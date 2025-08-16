LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Được phân phối độc quyền bởi LocknLock, thương hiệu Jenniferoom đem tới màn chào sân với các giải pháp gia dụng gọn gàng, tinh tế và thiết thực, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của gia đình Việt hiện đại.

Niềm vui mỗi ngày từ những món gia dụng thiết yếu

Jenniferoom là thương hiệu thiết bị gia dụng và phong cách sống, nổi bật với những sản phẩm nhỏ gọn dành riêng cho không gian sống có diện tích khiêm tốn. Với triết lý “tối giản, thời thượng, là chính mình”, thương hiệu là sự kết hợp giữa thiết kế tối giản và công năng thiết thực, mang tới sự tiện nghi cho cuộc sống hiện đại.

LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam với bộ sưu tập sản phẩm ấn tượng.

Thương hiệu đạt mức tăng trưởng hai chữ số đáng ngưỡng mộ, đồng thời giành nhiều giải thưởng lớn như Giải thưởng Thương hiệu Xuất sắc do Người tiêu dùng Hàn Quốc bình chọn 2024 và Giải thưởng Thương hiệu Hàng đầu Hàn Quốc 2025.

Chương mới tại thị trường Việt Nam

Vào ngày 15/8, tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn Grand Opera, Jenniferoom chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam. Sự kiện quy tụ các đại diện báo chí, đối tác chiến lược, nhà phân phối, người có tầm ảnh hưởng và những tín đồ “nghiện nhà”.

Điểm nhấn của chương trình là khu “mini showroom”, nơi khách mời được trực tiếp trải nghiệm trọn bộ sản phẩm được lựa chọn cho lần ra mắt này, từ ấm đun, lò nướng đến máy pha cà phê và máy xay sinh tố. Hoạt động này giúp khách tham dự hiểu rõ hơn về triết lý thiết kế của thương hiệu, đó là khi sự tối giản, tính thẩm mỹ và công năng tiện dụng làm phong phú thêm cuộc sống hiện đại.

Ông Nam SungWoo, Giám đốc điều hành LocknLock Việt Nam phát biểu khai mạc.

Với nền tảng vững chắc tại Hàn Quốc và các thị trường quốc tế, Jenniferoom bước vào Việt Nam với sự phân phối độc quyền của LocknLock. Việt Nam được đánh giá là thị trường có tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ tốc độ đô thị hoá nhanh, tầng lớp trung lưu mở rộng và người tiêu dùng trẻ có gu thẩm mỹ ngày càng tăng. LocknLock nắm bắt cơ hội này để tiếp cận thế hệ người dùng mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nam SungWoo, Giám đốc Điều hành LocknLock Việt Nam, khẳng định tầm nhìn chiến lược: “Đối với chúng tôi, hơn cả những tính năng vượt trội, mỗi sản phẩm gia dụng gắn với sứ mệnh mang lại cảm giác là một phần thật sự thuộc về cuộc sống của bạn. Chúng tôi vô cùng vinh dự và phấn khởi khi được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam thương hiệu Jenniferoom – một thương hiệu được yêu thích và tin dùng tại Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn mang đến không chỉ sản phẩm chất lượng cao, mà còn là cả phong cách sống, với nét duyên dáng và sự tối giản đặc trưng của Hàn Quốc, hòa vào không gian sống hiện đại trong những ngôi nhà Việt.”

Những khoảnh khắc đáng nhớ

Hoà vào không khí của sự kiện, các khách mời cảm thấy sự đồng điệu với tầm nhìn về lối sống hiện đại mà Jenniferoom hướng tới. Được biết tới với vai trò người mẹ một con hiện đại, Loan Hoàng đã ngay lập tức bị thu hút bởi những thiết kế tối giản nhưng đầy phong cách của Jenniferoom.

Cô chia sẻ: “Loan đã nhận hai chiếc máy xay và nó thật sự vừa vặn với gian bếp cũng như phù hợp với nhịp sống hằng ngày của mình: để chuẩn bị ly sinh tố giàu dinh dưỡng cho bữa sáng, bữa ăn nhanh giữa buổi quay chụp, cho đến những chuyến dã ngoại cùng gia đình. Đây chính cảm nhận của cá nhân Loan về ý nghĩa của thông điệp "Be simple, Be stylish, Be you". Dù là một người mẹ bận rộn, Loan vẫn có thể thể hiện phong cách riêng và kiến tạo một không gian sống vừa tiện nghi cho gia đình, vừa mang đậm dấu ấn cá nhân.”

