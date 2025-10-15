Vừa làm đẹp miễn phí, vừa 'săn' sale khủng cùng LocknLock trong tháng 10

Mega Sale Tri Ân – Lời cảm ơn chân thành dành cho hội viên LocknLock

Nhằm gửi lời tri ân đến khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành, LocknLock triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt “Mega Sale Tri Ân”, diễn ra từ 15 – 20/10/2025 tại toàn bộ cửa hàng trên cả nước và trên website www.locknlock.vn.

LocknLock tri ân hội viên với đại tiệc Mega Sale và chuỗi trải nghiệm dành cho phái đẹp.

Trong thời gian này, hàng nghìn sản phẩm đa dạng – từ bình giữ nhiệt, hộp đựng thực phẩm, đồ dùng nhà bếp đến thiết bị gia dụng cao cấp – được áp dụng mức giảm giá lên tới 50%++. Đặc biệt, sự kiện “Member Days” năm nay lần đầu tiên mang đến ưu đãi “deals chồng deals” dành riêng cho hội viên, gồm voucher giảm thêm 20% trên giá khuyến mãi cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho người tiêu dùng nâng cấp không gian sống với chi phí hợp lý, đồng thời khẳng định cam kết LocknLock luôn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo phong cách sống bền vững.

Tôn vinh phái đẹp cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc

Song song với khuyến mãi, LocknLock còn tổ chức chuỗi hoạt động làm đẹp miễn phí tại 14 cửa hàng trên toàn quốc. Tại đây, thương hiệu chính thức giới thiệu dòng sản phẩm chăm sóc tóc thế hệ mới – LocknLock Beauty Hair, ra mắt vào tháng 9 vừa qua.

Sau thành công của chương trình tại TP.HCM (11–12/10) LocknLock tiếp tục tổ chức sự kiện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và các tỉnh thành khác vào ngày 18–19/10, mang đến không gian gần gũi, năng động và nhiều trải nghiệm thú vị.

Thành lập tại Hàn Quốc năm 1978, LocknLock là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực đồ gia dụng, hộp đựng thực phẩm và thiết bị nhà bếp thông minh, hiện có mặt tại hơn 120 quốc gia. Tại Việt Nam, LocknLock nhiều năm liền nằm trong Top 50 sản phẩm – dịch vụ tin dùng, đồng thời chinh phục 3 giải thưởng thiết kế quốc tế (IDEA, iF, Red Dot).

Tâm điểm của sự kiện chính là hoạt động trải nghiệm tạo kiểu tóc miễn phí, chuẩn salon cùng các chuyên gia tạo mẫu với bộ sản phẩm LocknLock Beauty Hair ra mắt vào tháng 9 vừa qua. Các chuyên gia tạo mẫu tóc sẽ trực tiếp tư vấn và thực hiện những kiểu tóc phù hợp với từng khách hàng, bên cạnh sự góp mặt của các influencer nổi tiếng, tạo nên bầu không khí trẻ trung, năng động và đầy sức sống. Bên cạnh đó, khách hàng còn được thưởng thức bắp rang bơ miễn phí, tham gia minigame vui nhộn và nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Tất cả nhằm tạo nên một trải nghiệm mua sắm và giải trí đầy hứng thú, đáng nhớ cùng LocknLock.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm chăm sóc tóc thế hệ mới – LocknLock Beauty Hair tại chuỗi cửa hàng.

Tâm điểm của sự kiện là hoạt động tạo kiểu tóc miễn phí chuẩn salon cùng các chuyên gia tạo mẫu tóc, kết hợp phần tư vấn trực tiếp và tương tác cùng influencer nổi tiếng. Ngoài ra, khách hàng có thể thưởng thức bắp rang bơ miễn phí, tham gia minigame vui nhộn và nhận về nhiều phần quà đặc biệt.

Đại diện LocknLock chia sẻ: “Thông qua chương trình Member Days và chuỗi hoạt động dành cho phái đẹp, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng đã đồng hành cùng LocknLock. Đây không chỉ là dịp mua sắm ưu đãi mà còn là cơ hội để lan tỏa năng lượng tích cực, tôn vinh vẻ đẹp và vai trò của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại.”

Không chỉ mang đến ưu đãi hấp dẫn, sự kiện còn thể hiện cam kết của LocknLock trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, kiến tạo phong cách sống lành mạnh, bền vững và tràn đầy cảm hứng mỗi ngày.