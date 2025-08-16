Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Lê Giang

Lê Giang

18:21 | 16/08/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày 15/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Jenniferoom, thương hiệu thiết bị gia dụng Hàn Quốc nổi tiếng với thiết kế tinh tế, tính năng tiện dụng và mức giá hợp lý, chính thức ra mắt tại Việt Nam.
LocknLock Brand Day trở lại với ưu đãi lên đến 50%++ Lock’n Summer 2025 - Hè rực rỡ cùng dấu ấn Hàn Quốc tại Long An và Bắc Ninh Rinh quà khủng, săn deal sốc tại Lock’n Summer Bắc Ninh

Được phân phối độc quyền bởi LocknLock, thương hiệu Jenniferoom đem tới màn chào sân với các giải pháp gia dụng gọn gàng, tinh tế và thiết thực, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của gia đình Việt hiện đại.

Niềm vui mỗi ngày từ những món gia dụng thiết yếu

Jenniferoom là thương hiệu thiết bị gia dụng và phong cách sống, nổi bật với những sản phẩm nhỏ gọn dành riêng cho không gian sống có diện tích khiêm tốn. Với triết lý “tối giản, thời thượng, là chính mình”, thương hiệu là sự kết hợp giữa thiết kế tối giản và công năng thiết thực, mang tới sự tiện nghi cho cuộc sống hiện đại.

LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam với bộ sưu tập sản phẩm ấn tượng
LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam với bộ sưu tập sản phẩm ấn tượng.

Thương hiệu đạt mức tăng trưởng hai chữ số đáng ngưỡng mộ, đồng thời giành nhiều giải thưởng lớn như Giải thưởng Thương hiệu Xuất sắc do Người tiêu dùng Hàn Quốc bình chọn 2024 và Giải thưởng Thương hiệu Hàng đầu Hàn Quốc 2025.

Chương mới tại thị trường Việt Nam

Vào ngày 15/8, tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn Grand Opera, Jenniferoom chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam. Sự kiện quy tụ các đại diện báo chí, đối tác chiến lược, nhà phân phối, người có tầm ảnh hưởng và những tín đồ “nghiện nhà”.

Điểm nhấn của chương trình là khu “mini showroom”, nơi khách mời được trực tiếp trải nghiệm trọn bộ sản phẩm được lựa chọn cho lần ra mắt này, từ ấm đun, lò nướng đến máy pha cà phê và máy xay sinh tố. Hoạt động này giúp khách tham dự hiểu rõ hơn về triết lý thiết kế của thương hiệu, đó là khi sự tối giản, tính thẩm mỹ và công năng tiện dụng làm phong phú thêm cuộc sống hiện đại.

LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam với bộ sưu tập sản phẩm ấn tượng
Ông Nam SungWoo, Giám đốc điều hành LocknLock Việt Nam phát biểu khai mạc.

Với nền tảng vững chắc tại Hàn Quốc và các thị trường quốc tế, Jenniferoom bước vào Việt Nam với sự phân phối độc quyền của LocknLock. Việt Nam được đánh giá là thị trường có tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ tốc độ đô thị hoá nhanh, tầng lớp trung lưu mở rộng và người tiêu dùng trẻ có gu thẩm mỹ ngày càng tăng. LocknLock nắm bắt cơ hội này để tiếp cận thế hệ người dùng mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nam SungWoo, Giám đốc Điều hành LocknLock Việt Nam, khẳng định tầm nhìn chiến lược: “Đối với chúng tôi, hơn cả những tính năng vượt trội, mỗi sản phẩm gia dụng gắn với sứ mệnh mang lại cảm giác là một phần thật sự thuộc về cuộc sống của bạn. Chúng tôi vô cùng vinh dự và phấn khởi khi được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam thương hiệu Jenniferoom – một thương hiệu được yêu thích và tin dùng tại Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn mang đến không chỉ sản phẩm chất lượng cao, mà còn là cả phong cách sống, với nét duyên dáng và sự tối giản đặc trưng của Hàn Quốc, hòa vào không gian sống hiện đại trong những ngôi nhà Việt.”

Những khoảnh khắc đáng nhớ

Hoà vào không khí của sự kiện, các khách mời cảm thấy sự đồng điệu với tầm nhìn về lối sống hiện đại mà Jenniferoom hướng tới. Được biết tới với vai trò người mẹ một con hiện đại, Loan Hoàng đã ngay lập tức bị thu hút bởi những thiết kế tối giản nhưng đầy phong cách của Jenniferoom.