Đại diện LocknLock chụp ảnh cùng các influencer tại sự kiện.

Trong lần ra mắt đầu tiên này, Jenniferoom sẽ giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm tiêu biểu đã được chọn lọc kỹ lưỡng, bao gồm:

Máy pha cà phê tự động: Cối xay cao cấp với 5 mức xay cùng áp suất 19-bar cho ly cà phê với lớp bọt sánh mịn đậm đà. Thân máy nhỏ gọn chỉ 18cm nhưng được trang bị chế độ chiết xuất kép một chạm, màn hình LED thông minh và tính năng tự vệ sinh tiện lợi.

Lò nướng hơi nước: Kết hợp 3 đèn nhiệt cho bánh mì giòn bên ngoài, mềm bên trong. Cửa kính Low-E chống nhiệt, khay nướng tự trượt, hai núm điều chỉnh và bề mặt sơn mờ sang trọng.

Ấm rót Mood Light: Được trang bị bộ điều khiển STRIX và thiết kế vòi chuẩn barista từ thép không gỉ, chiếc ấm này cho khả năng rót chuẩn xác. Nắp tháo rời cùng miệng ấm rộng giúp dễ dàng vệ sinh, chế độ ngắt điện tự động đảm bảo an toàn và đèn LED 360° dịu nhẹ tạo không gian ấm cúng.

Máy xay sinh tố cầm tay: Động cơ đạt 18.400 vòng/phút có thể nghiền đá nhanh chóng nhờ công nghệ trộn TwistEdgex™. Lưỡi dao và các bộ phận bằng silicone có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh. Thiết bị sử dụng được đến 15 lần sau mỗi lần sạc 3 giờ, đi kèm nắp chống rò rỉ và dây đeo chống trượt, tiện lợi khi mang theo.

Máy sấy tóc Air Glow: Khả năng sấy nhanh với động cơ đạt 110,000 vòng/phút cùng 100 triệu ion âm giúp làm giảm tóc xơ rối. Màn hình LED hiển thị nhiệt độ và tốc độ sấy. Thiết kế công thái học và chế độ tự ngắt khiến trải nghiệm dùng thoải mái và an toàn hơn.

Quạt gấp gọn không dây: Quạt đa năng 3 trong 1, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa trạng thái để bàn, đứng hoặc gấp gọn để mang đi. Thiết bị có 8 cấp độ gió, xoay 120°, cổng sạc nhanh Type-C, điều khiển bằng nút bấm hoặc từ xa, và có thể dùng trong 18 tiếng không cần sạc.

Quầy trưng bày sản phẩm tại sự kiện ra mắt Jenniferoom.

Từ ngày 16/8/2025, người tiêu dùng có thể trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm Jenniferoom nổi bật như Máy pha café 19BAR, Lò nướng điện, Máy sấy tóc Air Glow LED, Quạt sạc điện BLDC... tại chuỗi cửa hàng LocknLock trên toàn quốc, bao gồm: Hà Nội: AEON MALL Long Biên, The Garden, Vincom Royal City, Lotte Mall Tây Hồ, Vincom Ocean Park, Vincom Times City, Vincom Smart City, Vincom Liễu Giai, Vincom Trần Duy Hưng.TP.HCM: Crescent Mall, Estella Place, AEON Mall Tân Phú, AEON Mall Bình Tân, Landmark 81. Đà Nẵng: Vincom Đà Nẵng.

Tại đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm sản phẩm tại khu trưng bày riêng, nhận tư vấn trực tiếp từ nhân viên, cùng nhiều hoạt động tương tác như pha chế cà phê, trổ tài nấu ăn nhanh với lò nướng, thử tài pha chế cùng các dòng máy xay sinh tố, làm đẹp... và nhận vô vàn quà tặng hấp dẫn.

Các sản phẩm của Jenniferoom hiện đã có mặt tại các cửa hàng LocknLock trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Nhân dịp ra mắt, từ ngày 15/8 - 15/9, LocknLock tung ưu đãi tặng Bình giữ nhiệt Metro King Tumbler 820ml với mọi đơn hàng Jenniferoom.