chip bán dẫn phù hợp với học sinh vừa giỏi Toán vừa thích lập trình. Sinh viên học cách thiết kế vi mạch đồng thời viết phần mềm điều khiển chip hoạt động.

Trường Đại học Cần Thơ có chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Kỹ thuật máy tính. Chương trình tập trung vào thiết kế vi mạch, lập trình nhúng và IoT.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn có ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn.

Thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng đào tạo kỹ sư cầu nối giữa phần cứng và phần mềm. Sản phẩm của họ xuất hiện trong điện thoại thông minh, ô tô tự lái hay robot gia đình.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM có chương trình Cử nhân Thiết kế vi mạch kéo dài 4 năm. Nội dung bao gồm thiết kế vi mạch, vi điện tử, hệ thống trên chip, AI, IoT và thực tập doanh nghiệp.

Đại học Bách khoa Đà Nẵng có chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch thuộc ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông.

Học sinh thích nghiên cứu lý thuyết, có tính kiên nhẫn và giỏi môn Vật lý nên chọn ngành Kỹ thuật vi điện tử và vật lý bán dẫn. Những em này thường ngồi làm thí nghiệm, tính toán phức tạp hàng giờ mà vẫn hứng thú.

Học sinh năng động, thích thấy kết quả cụ thể, có tư duy logic tốt phù hợp với các ngành thiết kế và sản xuất chip như Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn hay Công nghệ chip bán dẫn. Các em này thường giỏi Toán và có khả năng tư duy không gian tốt.

Những em vừa giỏi Toán vừa thích lập trình, có tính sáng tạo cao nên chọn nhóm ngành kết hợp phần cứng và phần mềm như Thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng. Đây là nhóm ngành có nhiều cơ hội việc làm nhất hiện tại.

Phụ huynh và học sinh cần cân nhắc kỹ về khả năng tài chính vì mức học phí ngành vi mạch bán dẫn có sự khác biệt lớn giữa các trường. Đồng thời, nên tham khảo chương trình đào tạo cụ thể và cơ hội thực tập, việc làm sau tốt nghiệp để đưa ra quyết định phù hợp nhất.