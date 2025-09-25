Kinh tế số
Thị trường

Roche đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì

Bảo Trân

Bảo Trân

14:52 | 25/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Roche, tập đoàn dược phẩm hàng đầu Thụy Sĩ, đang đặt cược lớn vào thị trường thuốc giảm cân trị giá hàng chục tỷ USD khi một trong những sản phẩm chiến lược bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng. Công ty kỳ vọng có thể trở thành một trong ba nhà sản xuất thuốc điều trị béo phì hàng đầu thế giới, cạnh tranh trực diện với Novo Nordisk và Eli Lilly.
Pfizer đạt bước tiến quan trọng với thuốc điều trị suy mòn do ung thư Phát hiện sản phẩm giả mạo chứa chất cấm từng được công ty cảnh báo Thế giới dưới tác động của thuốc giảm cân GLP-1
Tổng giám đốc điều hành của Roche Pharmaceuticals nói với các nhà đầu tư rằng bà “nghiêm túc” với mục tiêu trở thành một trong 3 công ty hàng đầu về chống béo phì.
Tổng giám đốc điều hành của Roche Pharmaceuticals nói với các nhà đầu tư rằng bà “nghiêm túc” với mục tiêu trở thành một trong 3 công ty hàng đầu về chống béo phì. Ảnh: Getty.

Tại Ngày hội Dược phẩm của Roche ở London, Tổng giám đốc Roche Pharmaceuticals, bà Teresa Graham đã khẳng định: “Tôi muốn các bạn biết rằng tôi nghiêm túc với mục tiêu này. Chúng tôi biết cách thâm nhập vào những thị trường mới.”

Tuần này, Roche cho biết thuốc tiêm giảm cân CT-388 đã chính thức bước vào thử nghiệm giai đoạn III - bước cuối cùng trước khi xin phê duyệt. Đây là dấu mốc quan trọng trong danh mục sản phẩm điều trị béo phì của Roche, dự kiến ra mắt vào năm 2030.

Song song với đó, Roche cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào Petrelintide, ứng viên thuốc thuộc nhóm chất tương tự amylin, đang được đồng phát triển cùng Zealand Pharma trong một thỏa thuận trị giá 5,3 tỷ USD. Ngoài ra, công ty còn sở hữu thuốc uống CT-996, mua lại từ thương vụ thâu tóm Carmot Therapeutics (Mỹ) cuối năm 2023, nhằm đa dạng hóa danh mục GLP-1 và mở rộng vị thế trong mảng béo phì.

Không chỉ dừng lại ở giảm cân, Roche còn tăng tốc với việc mua lại 89bio của Mỹ để bổ sung các liệu pháp điều trị bệnh gan, nhằm tạo thế hệ thuốc “đa tác dụng”, đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu y tế chưa được thỏa mãn.

Các chuyên gia đánh giá chiến lược này là khả thi nhưng đầy thách thức. Yihan Li, nhà phân tích dược phẩm tại Barclays, cho rằng Roche có tiềm năng lọt vào top 3 toàn cầu nhờ danh mục sản phẩm phong phú, song lưu ý rằng năm 2026 sẽ là “năm bản lề” để chứng minh hiệu quả thử nghiệm.

Trong khi đó, Novo Nordisk và Eli Lilly hiện là hai “ông lớn” đang thống trị thị trường , vẫn không ngừng đẩy mạnh nghiên cứu và mở rộng quy mô sản xuất. Sự cạnh tranh vì thế sẽ ngày càng khốc liệt, đặc biệt khi nhu cầu điều trị GLP-1 toàn cầu tiếp tục bùng nổ.

Bà Graham nhấn mạnh lợi thế của Roche: “Chúng tôi có sự đa dạng về lựa chọn, có thể giải quyết những nhu cầu chưa được đáp ứng về dung nạp, duy trì cân nặng, điều trị bệnh đi kèm và hạn chế mất cơ nạc.”

