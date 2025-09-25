Roche đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì

Tổng giám đốc điều hành của Roche Pharmaceuticals nói với các nhà đầu tư rằng bà “nghiêm túc” với mục tiêu trở thành một trong 3 công ty hàng đầu về chống béo phì. Ảnh: Getty.

Tại Ngày hội Dược phẩm của Roche ở London, Tổng giám đốc Roche Pharmaceuticals, bà Teresa Graham đã khẳng định: “Tôi muốn các bạn biết rằng tôi nghiêm túc với mục tiêu này. Chúng tôi biết cách thâm nhập vào những thị trường mới.”

Tuần này, Roche cho biết thuốc tiêm giảm cân CT-388 đã chính thức bước vào thử nghiệm giai đoạn III - bước cuối cùng trước khi xin phê duyệt. Đây là dấu mốc quan trọng trong danh mục sản phẩm điều trị béo phì của Roche, dự kiến ra mắt vào năm 2030.

Song song với đó, Roche cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào Petrelintide, ứng viên thuốc thuộc nhóm chất tương tự amylin, đang được đồng phát triển cùng Zealand Pharma trong một thỏa thuận trị giá 5,3 tỷ USD. Ngoài ra, công ty còn sở hữu thuốc uống CT-996, mua lại từ thương vụ thâu tóm Carmot Therapeutics (Mỹ) cuối năm 2023, nhằm đa dạng hóa danh mục GLP-1 và mở rộng vị thế trong mảng béo phì.

Không chỉ dừng lại ở giảm cân, Roche còn tăng tốc với việc mua lại 89bio của Mỹ để bổ sung các liệu pháp điều trị bệnh gan, nhằm tạo thế hệ thuốc “đa tác dụng”, đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu y tế chưa được thỏa mãn.

Các chuyên gia đánh giá chiến lược này là khả thi nhưng đầy thách thức. Yihan Li, nhà phân tích dược phẩm tại Barclays, cho rằng Roche có tiềm năng lọt vào top 3 toàn cầu nhờ danh mục sản phẩm phong phú, song lưu ý rằng năm 2026 sẽ là “năm bản lề” để chứng minh hiệu quả thử nghiệm.

Trong khi đó, Novo Nordisk và Eli Lilly hiện là hai “ông lớn” đang thống trị thị trường , vẫn không ngừng đẩy mạnh nghiên cứu và mở rộng quy mô sản xuất. Sự cạnh tranh vì thế sẽ ngày càng khốc liệt, đặc biệt khi nhu cầu điều trị GLP-1 toàn cầu tiếp tục bùng nổ.

Bà Graham nhấn mạnh lợi thế của Roche: “Chúng tôi có sự đa dạng về lựa chọn, có thể giải quyết những nhu cầu chưa được đáp ứng về dung nạp, duy trì cân nặng, điều trị bệnh đi kèm và hạn chế mất cơ nạc.”