Lock’n Summer 2025 - Hè rực rỡ cùng dấu ấn Hàn Quốc tại Long An và Bắc Ninh

Lấy cảm hứng từ mùa hè nhiệt đới tươi mát và phong cách sống Hàn Quốc hiện đại, Lock’n Summer 2025 mang đến không gian trải nghiệm trẻ trung và đầy cảm hứng.

Đây không chỉ là nơi “săn” ưu đãi cực sốc, mà còn là điểm hẹn để khách Việt Nam có thể trải nghiệm tinh thần “K-lifestyle” với hàng loạt hoạt động nổi bật như: âm nhạc K-pop sôi động, khu ẩm thực Hàn Quốc, quán cafe phong cách Hongdae, khu trưng bày gia dụng tinh tế chuẩn “lối sống Hàn”.

Bên cạnh đó, sự kiện còn là “thiên đường mua sắm” với hơn 10.000 sản phẩm gia dụng chính hãng được ưu đãi lên tới 50%++, cùng nhiều phần quà và hoạt động tương tác hấp dẫn như: tặng quà theo hóa đơn, quà đặc biệt cho khách đến sớm, chương trình thành viên LocknLock Membership.

Lock’n Summer 2025 không chỉ mang lại trải nghiệm tiêu dùng độc đáo, mà còn góp phần kết nối cộng đồng yêu văn hóa Hàn Quốc, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình trẻ đang hướng tới lối sống hiện đại, tiện nghi và bền vững.