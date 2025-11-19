Chuyển đổi số
Phát triển nguồn nhân lực nhân văn chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập

Hoàng Trà

Hoàng Trà

15:57 | 19/11/2025
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) nắm bắt, xác định các cơ hội phát triển, đặt trọng tâm xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ.
Tọa đàm về lưu trữ học và chuyển đổi số ở Việt Nam
Khoa Du lịch học ĐHKHXH&NV được vinh danh 'Cơ sở đào tạo Du lịch tốt nhất'
Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) kỷ niệm 30 năm thành lập

Giáo dục đại học trong xu thế mới

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ thay đổi sâu rộng và xu hướng hội nhập quốc tế mở rộng mạnh mẽ, giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cải cách toàn diện. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKHXH&NV) đã xác định rõ tầm nhìn, triết lý và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phát triển nguồn nhân lực nhân văn chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập
Phát triển giáo dục đại học trong thời kỳ mới. Ảnh: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Việt Nam, giáo dục đại học thay đổi mạnh với Nghị quyết số 29 của BCHTW Đảng (11/2013). Nhiều quyết sách của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã đặt tiền đề, hành lang pháp lý cho giáo dục đại học Việt Nam bứt phá: Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (2025), Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (2025), Nghị quyết số 03/NQ-CP triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW (2025), Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân (2025)...

Chuyển đổi số đang thay đổi cách các ngành khoa học xã hội và nhân văn vận hành. Các trường đại học trong lĩnh vực này cần tích hợp công nghệ vào giảng dạy, nghiên cứu. Hợp tác quốc tế giúp mở rộng nguồn lực, tri thức. Mô hình đào tạo phải đổi mới để sinh viên có năng lực thực tế khi ra trường.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng lộ trình rõ ràng. Trường theo dõi sát xu hướng giáo dục toàn cầu, phân tích bối cảnh trong nước. Chiến lược phát triển kéo dài đến 2035, tầm nhìn hướng tới 2045.

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Với tinh thần “Khoa học cơ bản tiếp tục đóng vai trò nền tảng nhưng cần được tối ưu hoá khả năng ứng dụng để phục vụ cộng đồng theo tinh thần ‘vị nhân sinh’”, Trường ĐHKHXH&NV đặt trọng tâm đào tạo con người với đầy đủ bản sắc văn hoá, nền tảng văn hiến, tinh thần dân tộc cộng với kiến thức sâu, phương pháp rộng, công nghệ giỏi, con người phải là chủ thể có trách nhiệm trong thế giới công nghệ số.

Phát triển nguồn nhân lực nhân văn chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống Đại học Văn Khoa và 30 năm Trường ĐHKHXH&NV phát triển trong cơ cấu ĐHQGHN

Theo đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định tầm nhìn đến năm 2035 xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu châu lục, nằm trong 450 trường đại học hàng đầu thế giới.

Nhận thấy các ngành khoa học thuộc lĩnh vực cổ học - văn hiến có nhiều dư địa phát triển nhưng chưa được đầu tư tương xứng, nhà trường đặt nhiệm vụ trọng tâm phát triển đội ngũ chuyên gia cổ học - văn hiến học vừa chuyên ngành vừa liên/xuyên ngành và lĩnh vực (Hán-Nôm, Khảo cổ học, Dân tộc học, Tôn giáo học, Văn hoá học, Triết học, Tư tưởng, Đạo đức…); Hình thành đội ngũ chuyên gia cổ ngữ phi thông dụng liên quan đến lịch sử và văn hiến Việt Nam: Latin cổ, Tây Ban Nha cổ, Bồ Đào Nha cổ, Pháp cổ, Anh cổ, Hà Lan cổ, Hán cổ, Phạn cổ (Pali, Sankrit), Tạng cổ…

Đối với các ngành khoa học cơ bản, đặc thù, Nhà trường đề xuất cơ chế đặt hàng trọng điểm của Nhà nước để đảm bảo sự phát triển theo chiều sâu của các ngành này trong bối cảnh tự chủ đại học. Sáng kiến “Trung tâm Tư liệu Văn hiến Việt Nam ở hải ngoại” được kỳ vọng sẽ trở thành hệ cơ sở dữ liệu cổ quy mô lớn và giá trị cao, đưa Trường ĐHKHXH&NV thành “thánh địa Văn hiến học Việt Nam” trong 10 năm tới.

Nhà trường xác định xây dựng cộng đồng giảng viên ưu tú và tâm huyết, thu hút nhân tài khoa học để phát triển các chuyên gia đầu ngành xuất sắc, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giỏi và tâm huyết, viên chức hành chính chuyên nghiệp và phục vụ. Mục tiêu tỷ lệ giảng viên đạt chuẩn học vị tiến sĩ tăng từ 82% hiện nay lên 90% (tầm nhìn năm 2030), 95% (tầm nhìn năm 2035), 100% (tầm nhìn năm 2045); Tỉ lệ giảng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tăng từ 22% hiện nay lên 27% (tầm nhìn năm 2030) và 35% (tầm nhìn năm 2035), 45% (tầm nhìn năm 2045).

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống Đại học Văn Khoa và 30 năm Trường ĐHKHXH&NV phát triển trong cơ cấu ĐHQGHN, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhấn mạnh: Kiên định tinh thần đại học nghiên cứu tiên tiến, nhà trường đã xuất bản hàng ngàn đầu sách, bao gồm giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo, cùng với xuất bản quốc gia, công bố quốc tế tăng mạnh trong những năm gần đây, với khoảng 200 ấn phẩm quốc tế mỗi năm, gần 100 bài báo trong danh mục Scopus và Web of Science.

Trong dòng chảy chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, đổi mới giáo dục đại học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo nhân lực trình độ cao ở các ngành nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho khu vực công và khu vực tư.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) Đại học Quốc gia Hà Nội Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Khoa Khoa học Chính trị - Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội kỷ niệm 30 năm thành lập

Khoa Khoa học Chính trị - Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội kỷ niệm 30 năm thành lập

Tăng cường hợp tác

Tăng cường hợp tác 'ba nhà' để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

ĐHQGHN 2025: Đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi ngành học

ĐHQGHN 2025: Đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi ngành học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tám thập kỷ tâm huyết vì nền tảng trí tuệ quốc gia

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tám thập kỷ tâm huyết vì nền tảng trí tuệ quốc gia

Trải qua 80 năm xây dựng phát triển, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học chất lượng và tư vấn chính sách xuất sắc.
Khoa Khoa học Chính trị - Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội kỷ niệm 30 năm thành lập

Khoa Khoa học Chính trị - Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội kỷ niệm 30 năm thành lập

Ngày 15/11/2025, trong không khí trang trọng hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Khoa Khoa học Chính trị – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập.
Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) kỷ niệm 30 năm thành lập

Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) kỷ niệm 30 năm thành lập

Ngày 15/11/2025, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025), ghi dấu hành trình ba thập kỷ tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.
PTIT vô địch cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025

PTIT vô địch cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025

Sau hơn hai tháng diễn ra sôi nổi, cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 bước vào vòng chung khảo, nơi các đội xuất sắc nhất phải cạnh tranh trong 8 tiếng liên tục với 88 hiệp thi đấu căng thẳng để giành ngôi vô địch. Với màn thể hiện xuất sắc, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã giành ngôi Quán quân Bảng A và đạt giải Nhì ở Bảng B, qua đó khẳng định năng lực của sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng.
Máy chủ MCP AI thay đổi cách kỹ sư thiết kế sản phẩm

Máy chủ MCP AI thay đổi cách kỹ sư thiết kế sản phẩm

Trong bối cảnh làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào mọi ngành công nghiệp, Microchip ra mắt máy chủ giao thức ngữ cảnh Mm hình (Model Context Protocol - MCP) để đơn giản hóa quy trình làm việc, tăng tốc độ thiết kế và nâng cao năng suất làm việc cho các kỹ sư thiết kế hệ thống nhúng toàn cầu.
Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Công an phường Thanh Liệt mở Hội nghị lắng nghe dân góp ý

Công an phường Thanh Liệt mở Hội nghị lắng nghe dân góp ý

Nhà đàm phán Hội nghị Paris Nguyễn Thị Bình nhận giải cao quý từ Ấn Độ

Nhà đàm phán Hội nghị Paris Nguyễn Thị Bình nhận giải cao quý từ Ấn Độ

LocknLock triển khai chương trình

LocknLock triển khai chương trình 'Cùng Huế vững vàng sau bão lũ' tại AEON Mall Huế

Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

Cùng ‘soi’ tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L của Xiaomi

Cùng ‘soi’ tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L của Xiaomi

Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Bowers & Wilkins Px8 S2 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Bowers & Wilkins Px8 S2 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Internet toàn cầu tê liệt vì Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng

Internet toàn cầu tê liệt vì Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng

Gia tăng lừa đảo giao dịch tiền ảo

Gia tăng lừa đảo giao dịch tiền ảo

TikTok triển khai hệ thống cảnh báo lừa đảo trực tiếp trong ứng dụng

TikTok triển khai hệ thống cảnh báo lừa đảo trực tiếp trong ứng dụng

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Phát triển xăng sinh học E10, thúc đẩy thương mại quốc tế

Phát triển xăng sinh học E10, thúc đẩy thương mại quốc tế

Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

'Deal shock Quà xinh': LocknLock ưu đãi kép cùng Điện Máy Xanh

Cổ phần công nghệ mới đáng ngạc nhiên của Berkshire Hathaway

Cổ phần công nghệ mới đáng ngạc nhiên của Berkshire Hathaway

FPT thúc đẩy tăng trưởng số tại Trung Đông

FPT thúc đẩy tăng trưởng số tại Trung Đông

UNIQLO trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt cho người dân các tỉnh miền núi

UNIQLO trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt cho người dân các tỉnh miền núi

Chung khảo cuộc thi

Chung khảo cuộc thi 'Sinh viên với An ninh mạng 2025'

Tập đoàn OSB phủ sóng vùng lõm, kết nối hạ tầng số cho điểm trường vùng cao Điện Biên

Tập đoàn OSB phủ sóng vùng lõm, kết nối hạ tầng số cho điểm trường vùng cao Điện Biên

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser sắp có bán tải và SUV khung liền: phá vỡ truyền thống lâu đời

Toyota Land Cruiser sắp có bán tải và SUV khung liền: phá vỡ truyền thống lâu đời

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Ba Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới PUBG Mobile 2025 PMGC

Ba Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới PUBG Mobile 2025 PMGC

Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025