Roche thuốc giảm cân điều trị béo phì Roche Pharmaceuticals CT-388 Petrelintide CT-996 Novo Nordisk Eli Lilly GLP-1 Zealand Pharma 89bio Carmot Therapeutics

Bài liên quan

Thế giới dưới tác động của thuốc giảm cân GLP-1

Thế giới dưới tác động của thuốc giảm cân GLP-1

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2025 - Lần thứ 3

Khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2025 - Lần thứ 3

Thị trường
Trong 5 ngày từ 24 - 28/9/2025, VIETBUILD Hà Nội 2025 - Lần thứ 3 với tiêu chí “Hội nhập - Công nghệ - Đỉnh cao” được tổ chức tại Cung Triển lãm Kiến trúc - Quy hoạch - Xây dựng Quốc gia (NECC), số 01 Đỗ Đức Dục, Phường Từ Liêm, Hà Nội.
Cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục phá kỷ lục

Cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục phá kỷ lục

Thị trường
Cổ phiếu Nhật Bản đang leo lên những đỉnh cao mới, được thúc đẩy bởi dòng vốn ổn định từ nhà đầu tư nước ngoài và làn sóng cải cách quản trị doanh nghiệp.
Công bố điều kiện, bài toán hậu kiểm

Công bố điều kiện, bài toán hậu kiểm

Kinh tế số
Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách quan trọng trong quản trị kinh tế khi cơ chế tiền kiểm từng tạo độ trễ cho khởi nghiệp và đầu tư được thay thế bằng công bố điều kiện kết hợp hậu kiểm. Nghị quyết số 68-NQ/TW ban hành ngày 4/5/2025 cùng các văn bản triển khai mở ra bước ngoặt lớn nhằm rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, giảm chi phí tuân thủ và mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo.
Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam

Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam

Thị trường
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thương hiệu kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu bước khởi đầu mới nhằm mang đến thêm trải nghiệm cao cấp cho khách hàng tại Việt Nam, một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Hàng trăm khách hàng nhận iPhone 17 và iPhone Air tại Di Động Việt

Hàng trăm khách hàng nhận iPhone 17 và iPhone Air tại Di Động Việt

Kinh tế số
Tại các cửa hàng trọng điểm tại TP.HCM như Di Động Việt 79 Đồng Khởi; 77 Trần Quang Khải; 307 đường 3 Tháng 2… đã thu hút hàng trăm khách hàng cùng nhiều nghệ sĩ, KOLs đến check-in, nhận máy sớm, tạo bầu không khí náo nhiệt ngay từ những giờ đầu tiên.
Xem thêm

