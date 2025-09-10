LocknLock mở rộng dịch vụ bảo hành toàn diện tại Việt Nam

LocknLock mở rộng dịch vụ bảo hành toàn diện tại Việt NamKết nối sáng tạo
Với cam kết “Nhanh chóng – Tiện lợi – Chuyên nghiệp”, LL Care được triển khai trên toàn hệ thống Trung tâm Bảo hành (ASC - Authorized Service Center) và Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (CCC - Customer Care Center), mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm gia dụng thông minh và tiện ích của LocknLock.
Mạng lưới bảo hành mở rộng
Hệ thống Trung tâm Bảo hành (ASC) được LocknLock phát triển rộng khắp tại các tỉnh thành lớn, giúp khách hàng dễ dàng mang sản phẩm đến để kiểm tra, bảo hành hoặc sửa chữa. Với sự hiện diện này, thời gian chờ đợi được rút ngắn, đồng thời khách hàng có thể nhận được hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, LocknLock đã hợp tác với các đối tác uy tín để mở rộng mạng lưới bảo hành. Từ ngày 15/08/2025, người dùng có thể mang sản phẩm đến 12 trung tâm ủy quyền trên toàn quốc để được hỗ trợ. Tất cả các quy trình bảo hành tại đây đều đảm bảo sự minh bạch, sử dụng linh kiện chính hãng, với thời gian và chi phí được công khai rõ ràng.
Tổng đài duy nhất – Hỗ trợ mọi nơi
Bên cạnh các trung tâm vật lý, LocknLock cũng ra mắt Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (CCC) với một tổng đài duy nhất: 1900 5351. Kênh liên lạc này hoạt động liên tục từ 8h00 đến 22h00 mỗi ngày, kể cả cuối tuần, để đảm bảo mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ của khách hàng đều được xử lý nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Việc tập trung vào một tổng đài duy nhất giúp LocknLock quản lý lịch sử tương tác, đảm bảo chất lượng dịch vụ nhất quán và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm.
Đại diện LocknLock chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng chương trình LL Care để mọi hành trình cùng LocknLock, từ mua sản phẩm đến dịch vụ hậu mãi đều trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Trong thời gian tới, LocknLock sẽ không ngừng nỗ lực để không chỉ mang đến sự hài lòng mà còn tạo nên cảm xúc thực sự cho khách hàng thông qua những sản phẩm và dịch vụ ngày càng vượt trội.”
|Danh sách trung tâm bảo hành LL Care tại Việt Nam:
Khu vực TP. HCM & Miền Nam:
Công ty TNHH MTV Phan Dũng: 1212 Quang Trung, P. Thông Tây Hội, TP.HCM - Điện thoại: 02862955839
Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Thiên Khôi: 31 Xuân Hồng, P. Bảy Hiền, TP.HCM - Điện thoại: 02866786468 và 290 Thành Công, P. Phú Thọ Hòa, TP.HCM - Điện thoại: 02866786468
Công ty TNHH Điện Tử Võ Văn Minh: 373 Nguyễn Thượng Hiền, P. Vườn Lài, TP.HCM - Điện thoại: 18001592 Và 61C1 Khu Dân Cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Số 184 Nguyễn Xí, P. Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại: 18001592
Công ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Điện Máy Phong Cường: 156 Bình Giã, P. Tam Thắng, TP. HCM - Điện thoại: 02543521379
Công ty TNHH TM-DV Ngọc Nguyên Thủy: 903 CMT8, P.Thủ Dầu Một, TP.HCM - Điện thoại: 1900272717
Công ty TNHH Điện Tử Phú Nguyên: 70/1 đường DT743B, KP Đồng An 3, P. Bình Hòa, TP. HCM - Điện thoại: 02742225678
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thành Đạt - CN Cần Thơ: 54 Võ Văn Kiệt, P. Cái Khế, Cần Thơ - Điện thoại: 0907814678
Khu vực Hà Nội:
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hà Yên: Số 126 Ngõ 169 Phố Tây Sơn, P. Kim Liên, Hà Nội - Điện thoại: 02422413329
Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Công Nghệ Tiến Minh: 761 Ngô Gia Tự, P. Việt Hưng, Hà Nội - Điện thoại: 02436558788
Công ty TNHH TM & DV Điện Tử TKT Group: 9 Nguyễn Trực, P. Phú Lương, Hà Nội - Điện thoại: 02439985382
(*) Điều kiện và chính sách bảo hành chi tiết xem tại đây.