Cô chia sẻ: “Loan đã nhận hai chiếc máy xay và nó thật sự vừa vặn với gian bếp cũng như phù hợp với nhịp sống hằng ngày của mình: để chuẩn bị ly sinh tố giàu dinh dưỡng cho bữa sáng, bữa ăn nhanh giữa buổi quay chụp, cho đến những chuyến dã ngoại cùng gia đình. Đây chính cảm nhận của cá nhân Loan về ý nghĩa của thông điệp "Be simple, Be stylish, Be you". Dù là một người mẹ bận rộn, Loan vẫn có thể thể hiện phong cách riêng và kiến tạo một không gian sống vừa tiện nghi cho gia đình, vừa mang đậm dấu ấn cá nhân.”

LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam với bộ sưu tập sản phẩm ấn tượng
Đại diện LocknLock chụp ảnh cùng các influencer tại sự kiện.

Trong lần ra mắt đầu tiên này, Jenniferoom sẽ giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm tiêu biểu đã được chọn lọc kỹ lưỡng, bao gồm:

Máy pha cà phê tự động: Cối xay cao cấp với 5 mức xay cùng áp suất 19-bar cho ly cà phê với lớp bọt sánh mịn đậm đà. Thân máy nhỏ gọn chỉ 18cm nhưng được trang bị chế độ chiết xuất kép một chạm, màn hình LED thông minh và tính năng tự vệ sinh tiện lợi.

Lò nướng hơi nước: Kết hợp 3 đèn nhiệt cho bánh mì giòn bên ngoài, mềm bên trong. Cửa kính Low-E chống nhiệt, khay nướng tự trượt, hai núm điều chỉnh và bề mặt sơn mờ sang trọng.

Ấm rót Mood Light: Được trang bị bộ điều khiển STRIX và thiết kế vòi chuẩn barista từ thép không gỉ, chiếc ấm này cho khả năng rót chuẩn xác. Nắp tháo rời cùng miệng ấm rộng giúp dễ dàng vệ sinh, chế độ ngắt điện tự động đảm bảo an toàn và đèn LED 360° dịu nhẹ tạo không gian ấm cúng.

Máy xay sinh tố cầm tay: Động cơ đạt 18.400 vòng/phút có thể nghiền đá nhanh chóng nhờ công nghệ trộn TwistEdgex™. Lưỡi dao và các bộ phận bằng silicone có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh. Thiết bị sử dụng được đến 15 lần sau mỗi lần sạc 3 giờ, đi kèm nắp chống rò rỉ và dây đeo chống trượt, tiện lợi khi mang theo.

Máy sấy tóc Air Glow: Khả năng sấy nhanh với động cơ đạt 110,000 vòng/phút cùng 100 triệu ion âm giúp làm giảm tóc xơ rối. Màn hình LED hiển thị nhiệt độ và tốc độ sấy. Thiết kế công thái học và chế độ tự ngắt khiến trải nghiệm dùng thoải mái và an toàn hơn.

Quạt gấp gọn không dây: Quạt đa năng 3 trong 1, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa trạng thái để bàn, đứng hoặc gấp gọn để mang đi. Thiết bị có 8 cấp độ gió, xoay 120°, cổng sạc nhanh Type-C, điều khiển bằng nút bấm hoặc từ xa, và có thể dùng trong 18 tiếng không cần sạc.

LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam với bộ sưu tập sản phẩm ấn tượng
Quầy trưng bày sản phẩm tại sự kiện ra mắt Jenniferoom.

Từ ngày 16/8/2025, người tiêu dùng có thể trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm Jenniferoom nổi bật như Máy pha café 19BAR, Lò nướng điện, Máy sấy tóc Air Glow LED, Quạt sạc điện BLDC... tại chuỗi cửa hàng LocknLock trên toàn quốc, bao gồm: Hà Nội: AEON MALL Long Biên, The Garden, Vincom Royal City, Lotte Mall Tây Hồ, Vincom Ocean Park, Vincom Times City, Vincom Smart City, Vincom Liễu Giai, Vincom Trần Duy Hưng.TP.HCM: Crescent Mall, Estella Place, AEON Mall Tân Phú, AEON Mall Bình Tân, Landmark 81. Đà Nẵng: Vincom Đà Nẵng.