Đọc nhiều

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
29°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
25°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa vừa
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 32°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
mưa vừa
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
25°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16886 17156 17733
CAD 18469 18746 19361
CHF 32521 32905 33551
CNY 0 3470 3830
EUR 30375 30650 31676
GBP 34703 35096 36021
HKD 0 3264 3466
JPY 170 174 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15062 15649
SGD 19944 20227 20754
THB 737 800 853
USD (1,2) 26136 0 0
USD (5,10,20) 26178 0 0
USD (50,100) 26206 26241 26450
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,230 26,230 26,450
USD(1-2-5) 25,181 - -
USD(10-20) 25,181 - -
EUR 30,679 30,704 31,765
JPY 174.92 175.24 181.63
GBP 35,201 35,296 35,998
AUD 17,187 17,249 17,637
CAD 18,754 18,814 19,249
CHF 32,927 33,029 33,672
SGD 20,175 20,238 20,805
CNY - 3,668 3,747
HKD 3,346 3,356 3,439
KRW 17.48 18.23 19.57
THB 786.14 795.85 846.3
NZD 15,088 15,228 15,587
SEK - 2,775 2,855
DKK - 4,100 4,218
NOK - 2,622 2,698
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,876.46 - 6,592.66
TWD 786.46 - 946.9
SAR - 6,942.23 7,266.89
KWD - 84,373 89,276
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,275 26,280 26,450
EUR 30,469 30,591 31,667
GBP 34,966 35,106 36,033
HKD 3,334 3,347 3,448
CHF 32,698 32,829 33,705
JPY 174.05 174.75 181.75
AUD 17,101 17,170 17,684
SGD 20,194 20,275 20,785
THB 803 806 841
CAD 18,707 18,782 19,265
NZD 15,135 15,610
KRW 18.12 19.83
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26310 26310 26450
AUD 17068 17168 17736
CAD 18652 18752 19303
CHF 32777 32807 33698
CNY 0 3671.3 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30661 30761 31534
GBP 35009 35059 36170
HKD 0 3390 0
JPY 173.96 174.96 181.47
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.9 0
LAK 0 1.164 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15175 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20110 20240 20971
THB 0 766.4 0
TWD 0 870 0
XAU 13000000 13000000 13450000
XBJ 11000000 11000000 13450000
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,236 26,286 26,450
USD20 26,236 26,286 26,450
USD1 26,236 26,286 26,450
AUD 17,120 17,220 18,336
EUR 30,730 30,730 32,042
CAD 18,615 18,715 20,022
SGD 20,200 20,350 20,817
JPY 174.62 176.12 180.72
GBP 35,140 35,290 36,310
XAU 13,248,000 0 13,452,000
CNY 0 3,557 0
THB 0 801 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,250 ▼60K 13,450 ▼60K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 12,850 ▼30K 13,150 ▼30K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 12,520 ▼70K 12,920 ▼70K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 12,470 ▼70K 12,870 ▼70K
Nguyên liệu 99.99 11,980 ▼50K 12,180 ▼50K
Nguyên liệu 99.9 11,930 ▼50K 12,130 ▼50K
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K
Hà Nội - PNJ 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K
Miền Tây - PNJ 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,500 ▼20K 13,100 ▼20K
Trang sức 99.9 12,490 ▼20K 13,090 ▼20K
NL 99.99 11,980 ▼20K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,980 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,860 ▼20K 13,160 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,860 ▼20K 13,160 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,860 ▼20K 13,160 ▼20K
Miếng SJC Thái Bình 13,250 ▼60K 13,450 ▼60K
Miếng SJC Nghệ An 13,250 ▼60K 13,450 ▼60K
Miếng SJC Hà Nội 13,250 ▼60K 13,450 ▼60K
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,325 ▼6K 13,452 ▼60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,325 ▼6K 13,453 ▼60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,283 ▼5K 131 ▼1184K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,283 ▼5K 1,311 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,255 ▲1129K 1,285 ▲1156K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 122,228 ▼495K 127,228 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 89,035 ▲80094K 96,535 ▲86844K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,039 ▼340K 87,539 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,043 ▼305K 78,543 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67,573 ▼292K 75,073 ▼292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,624 ▼41824K 5,374 ▼48574K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Cập nhật: 25/09/2025 18:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
VNPT tăng cường nhân lực và thiết bị ứng phó với bão RAGASA

VNPT tăng cường nhân lực và thiết bị ứng phó với bão RAGASA

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

150 golfer tham dự Giải Golf Học viện Tài chính mở rộng 2025

150 golfer tham dự Giải Golf Học viện Tài chính mở rộng 2025

Sapa chờ đón du khách với 2 show diễn hấp dẫn của chính đồng bào dân tộc

Sapa chờ đón du khách với 2 show diễn hấp dẫn của chính đồng bào dân tộc

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
PITAKA không chỉ là sự khác biệt

PITAKA không chỉ là sự khác biệt

AI PC và những tính năng thực tế dành cho người dùng

AI PC và những tính năng thực tế dành cho người dùng

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng đầu tiên trên thế giới

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng đầu tiên trên thế giới

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google Photos cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp với AI

Google Photos cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp với AI

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Kết nối AI mã nguồn mở là ‘điểm yếu’ để tội phạm tấn công

Kết nối AI mã nguồn mở là ‘điểm yếu’ để tội phạm tấn công

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh

Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

SABECO tổ chức chuỗi “Hành trình di sản”

SABECO tổ chức chuỗi “Hành trình di sản”

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm