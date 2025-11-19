Phát triển nguồn nhân lực nhân văn chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập

Giáo dục đại học trong xu thế mới

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ thay đổi sâu rộng và xu hướng hội nhập quốc tế mở rộng mạnh mẽ, giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cải cách toàn diện. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKHXH&NV) đã xác định rõ tầm nhìn, triết lý và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phát triển giáo dục đại học trong thời kỳ mới. Ảnh: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Việt Nam, giáo dục đại học thay đổi mạnh với Nghị quyết số 29 của BCHTW Đảng (11/2013). Nhiều quyết sách của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã đặt tiền đề, hành lang pháp lý cho giáo dục đại học Việt Nam bứt phá: Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (2025), Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (2025), Nghị quyết số 03/NQ-CP triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW (2025), Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân (2025)...

Chuyển đổi số đang thay đổi cách các ngành khoa học xã hội và nhân văn vận hành. Các trường đại học trong lĩnh vực này cần tích hợp công nghệ vào giảng dạy, nghiên cứu. Hợp tác quốc tế giúp mở rộng nguồn lực, tri thức. Mô hình đào tạo phải đổi mới để sinh viên có năng lực thực tế khi ra trường.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng lộ trình rõ ràng. Trường theo dõi sát xu hướng giáo dục toàn cầu, phân tích bối cảnh trong nước. Chiến lược phát triển kéo dài đến 2035, tầm nhìn hướng tới 2045.

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Với tinh thần “Khoa học cơ bản tiếp tục đóng vai trò nền tảng nhưng cần được tối ưu hoá khả năng ứng dụng để phục vụ cộng đồng theo tinh thần ‘vị nhân sinh’”, Trường ĐHKHXH&NV đặt trọng tâm đào tạo con người với đầy đủ bản sắc văn hoá, nền tảng văn hiến, tinh thần dân tộc cộng với kiến thức sâu, phương pháp rộng, công nghệ giỏi, con người phải là chủ thể có trách nhiệm trong thế giới công nghệ số.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống Đại học Văn Khoa và 30 năm Trường ĐHKHXH&NV phát triển trong cơ cấu ĐHQGHN

Theo đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định tầm nhìn đến năm 2035 xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu châu lục, nằm trong 450 trường đại học hàng đầu thế giới.

Nhận thấy các ngành khoa học thuộc lĩnh vực cổ học - văn hiến có nhiều dư địa phát triển nhưng chưa được đầu tư tương xứng, nhà trường đặt nhiệm vụ trọng tâm phát triển đội ngũ chuyên gia cổ học - văn hiến học vừa chuyên ngành vừa liên/xuyên ngành và lĩnh vực (Hán-Nôm, Khảo cổ học, Dân tộc học, Tôn giáo học, Văn hoá học, Triết học, Tư tưởng, Đạo đức…); Hình thành đội ngũ chuyên gia cổ ngữ phi thông dụng liên quan đến lịch sử và văn hiến Việt Nam: Latin cổ, Tây Ban Nha cổ, Bồ Đào Nha cổ, Pháp cổ, Anh cổ, Hà Lan cổ, Hán cổ, Phạn cổ (Pali, Sankrit), Tạng cổ…

Đối với các ngành khoa học cơ bản, đặc thù, Nhà trường đề xuất cơ chế đặt hàng trọng điểm của Nhà nước để đảm bảo sự phát triển theo chiều sâu của các ngành này trong bối cảnh tự chủ đại học. Sáng kiến “Trung tâm Tư liệu Văn hiến Việt Nam ở hải ngoại” được kỳ vọng sẽ trở thành hệ cơ sở dữ liệu cổ quy mô lớn và giá trị cao, đưa Trường ĐHKHXH&NV thành “thánh địa Văn hiến học Việt Nam” trong 10 năm tới.

Nhà trường xác định xây dựng cộng đồng giảng viên ưu tú và tâm huyết, thu hút nhân tài khoa học để phát triển các chuyên gia đầu ngành xuất sắc, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giỏi và tâm huyết, viên chức hành chính chuyên nghiệp và phục vụ. Mục tiêu tỷ lệ giảng viên đạt chuẩn học vị tiến sĩ tăng từ 82% hiện nay lên 90% (tầm nhìn năm 2030), 95% (tầm nhìn năm 2035), 100% (tầm nhìn năm 2045); Tỉ lệ giảng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tăng từ 22% hiện nay lên 27% (tầm nhìn năm 2030) và 35% (tầm nhìn năm 2035), 45% (tầm nhìn năm 2045).

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống Đại học Văn Khoa và 30 năm Trường ĐHKHXH&NV phát triển trong cơ cấu ĐHQGHN, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhấn mạnh: Kiên định tinh thần đại học nghiên cứu tiên tiến, nhà trường đã xuất bản hàng ngàn đầu sách, bao gồm giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo, cùng với xuất bản quốc gia, công bố quốc tế tăng mạnh trong những năm gần đây, với khoảng 200 ấn phẩm quốc tế mỗi năm, gần 100 bài báo trong danh mục Scopus và Web of Science.

Trong dòng chảy chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, đổi mới giáo dục đại học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo nhân lực trình độ cao ở các ngành nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho khu vực công và khu vực tư.