Tại đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm sản phẩm tại khu trưng bày riêng, nhận tư vấn trực tiếp từ nhân viên, cùng nhiều hoạt động tương tác như pha chế cà phê, trổ tài nấu ăn nhanh với lò nướng, thử tài pha chế cùng các dòng máy xay sinh tố, làm đẹp... và nhận vô vàn quà tặng hấp dẫn.

Các sản phẩm của Jenniferoom hiện đã có mặt tại các cửa hàng LocknLock trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Nhân dịp ra mắt, từ ngày 15/8 - 15/9, LocknLock tung ưu đãi tặng Bình giữ nhiệt Metro King Tumbler 820ml với mọi đơn hàng Jenniferoom.

LocknLock Brand Day trở lại với ưu đãi lên đến 50%++ LocknLock Brand Day trở lại với ưu đãi lên đến 50%++

LocknLock - thương hiệu gia dụng hàng đầu đến từ Hàn Quốc chính thức khởi động sự kiện khuyến mãi lớn nhất mùa hè mang ...
Lock’n Summer 2025 - Hè rực rỡ cùng dấu ấn Hàn Quốc tại Long An và Bắc Ninh Lock’n Summer 2025 - Hè rực rỡ cùng dấu ấn Hàn Quốc tại Long An và Bắc Ninh

Từ ngày 20 - 22/6/2025, thương hiệu LocknLock chính thức khởi động chuỗi sự kiện văn hóa - mua sắm lớn nhất trong năm mang ...
Rinh quà khủng, săn deal sốc tại Lock’n Summer Bắc Ninh Rinh quà khủng, săn deal sốc tại Lock’n Summer Bắc Ninh

Từ ngày 20 - 22/6/2025, sự kiện mua sắm lớn nhất mùa hè - Lock’n Summer của thương hiệu LocknLock chính thức trở lại tại ...

Jenniferoom LocknLock

Bài liên quan

LocknLock lập cú đúp tại Giải thưởng

LocknLock lập cú đúp tại Giải thưởng 'Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc năm 2026'

Hơn 20.000 sản phẩm LocknLock giảm sâu tại Ngày Thương hiệu 2025 ở Bắc Ninh

Hơn 20.000 sản phẩm LocknLock giảm sâu tại Ngày Thương hiệu 2025 ở Bắc Ninh

Giáng sinh bùng nổ ưu đãi đến 70%++ tại LocknLock Brand Day Long Hậu, cơ hội nhận ngay iPhone 17

Giáng sinh bùng nổ ưu đãi đến 70%++ tại LocknLock Brand Day Long Hậu, cơ hội nhận ngay iPhone 17

Có thể bạn quan tâm

Cùng LG làm mới không gian bếp trước khi Tết về

Cùng LG làm mới không gian bếp trước khi Tết về

Điện tử tiêu dùng
Theo đó, bộ ba tủ lạnh và tủ đông mới của LG được ra mắt lần này sẽ bao gồm tủ lạnh LG French Door dung tích 571L, tủ lạnh LG French Door âm tường F51EG và tủ đông ngang LG Inverter C30WH.
Pin giấy từ cellulose tiến gần thương mại hóa, hứa hẹn thay thế pin truyền thống

Pin giấy từ cellulose tiến gần thương mại hóa, hứa hẹn thay thế pin truyền thống

Gia dụng
Tại CES 2025, giữa hàng loạt công nghệ pin lithium thế hệ mới và pin thể rắn, một giải pháp năng lượng bền vững đến từ Singapore đã thu hút sự chú ý theo cách khác biệt: pin giấy làm từ cellulose có khả năng phân hủy sinh học. Sau một năm kể từ khi xuất hiện như một ý tưởng thử nghiệm, tại CES 2026 công nghệ pin giấy của startup Flint đã bước vào giai đoạn sản xuất, sẵn sàng cung ứng cho thị trường tiêu dùng.
LocknLock lập cú đúp tại Giải thưởng

LocknLock lập cú đúp tại Giải thưởng 'Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc năm 2026'

Gia dụng
LocknLock ghi dấu ấn với năm thứ 10 liên tiếp đạt giải Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc, một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu lĩnh vực gia dụng và phong cách sống bằng chất lượng và sự đổi mới sáng tạo.
Home Companion: nơi định hình phong cách sống thường nhật mới

Home Companion: nơi định hình phong cách sống thường nhật mới

Gia dụng
Khu trưng bày Home Companion sẽ giúp khách tham quan tái định nghĩa một cuộc sống thông minh thông qua các thiết bị gia dụng mới, góp phần kiến tạo nên phong cách sống ‘không việc nhà’.
Bên trong sự kiện Samsung The First Look 2026 có gì?

