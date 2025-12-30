Kinh tế số
Giao dịch số

Chiến lược dài hạn của Novo Nordisk với thuốc giảm cân: Giới khoa học lạc quan, Phố Wall thiếu kiên nhẫn

Doãn Huy

Doãn Huy

18:08 | 30/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trong khi giới khoa học ngày càng phát hiện thêm những lợi ích tiềm năng vượt ngoài giảm cân của các loại thuốc GLP-1, thì thị trường chứng khoán lại tỏ ra mất kiên nhẫn với Novo Nordisk. Sự trái ngược này đang đặt ra câu hỏi lớn: liệu Phố Wall có đang đánh giá thấp tương lai dài hạn của “đế chế thuốc giảm cân” Đan Mạch?
Cổ phiếu Novo Nordisk tăng 6% sau khi FDA phê duyệt thuốc viên GLP-1 Roche đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì Thế giới dưới tác động của thuốc giảm cân GLP-1
Chiến lược dài hạn của Novo Nordisk với thuốc giảm cân: Giới khoa học lạc quan, Phố Wall thiếu kiên nhẫn
Novo Nordisk đã trải qua một năm khó khăn khi các nhà đầu tư đặt câu hỏi về khả năng của công ty trong việc chuyển hóa những bước tiến đột phá trong lĩnh vực thuốc GLP-1 thành lợi nhuận tài chính. Ảnh: Getty.

Novo Nordisk vừa trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hơn 100 năm hoạt động. Giá cổ phiếu lao dốc đã kéo theo cuộc cải tổ lãnh đạo lớn chưa từng có, phản ánh sự quay lưng của nhà đầu tư đối với mảng kinh doanh thuốc giảm cân từng được xem là “con gà đẻ trứng vàng” của hãng dược phẩm Đan Mạch.

Trên thị trường chứng khoán, niềm tin dường như đang suy giảm mạnh. Nhiều nhà đầu tư nghi ngờ khả năng Novo Nordisk có thể duy trì lợi thế cạnh tranh và chuyển hóa các đột phá khoa học trong thuốc GLP-1 thành tăng trưởng lợi nhuận bền vững, đặc biệt khi thị trường ngày càng chật chội với sự xuất hiện của nhiều đối thủ lớn.

Tuy nhiên, trong các phòng thí nghiệm và cộng đồng khoa học, câu chuyện lại rất khác.

GLP-1: Từ giảm cân đến mở rộng chỉ định điều trị

Semaglutide là hoạt chất đứng sau các thương hiệu đình đám như Ozempic và Wegovy, ban đầu được phát triển để điều trị bệnh tiểu đường, giúp kiểm soát đường huyết. Nhưng nhờ khả năng ức chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giảm cân, thuốc nhanh chóng được kê đơn ngoài chỉ định và sau đó chính thức được phê duyệt cho điều trị béo phì, mang về cho Novo Nordisk hàng tỷ USD mỗi năm.

Không dừng lại ở đó, các nghiên cứu lâm sàng tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng của semaglutide. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt Wegovy cho điều trị bệnh gan, đồng thời cho phép sử dụng semaglutide nhằm giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ ở người thừa cân mắc bệnh tim mạch và điều trị bệnh thận mạn tính ở bệnh nhân tiểu đường.

Thế giới dưới tác động của thuốc giảm cân GLP-1 Thế giới dưới tác động của thuốc giảm cân GLP-1

GLP-1 là nhóm thuốc điều trị tiểu đường và béo phì đã không chỉ giúp hàng triệu người giảm cân mà còn mở ra một ...

Cuộc đua khốc liệt với Eli Lilly

Trong khi Novo Nordisk mở rộng chỉ định cho các sản phẩm hiện có, đối thủ lớn Eli Lilly cũng đang tăng tốc. Tirzepatide – được biết đến với các tên thương mại Mounjaro và Zepbound – tác động đồng thời lên GLP-1 và một hormone đường ruột khác là GIP, đã được phê duyệt để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn ở người lớn bị béo phì.

