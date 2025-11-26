Chuyển động số
CeraVe tổ chức sự kiện 'Ceramides Lab' đầu tiên tại Việt Nam

Gia Hân

Gia Hân

10:11 | 26/11/2025
“Ceramides Lab”, sự kiện trải nghiệm khoa học chăm sóc da đầu tiên của CeraVe tại Việt Nam, đã diễn ra trong 3 ngày tại Vạn Hạnh Mall, thu hút đông đảo khách tham gia.
Người dùng được trực tiếp khám phá cấu trúc da, vai trò của 3 ceramides thiết yếu và thử nghiệm hiệu quả sản phẩm qua các hoạt động tương tác chuẩn khoa học.

CeraVe tổ chức sự kiện Ceramides Lab đầu tiên tại Việt Nam
Hình ảnh khu vực mua hàng cùng các ưu đãi cực hấp dẫn từ CeraVe và Watson.

Sự kiện "CeraVe Ceramides Lab" được thiết kế như một phòng thí nghiệm thu nhỏ, nơi khách hàng đã có cơ hội tham gia vào chuỗi các hoạt động tương tác chuẩn khoa học để tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc da, vai trò của các 3 loại ceramides thiết yếu - 1, 3, 6-II và công nghệ MVE mà CeraVe mang lại.

Sự kiện gồm ba khu vực trải nghiệm chính:

Phòng Nghiên cứu hoạt chất

Khách tham dự đã bắt đầu hành trình bằng việc khám phá các thành phần chủ chốt trong các sản phẩm của CeraVe như Ceramide 1, 3, 6-II, Hyaluronic Acid, Niacinamide, Silica và tinh bột bắp.

CeraVe tổ chức sự kiện Ceramides Lab đầu tiên tại Việt Nam
Hình ảnh phòng Nghiên cứu hoạt chất.

Qua thử thách tìm kiếm và lựa chọn đúng các hoạt chất, người chơi đã hiểu rõ hơn về công dụng của các thành phần khoa học và công nghệ MVE đặc biệt trong Kem dưỡng cấp ẩm phục hồi Moisturizing Cream hoặc Gel dưỡng ẩm kiềm dầu Oil Control Moisturizing Gel-Cream.

Phòng Ceramides Thiết yếu

Tại đây, khách hàng đã được trực tiếp tìm hiểu các loại ceramides khác nhau và vai trò của chúng trong việc duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh, bao gồm 3 ceramide thiết yếu 1,3 6-II và công nghệ khóa ẩm độc quyền MVE.

CeraVe tổ chức sự kiện Ceramides Lab đầu tiên tại Việt Nam
Hình ảnh phòng Ceramides Thiết yếu.

Sau đó, thông qua hoạt động tương tác sắp xếp các "viên gạch" tượng trưng cho các loại ceramide thiết yếu mà CeraVe cung cấp trong sản phẩm, khách hàng đã được minh họa một cách trực quan cách để tạo nên một hàng rào da hoàn chỉnh và khỏe mạnh.

Phòng tư vấn Chuyên “Da”

Tại đây khách hàng được soi da bởi các công nghệ hiện đại và được tư vấn da 1:1 với nhân viên của CeraVe, sau đó được hướng dẫn dùng máy đo độ ẩm trước và sau khi trải nghiệm 2 sản phẩm nổi bật là Kem dưỡng cấp ẩm phục hồi Moisturizing Cream hoặc Gel dưỡng ẩm kiềm dầu Oil Control Moisturizing Gel-Cream để cảm nhận được hiệu quả của sản phẩm.

CeraVe tổ chức sự kiện Ceramides Lab đầu tiên tại Việt Nam
Hình ảnh phòng Tư Vấn Chuyên “Da”.

Đặc biệt, CeraVe cũng đã hợp tác cùng Watsons để mang đến hàng loạt ưu đãi và quà tặng hấp dẫn, được đông đảo khách hàng đón nhận.

Sự kiện “Ceramides Lab” không chỉ vượt mong đợi về số lượng người tham dự mà còn cho thấy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng đối với kiến thức chăm sóc da khoa học. Thông qua mô hình tương tác trực quan, sự kiện giúp người tham dự hiểu rõ vai trò của ceramides và tầm quan trọng của việc duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh.

Đại diện nhãn hàng cho biết sự ủng hộ của người tiêu dùng là động lực để thương hiệu tiếp tục phát triển thêm nhiều hoạt động giáo dục cộng đồng và mang đến các sản phẩm chăm sóc da an toàn, hiệu quả.

Tối 26/11/2025, tại Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, Lễ Bế mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã diễn ra. Sau 10 ngày sôi nổi với 14 vở diễn đến từ 11 đơn vị nghệ thuật trên cả nước, liên hoan khép lại và để lại nhiều dấu ấn khó quên về tài năng, tâm huyết của các nghệ sĩ và sức sống bền bỉ của nghệ thuật Tuồng cùng Dân ca kịch trong đời sống văn hóa hiện nay.