Bên trong sự kiện Samsung The First Look 2026 có gì?

Điện tử tiêu dùng
Tại đây, trong không gian riêng của mình, Samsung đã dẫn dắt người xem khám phá cách AI có thể nâng tầm sự tiện nghi và trải nghiệm giải trí hằng ngày, hỗ trợ sức khỏe và an toàn ra sao. Thông qua các khu trưng bày, Samsung đã cho thấy quá trình phát triển những trải nghiệm AI Companion được trải rộng từ giải trí, ngôi nhà thông minh đến chăm sóc cá nhân.
Xem thêm

Đọc nhiều

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của 'Vua Youtube' MrBeast

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong 'siêu kinh điển' LCK Cup 2026

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Editor'sChoice

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C
TP Hồ Chí Minh

23°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
22°C
Đà Nẵng

20°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
22°C
Hải Phòng

17°C

Cảm giác: 17°C
sương mờ
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
18°C
Khánh Hòa

19°C

Cảm giác: 19°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
18°C
Nghệ An

15°C

Cảm giác: 15°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
15°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C
Phan Thiết

20°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
20°C
Quảng Bình

15°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C
Thừa Thiên Huế

19°C

Cảm giác: 19°C
mây rải rác
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
19°C
Hà Giang

16°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 173,000 176,000
Hà Nội - PNJ 173,000 176,000
Đà Nẵng - PNJ 173,000 176,000
Miền Tây - PNJ 173,000 176,000
Tây Nguyên - PNJ 173,000 176,000
Đông Nam Bộ - PNJ 173,000 176,000
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,530 17,730
Miếng SJC Nghệ An 17,530 17,730
Miếng SJC Thái Bình 17,530 17,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,380 17,680
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,380 17,680
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,380 17,680
NL 99.90 16,330
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,350
Trang sức 99.9 16,870 17,570
Trang sức 99.99 16,880 17,580
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,753 17,732
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,753 17,733
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,741 1,766
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,741 1,767
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,721 1,751
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 167,366 173,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 122,788 131,488
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 11,053 11,923
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 98,272 106,972
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 93,544 102,244
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 64,474 73,174
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17556 17829 18404
CAD 18527 18804 19417
CHF 32998 33384 34025
CNY 0 3470 3830
EUR 30402 30676 31701
GBP 34959 35353 36279
HKD 0 3218 3420
JPY 162 167 173
KRW 0 17 18
NZD 0 15281 15868
SGD 20074 20357 20873
THB 757 820 874
USD (1,2) 25866 0 0
USD (5,10,20) 25906 0 0
USD (50,100) 25934 25953 26309
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,970 25,970 26,330
USD(1-2-5) 24,932 - -
USD(10-20) 24,932 - -
EUR 30,555 30,579 31,912
JPY 165.66 165.96 173.86
GBP 35,252 35,347 36,383
AUD 17,755 17,819 18,386
CAD 18,684 18,744 19,383
CHF 33,224 33,327 34,210
SGD 20,157 20,220 20,965
CNY - 3,700 3,819
HKD 3,294 3,304 3,404
KRW 16.67 17.38 18.77
THB 800.69 810.58 867.23
NZD 15,254 15,396 15,841
SEK - 2,874 2,974
DKK - 4,087 4,228
NOK - 2,628 2,720
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,177.94 - 6,969.21
TWD 750.28 - 908.23
SAR - 6,856.77 7,216.55
KWD - 83,451 88,723
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,980 25,985 26,325
EUR 30,524 30,647 31,819
GBP 35,210 35,351 36,351
HKD 3,288 3,301 3,415
CHF 33,115 33,248 34,184
JPY 165.59 166.26 173.78
AUD 17,756 17,827 18,403
SGD 20,268 20,349 20,927
THB 819 822 859
CAD 18,729 18,804 19,366
NZD 15,364 15,892
KRW 17.38 18.97
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25928 25928 26352
AUD 17742 17842 18766
CAD 18710 18810 19823
CHF 33260 33290 34880
CNY 0 3721.8 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4045 0
EUR 30600 30630 32360
GBP 35277 35327 37088
HKD 0 3390 0
JPY 166.56 167.06 177.6
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.7 0
LAK 0 1.173 0
MYR 0 6665 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15392 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20237 20367 21090
THB 0 785.7 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 17530000 17530000 17730000
SBJ 15000000 15000000 17730000
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,962 26,012 26,352
USD20 25,962 26,012 26,352
USD1 25,962 26,012 26,352
AUD 17,778 17,878 18,990
EUR 30,761 30,761 32,178
CAD 18,645 18,745 20,054
SGD 20,293 20,443 21,004
JPY 166.4 167.9 172.48
GBP 35,375 35,525 36,299
XAU 17,498,000 0 17,702,000
CNY 0 3,606 0
THB 0 818 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/01/2026 06:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
TOÀN VĂN: Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

TOÀN VĂN: Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Đô thị Việt Nam tái thiết trong làn sóng số

Đô thị Việt Nam tái thiết trong làn sóng số

Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
NVIDIA mở mã nguồn AI dự báo thời tiết Earth-2: Dự đoán bão 15 ngày nhanh gấp 60 lần

NVIDIA mở mã nguồn AI dự báo thời tiết Earth-2: Dự đoán bão 15 ngày nhanh gấp 60 lần

AI, robot, Bitcoin và công nghệ sinh học sẽ thay đổi kinh tế toàn cầu

AI, robot, Bitcoin và công nghệ sinh học sẽ thay đổi kinh tế toàn cầu

Meta cắt giảm Reality Labs thổi bùng lo ngại

Meta cắt giảm Reality Labs thổi bùng lo ngại 'mùa đông VR'

66% doanh nghiệp thiếu tự tin bảo vệ đám mây

66% doanh nghiệp thiếu tự tin bảo vệ đám mây

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX

Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX

Các nhà khoa học Trung Quốc chiết xuất 98% vàng từ điện thoại cũ chỉ trong 20 phút

Các nhà khoa học Trung Quốc chiết xuất 98% vàng từ điện thoại cũ chỉ trong 20 phút

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Khơi thông nguồn vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Khơi thông nguồn vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

FPT bắt tay LG CNS thúc đẩy AI vào lĩnh vực giáo dục tại Đông Nam Á

FPT bắt tay LG CNS thúc đẩy AI vào lĩnh vực giáo dục tại Đông Nam Á

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh và Net Zero

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh và Net Zero

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường chứng khoán toàn cầu đứng trước nguy cơ điều chỉnh sau năm 2025 bùng nổ

Thị trường chứng khoán toàn cầu đứng trước nguy cơ điều chỉnh sau năm 2025 bùng nổ

Giá vàng thế giới vượt mốc lịch sử 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới vượt mốc lịch sử 5.000 USD/ounce

Sabeco khởi động chương trình

Sabeco khởi động chương trình 'Chung Vị Tết Việt, Gắn Kết Muôn Miền'

Luật thuế mới từ tháng 7/2026: Ai phải nộp, nộp như thế nào, không nộp bị phạt ra sao?

Luật thuế mới từ tháng 7/2026: Ai phải nộp, nộp như thế nào, không nộp bị phạt ra sao?

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Sabeco trao tặng 300 phần quà Tết cho người dân tỉnh Đồng Tháp

Sabeco trao tặng 300 phần quà Tết cho người dân tỉnh Đồng Tháp

Hơn 30.000 người giúp việc ở châu Á tiếp cận chương trình quản lý tài chính

Hơn 30.000 người giúp việc ở châu Á tiếp cận chương trình quản lý tài chính

RMIT và Vietrade ký kết MOU thúc đẩy năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam

RMIT và Vietrade ký kết MOU thúc đẩy năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

Hãng xe Trung Quốc ra mắt hệ sinh thái robot hình người đa nhiệm, nói được 10 ngôn ngữ

Hãng xe Trung Quốc ra mắt hệ sinh thái robot hình người đa nhiệm, nói được 10 ngôn ngữ

Ford Việt Nam ghi nhận doanh số kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp

Ford Việt Nam ghi nhận doanh số kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp

Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi khách hàng chiến lược & thân thiết năm 2026

Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi khách hàng chiến lược & thân thiết năm 2026

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Crossfire Thanks Day 2025 - vinh danh cộng đồng hệ sinh thái thể thao điện tử

Crossfire Thanks Day 2025 - vinh danh cộng đồng hệ sinh thái thể thao điện tử

Ningtendo PXBOX 5: Modder Trung Quốc hợp nhất PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thân máy

Ningtendo PXBOX 5: Modder Trung Quốc hợp nhất PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thân máy

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của 'Vua Youtube' MrBeast

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong 'siêu kinh điển' LCK Cup 2026