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khiến việc mở rộng chỉ định điều trị và phát triển các dạng bào chế mới, bao gồm thuốc viên, trở thành mặt trận chiến lược then chốt của các hãng dược.

GLP-1 và não bộ: Biên giới nghiên cứu mới

Một trong những hướng đi đầy hứa hẹn nhất hiện nay là tác động của GLP-1 lên não bộ. Các nghiên cứu quan sát cho thấy những loại thuốc này không chỉ làm giảm cảm giác thèm ăn mà còn có thể làm suy giảm ham muốn đối với rượu, thuốc lá và các chất gây nghiện khác.

Cơ chế được cho là liên quan đến việc điều chỉnh tín hiệu dopamine trong hệ thống phần thưởng của não, từ đó giúp con người kiểm soát hành vi tốt hơn trước những cám dỗ.

“Hiện nay, mối quan tâm dành cho tiềm năng của semaglutide đối với các chức năng khác nhau của não bộ đang tăng lên rất nhanh,” bà Laura Nisenbaum, Giám đốc điều hành Tổ chức Nghiên cứu Thuốc điều trị Alzheimer (ADDF), nhận định.

Theo bà, việc hiểu rõ mối liên hệ giữa viêm nhiễm, chuyển hóa năng lượng và chức năng não bộ có thể mở ra những ứng dụng quan trọng trong điều trị các bệnh thần kinh và tâm thần – từ suy giảm nhận thức đến rối loạn hành vi.

Trong khi giới khoa học nhìn thấy tiềm năng dài hạn và đa chiều của GLP-1, thị trường tài chính lại đòi hỏi kết quả nhanh chóng. Sự lệch pha này đang khiến cổ phiếu Novo Nordisk chịu áp lực, dù nền tảng khoa học phía sau các sản phẩm chủ lực vẫn tiếp tục được củng cố.

Câu hỏi đặt ra là liệu Phố Wall có đủ kiên nhẫn để chờ đợi những thành quả dài hạn mà các nhà khoa học tin rằng GLP-1 sẽ mang lại – không chỉ cho Novo Nordisk, mà còn cho cả ngành y học hiện đại.

Alzheimer: Không phải cú ngã, mà là bài học khoa học

Một trong những kỳ vọng lớn nhất đối với semaglutide là khả năng tác động đến bệnh Alzheimer, dạng sa sút trí tuệ phổ biến nhất. Tuy nhiên, vào tháng 11, Novo Nordisk đã khiến giới đầu tư thất vọng khi công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối kéo dài hai năm cho thấy semaglutide không cải thiện đáng kể chức năng nhận thức ở bệnh nhân Alzheimer.

Trước đó, nhiều nghiên cứu quan sát từng chỉ ra rằng bệnh nhân tiểu đường sử dụng semaglutide có tỷ lệ mắc Alzheimer thấp hơn, làm dấy lên hy vọng thuốc có thể làm chậm tiến trình suy giảm trí nhớ. Sau kết quả không đạt mục tiêu chính, Novo quyết định không gia hạn thử nghiệm thêm một năm.

Dù vậy, nhiều nhà khoa học cho rằng kết quả này không nên bị xem là thất bại. Ivan Koychev, Phó giáo sư tâm thần học thần kinh tại Đại học Imperial College London, nhận định rằng thử nghiệm này vẫn mang lại giá trị lớn về mặt khoa học.

“Kết quả về hiệu quả lâm sàng ở nhóm bệnh nhân đó là âm tính,” ông nói, “nhưng các chỉ số sinh học cho thấy semaglutide tác động tích cực lên các protein liên quan đến bệnh Alzheimer.”

Theo Koychev, semaglutide giúp làm giảm các protein gây bệnh trong dịch não tủy, đồng thời làm giảm các dấu ấn viêm toàn thân – một yếu tố được cho là có liên quan mật thiết đến tiến trình sa sút trí tuệ. “Tín hiệu mà chúng tôi thấy rõ hơn nằm ở khía cạnh phòng ngừa, thay vì điều trị khi bệnh đã tiến triển,” ông nhấn mạnh.

Quan điểm này cũng được bà Laura Nisenbaum, Giám đốc điều hành Tổ chức Nghiên cứu Thuốc điều trị Alzheimer (ADDF), chia sẻ. Theo bà, bước tiếp theo hợp lý là thử nghiệm các thuốc GLP-1 ở giai đoạn sớm hơn của bệnh như một liệu pháp phòng ngừa.

Bất chấp tiềm năng y học rộng lớn, Novo Nordisk đang chịu áp lực nặng nề trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của hãng đang trải qua năm tồi tệ nhất kể từ khi niêm yết trên Nasdaq Copenhagen hơn 30 năm trước. Từ mức đỉnh trên 1.000 kroner Đan Mạch vào giữa năm 2024, giá cổ phiếu hiện chỉ còn khoảng 320 kroner, giảm hơn 50% từ đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ cạnh tranh gay gắt của Eli Lilly, sự bùng nổ của các loại thuốc “pha chế” và nguy cơ semaglutide mất bản quyền vào giai đoạn 2031–2032. Ngoài ra, áp lực chính sách từ chính quyền Trump về việc hạ giá thuốc tại Mỹ và nguy cơ thuế nhập khẩu cao cũng đè nặng lên triển vọng ngành dược.

Kết quả thử nghiệm Alzheimer được công bố tháng 11 đã khiến cổ phiếu Novo giảm 5,8% chỉ trong một phiên, dù chính ban lãnh đạo công ty thừa nhận đây là một “canh bạc” có độ rủi ro cao.

Trong khi đó, các thuốc điều trị Alzheimer hiện có như Kisunla của Eli Lilly và Leqembi của Biogen/Eisai chỉ làm chậm tiến trình bệnh khoảng một phần ba và đi kèm nguy cơ tác dụng phụ nghiêm trọng – cho thấy con đường điều trị sa sút trí tuệ vẫn còn rất dài.

Định giá chia rẽ Phố Wall

Các nhà phân tích Jefferies tỏ ra bi quan khi cho rằng Novo đang bước vào giai đoạn hết hạn bằng sáng chế mà không có lợi thế cạnh tranh rõ rệt, đồng thời xếp hạng cổ phiếu ở mức “Dưới kỳ vọng”.

Ngược lại, Goldman Sachs vẫn giữ quan điểm lạc quan hơn. “Chúng tôi tin rằng Novo vẫn có cơ hội tăng trưởng về sản lượng khi thị trường điều trị béo phì tiếp tục mở rộng,” nhóm phân tích do James Quigley dẫn đầu nhận định, dù thừa nhận thị trường có thể cần thêm thời gian và dữ liệu thực tế về số lượng đơn thuốc để lấy lại niềm tin.

Khoảng cách giữa khoa học và thị trường vì thế vẫn còn rất lớn và đó có lẽ là thách thức lớn nhất mà Novo Nordisk phải đối mặt trong thập kỷ tới.

Novo Nordisk semaglutide tirzepatide thuốc giảm cân GLP-1 béo phì nghiện rượu Alzheimer Eli Lilly cổ phiếu Novo

Bài liên quan

Cổ phiếu Novo Nordisk tăng 6% sau khi FDA phê duyệt thuốc viên GLP-1

Cổ phiếu Novo Nordisk tăng 6% sau khi FDA phê duyệt thuốc viên GLP-1

Roche đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì

Roche đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì

Có thể bạn quan tâm

SoftBank chi 4 tỷ USD thâu tóm DigitalBridge, tăng tốc tham vọng siêu trí tuệ nhân tạo

SoftBank chi 4 tỷ USD thâu tóm DigitalBridge, tăng tốc tham vọng siêu trí tuệ nhân tạo

Kinh tế số
Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản vừa đạt thỏa thuận mua lại công ty đầu tư trung tâm dữ liệu DigitalBridge với giá khoảng 4 tỷ USD, động thái mới nhất nhằm củng cố hạ tầng cho tham vọng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô toàn cầu.
Vì sao việc mua cổ phiếu Berkshire Hathaway là sai lầm lớn nhất của Warren Buffett?

Vì sao việc mua cổ phiếu Berkshire Hathaway là sai lầm lớn nhất của Warren Buffett?

Giao dịch số
Warren Buffett đang bước vào những ngày cuối cùng trên cương vị CEO của Berkshire Hathaway - tập đoàn đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa tư bản Mỹ và là cỗ máy tạo tài sản vĩ đại nhất lịch sử đầu tư hiện đại. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: chính Berkshire lại từng được Buffett gọi là “cổ phiếu ngu ngốc nhất mà tôi từng mua”.
Cổ phiếu Novo Nordisk tăng 6% sau khi FDA phê duyệt thuốc viên GLP-1

Cổ phiếu Novo Nordisk tăng 6% sau khi FDA phê duyệt thuốc viên GLP-1

Giao dịch số
Cổ phiếu của Novo Nordisk tăng hơn 6% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chính thức phê duyệt thuốc viên GLP-1 của hãng - một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua toàn cầu về điều trị béo phì và tiểu đường.
SoftBank dẫn đầu đà lao dốc của cổ phiếu công nghệ Nhật Bản khi lo ngại chi tiêu AI lan sang châu Á

SoftBank dẫn đầu đà lao dốc của cổ phiếu công nghệ Nhật Bản khi lo ngại chi tiêu AI lan sang châu Á

Giao dịch số
Cổ phiếu công nghệ Nhật Bản đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay 18/12, khi làn sóng lo ngại về chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trên Phố Wall lan rộng sang thị trường châu Á. Trong đó, SoftBank trở thành tâm điểm của đà bán tháo, kéo chỉ số Nikkei 225 đi xuống sâu.
Cổ phiếu Korea Zinc lao dốc 13% vì tranh cãi dự án nhà máy luyện kim 7,4 tỷ USD do Mỹ hậu thuẫn

Cổ phiếu Korea Zinc lao dốc 13% vì tranh cãi dự án nhà máy luyện kim 7,4 tỷ USD do Mỹ hậu thuẫn

Giao dịch số
Cổ phiếu của Korea Zinc, nhà sản xuất kẽm lớn nhất thế giới, đã giảm hơn 13% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba 16/12, khi liên minh cổ đông lớn nhất công ty công khai phản đối kế hoạch thành lập liên doanh với sự hậu thuẫn của chính phủ Mỹ để xây dựng nhà máy luyện kim trị giá 7,4 tỷ USD tại bang Tennessee.
Xem thêm

Đọc nhiều

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

21°C

Cảm giác: 21°C
mây rải rác
Thứ tư, 31/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 31/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 31/12/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 31/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 31/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 31/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 31/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 31/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
14°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
16°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 31/12/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 31/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 31/12/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 31/12/2025 09:00
31°C
Thứ tư, 31/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 31/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 31/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 31/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
25°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ tư, 31/12/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 31/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 31/12/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 31/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 31/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 31/12/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 31/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 31/12/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
22°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ tư, 31/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 31/12/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 31/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 31/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 31/12/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 31/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 31/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 31/12/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
20°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
19°C
Hà Giang

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ tư, 31/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 31/12/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 31/12/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 31/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 31/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 31/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 31/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 31/12/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
14°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
13°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
13°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
13°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
13°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
13°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
13°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
13°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
13°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
13°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
13°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
14°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
14°C
Hải Phòng

20°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 31/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 31/12/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 31/12/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 31/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 31/12/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 31/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 31/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 31/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
18°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
18°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ tư, 31/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 31/12/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 31/12/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 31/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 31/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 31/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 31/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 31/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
21°C
Nghệ An

16°C

Cảm giác: 16°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 31/12/2025 00:00
15°C
Thứ tư, 31/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 31/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 31/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 31/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 31/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 31/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 31/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
14°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
14°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
16°C
Phan Thiết

23°C

Cảm giác: 24°C
mây thưa
Thứ tư, 31/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 31/12/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 31/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 31/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 31/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 31/12/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 31/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 31/12/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
24°C
Quảng Bình

16°C

Cảm giác: 16°C
mây rải rác
Thứ tư, 31/12/2025 00:00
15°C
Thứ tư, 31/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 31/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 31/12/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 31/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 31/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 31/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 31/12/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
18°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
16°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 150,000 ▼3000K 153,000 ▼3000K
Hà Nội - PNJ 150,000 ▼3000K 153,000 ▼3000K
Đà Nẵng - PNJ 150,000 ▼3000K 153,000 ▼3000K
Miền Tây - PNJ 150,000 ▼3000K 153,000 ▼3000K
Tây Nguyên - PNJ 150,000 ▼3000K 153,000 ▼3000K
Đông Nam Bộ - PNJ 150,000 ▼3000K 153,000 ▼3000K
Cập nhật: 30/12/2025 20:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,270 ▼330K 15,470 ▼330K
Miếng SJC Nghệ An 15,270 ▼330K 15,470 ▼330K
Miếng SJC Thái Bình 15,270 ▼330K 15,470 ▼330K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,200 ▼300K 15,500 ▼300K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,200 ▼300K 15,500 ▼300K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,200 ▼300K 15,500 ▼300K
NL 99.99 14,480 ▼300K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,480 ▼300K
Trang sức 99.9 14,790 ▼300K 15,390 ▼300K
Trang sức 99.99 14,800 ▼300K 15,400 ▼300K
Cập nhật: 30/12/2025 20:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲1371K 1,547 ▲1389K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,527 ▲1371K 15,472 ▼330K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,527 ▲1371K 15,473 ▼330K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,478 ▼33K 1,508 ▼33K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,478 ▼33K 1,509 ▼33K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,458 ▼33K 1,493 ▼33K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 142,322 ▼3267K 147,822 ▼3267K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,636 ▼2475K 112,136 ▼2475K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 93,184 ▼2244K 101,684 ▼2244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,732 ▼2013K 91,232 ▼2013K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,701 ▼1924K 87,201 ▼1924K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,914 ▼1377K 62,414 ▼1377K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲1371K 1,547 ▲1389K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲1371K 1,547 ▲1389K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲1371K 1,547 ▲1389K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲1371K 1,547 ▲1389K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲1371K 1,547 ▲1389K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲1371K 1,547 ▲1389K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲1371K 1,547 ▲1389K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲1371K 1,547 ▲1389K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲1371K 1,547 ▲1389K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲1371K 1,547 ▲1389K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,527 ▲1371K 1,547 ▲1389K
Cập nhật: 30/12/2025 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17082 17353 17931
CAD 18661 18939 19558
CHF 32653 33037 33685
CNY 0 3470 3830
EUR 30287 30561 31587
GBP 34698 35090 36035
HKD 0 3245 3447
JPY 161 165 172
KRW 0 17 19
NZD 0 14941 15532
SGD 19933 20215 20731
THB 749 812 866
USD (1,2) 26006 0 0
USD (5,10,20) 26047 0 0
USD (50,100) 26076 26095 26380
Cập nhật: 30/12/2025 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,080 26,080 26,380
USD(1-2-5) 25,037 - -
USD(10-20) 25,037 - -
EUR 30,471 30,495 31,747
JPY 164.82 165.12 172.54
GBP 35,016 35,111 36,056
AUD 17,335 17,398 17,909
CAD 18,856 18,917 19,511
CHF 32,940 33,042 33,838
SGD 20,017 20,079 20,768
CNY - 3,697 3,806
HKD 3,321 3,331 3,424
KRW 16.91 17.63 18.98
THB 795.37 805.19 860.26
NZD 14,941 15,080 15,483
SEK - 2,818 2,909
DKK - 4,076 4,207
NOK - 2,576 2,660
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,063.17 - 6,823.52
TWD 756.57 - 913.7
SAR - 6,892.79 7,237.49
KWD - 83,144 88,247
Cập nhật: 30/12/2025 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,080 26,080 26,380
EUR 30,346 30,468 31,638
GBP 34,837 34,977 35,974
HKD 3,309 3,322 3,436
CHF 32,717 32,848 33,786
JPY 164.14 164.80 172.22
AUD 17,249 17,318 17,890
SGD 20,085 20,166 20,745
THB 809 812 849
CAD 18,842 18,918 19,505
NZD 15,003 15,531
KRW 17.59 19.28
Cập nhật: 30/12/2025 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26060 26060 26380
AUD 17263 17363 18291
CAD 18848 18948 19965
CHF 32911 32941 34515
CNY 0 3724.1 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30474 30504 32229
GBP 35000 35050 36805
HKD 0 3390 0
JPY 164.99 165.49 176
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.6 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15052 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20093 20223 20945
THB 0 778.7 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15270000 15270000 15470000
SBJ 13000000 13000000 15470000
Cập nhật: 30/12/2025 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,090 26,140 26,380
USD20 26,090 26,140 26,380
USD1 26,090 26,140 26,380
AUD 17,302 17,402 18,517
EUR 30,616 30,616 32,030
CAD 18,785 18,885 20,193
SGD 20,117 20,267 20,836
JPY 164.98 166.48 171.05
GBP 35,051 35,201 35,983
XAU 15,218,000 15,218,000 15,422,000
CNY 0 3,599 0
THB 0 813 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/12/2025 20:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025

10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025

NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025

NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025

Chung kết cuộc thi nhiếp ảnh

Chung kết cuộc thi nhiếp ảnh 'Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2025'

Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam chính thức ra mắt

Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam chính thức ra mắt

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

FPT Shop chuẩn hóa hoạt động lắp ráp PC E-Power theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

FPT Shop chuẩn hóa hoạt động lắp ráp PC E-Power theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Trung Quốc siết chặt chatbot AI vì nguy cơ tác động cảm xúc người dùng

Trung Quốc siết chặt chatbot AI vì nguy cơ tác động cảm xúc người dùng

Trí tuệ nhân tạo và thách thức không của riêng ai

Trí tuệ nhân tạo và thách thức không của riêng ai

5 xu hướng lớn dự kiến định hình ngành du lịch toàn cầu năm 2026

5 xu hướng lớn dự kiến định hình ngành du lịch toàn cầu năm 2026

Coupang chi 1,1 tỷ USD bồi thường cho 34 triệu người dùng sau vụ rò rỉ dữ liệu

Coupang chi 1,1 tỷ USD bồi thường cho 34 triệu người dùng sau vụ rò rỉ dữ liệu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Hóa giải rác thải điện tử bằng tư duy thiết kế xanh

Hóa giải rác thải điện tử bằng tư duy thiết kế xanh

Phát động Chương trình đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026

Phát động Chương trình đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026

Vì sao Hàng Châu trở thành cái nôi của các startup công nghệ tỷ đô Trung Quốc?

Vì sao Hàng Châu trở thành cái nôi của các startup công nghệ tỷ đô Trung Quốc?

Hơn 16.000 người tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Hơn 16.000 người tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh với những nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông quốc gia

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh với những nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông quốc gia

HANDICO đóng góp 1.200 tỷ đồng ngân sách, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô

HANDICO đóng góp 1.200 tỷ đồng ngân sách, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu

LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

Năm 2025 là năm bứt phá của các tựa Game Indie

Năm 2025 là năm bứt phá của các tựa Game Indie

Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game