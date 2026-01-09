nubia ra mắt nubia V80 Series

Tiếp tục với tinh thần “khám phá không giới hạn”, bộ đôi smartphone mới của ZTE bao gồm nubia V80 Design và nubia V80 Max sẽ giúp thương hiệu làm mới dải sản phẩm di động. Trong đó, nubia V80 Design được xem là biểu tượng thời trang, công nghệ và trải nghiệm thông minh. Đó là nhờ máy sở hữu thiết kế nguyên khối liền mạch giữa mặt trước và khung viền giúp giảm cảm giác viền đen và tạo hiệu ứng tràn viền rõ hơn khi sử dụng. Các góc cạnh được tinh chỉnh qua hơn 10.000 lần thử nghiệm cầm nắm nhằm giúp máy nằm gọn tay hơn và hạn chế cảm giác cấn khi dùng lâu.

Với độ dày 7,7mm, trọng lượng máy chỉ 191g, mỏng hơn 6,1% và nhẹ hơn 7,3% so với thế hệ trước

Với độ dày 7,7mm, trọng lượng máy chỉ 191g, mỏng hơn 6,1% và nhẹ hơn 7,3% so với thế hệ trước, mà vẫn giữ được độ chắc chắn cần thiết. Đáng chú ý, bảng màu mới dành cho giới trẻ là đen huyền vũ, vàng hổ phách, xanh ngọc lam, hồng phấn đào, giúp mở ra nhiều lựa chọn hơn mà còn giúp người dùng dễ dàng tìm được sắc thái phù hợp với cá tính riêng của mình.

nubia V80 Design sở hữu màn hình LCD 6,75 inch với độ phân giải 1.940 × 900 pixel và mật độ 317 PPI, tạo nên không gian hiển thị rộng rãi và đủ sắc nét cho nhu cầu hằng ngày. Tấm nền với tần số quét 120Hz giúp các thao tác cuộn và chuyển cảnh diễn ra liền mạch, mang lại cảm giác mượt mà khi sử dụng. Bên cạnh đó, người dùng dễ dàng xem nội dung dưới ánh sáng mạnh nhờ độ sáng màn hình đạt 1.000 nit.

nubia V80 Design được trang bị vi xử lý Unisoc T7280 (tám nhân) với xung nhịp cao, giúp cải thiện rõ rệt tốc độ xử lý và độ ổn định so với thế hệ trước. Máy hỗ trợ RAM động mở rộng lên đến 20GB, kết hợp với các tùy chọn bộ nhớ trong đến 256GB nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ và đa nhiệm. Hệ thống AI Performance Engine được tích hợp để tối ưu phân bổ tài nguyên khi chạy ứng dụng nặng, giảm tiêu thụ năng lượng nền và duy trì độ ổn định trong thời gian dài. Theo chứng nhận của SGS, thiết bị có thể duy trì trải nghiệm mượt trong vòng 50 tháng sử dụng.

Cụm camera sau của nubia V80 Design bao gồm cảm biến chính 50MP kết hợp với các camera phụ hỗ trợ, cho phép xử lý hình ảnh bằng AI trong nhiều bối cảnh khác nhau

Cụm camera sau của nubia V80 Design bao gồm cảm biến chính 50MP kết hợp với các camera phụ hỗ trợ, cho phép xử lý hình ảnh bằng AI trong nhiều bối cảnh khác nhau. Camera trước 16MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video với độ chi tiết rõ ràng. Cùng với đó là nhiều chế độ thông minh như chụp bằng cử chỉ tay, ghi hình đồng thời cả camera trước và sau hoặc lưu ảnh chuyển động để người dùng chia sẻ nhanh lên mạng xã hội.

Viên pin 5.000 mAh đi cùng sạc nhanh 22,5W kết hợp công nghệ sạc Bypass Charging giúp giảm hao mòn pin khi sạc, đi kèm sạc ngược 10W và chế độ sạc đêm thông minh.

Các tính năng AI được bố trí như riêng, trong đó nút AI vật lý để người dùng gán nhanh chức năng, hệ thống hỗ trợ cảnh báo lừa đảo theo thời gian thực, và tính năng dịch cuộc gọi và dịch trực tiếp khi giao tiếp được tích hợp sẵn. Ngoài ra, các công cụ xử lý hình ảnh và văn bản sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua các bản cập nhật phần mềm.

Về bảo mật và độ bền, thiết bị trang bị cảm biến vân tay ở cạnh bên, hệ thống micro kép lọc ồn khi đàm thoại và khả năng kháng bụi nước chuẩn IP64 để tăng độ bền trong điều kiện sử dụng đa dạng. nubia LinkFree cho phép thực hiện cuộc gọi và nhắn tin qua Bluetooth trong phạm vi nhất định khi không có sóng di động, mở rộng thêm kịch bản sử dụng ngoài trời hoặc trong không gian kín.

nubia V80 Max được ví như "cỗ máy" bền bỉ nhờ thiết kế mới, viên pin lâu và hoạt động ổn định trong điều kiện sử dụng khắc nghiệt

nubia V80 Max được ví như "cỗ máy" bền bỉ nhờ thiết kế mới, viên pin lâu và hoạt động ổn định trong điều kiện sử dụng cường độ cao như tài xế công nghệ, người làm việc ngoài trời hoặc người thường xuyên di chuyển. Cụ thể, máy đạt chứng nhận chống rơi từ TÜV với khả năng chịu va đập ở độ cao 1,8m, kết hợp cấu trúc gia cường 360 độ gồm khung nhôm cường lực, kính chống trầy và lõi 4 góc tăng cứng nhằm hạn chế hư hỏng khi xảy ra va chạm. Chuẩn kháng bụi nước IP64 giúp thiết bị vận hành ổn định trong môi trường có bụi mịn và nước bắn.

Bên cạnh đó, thiết bị được chứng nhận khả năng hoạt động ổn định trong 50 tháng theo tiêu chuẩn SGS, hướng đến độ tin cậy lâu dài trong quá trình sử dụng. Việc sở hữu viên pin dung lượng 6.000 mAh có khả năng giữ trên 80% dung lượng sau 4 năm sử dụng và hệ thống quản lý sạc thông minh giúp hạn chế tình trạng chai pin khi sạc qua đêm. Trong khi đó, công nghệ Bypass Charging cho phép cấp điện trực tiếp nhằm giảm nhiệt khi vừa sạc vừa dùng. Máy hỗ trợ sạc nhanh 22,5W và sạc ngược 10W để nạp năng lượng cho các thiết bị khác.

Màn hình HD+ 6,9 inch cùng tần số quét 120Hz mở ra không gian hiển thị rộng rãi và mượt mà cho cả giải trí lẫn công việc. Tấm nền 780 nit, hiển thị rõ ràng nội dung ngoài trời. Màn hình nubia V80 Max còn hỗ trợ DC Dimming và chế độ Low Flicker, giúp giảm nhấp nháy và hạn chế mỏi mắt khi sử dụng lâu dài.

Máy cũng được trang bị hệ thống loa hỗ trợ tăng âm lượng lên đến 200%. nubia Sound Effects giúp mở rộng âm trường 3D và tăng cường dải trầm. Hệ thống cũng được tối ưu theo từng chế độ sử dụng. Nhờ đó, nội dung vẫn dễ nghe trong môi trường nhiều tạp âm.

nubia V80 Max có 5 lựa chọn màu sắc bao gồm đen khôn gian, bạc ánh sao, vàng kim quang, xanh thiên thanh và tím mộng ảo

Đặc biệt, nubia V80 Max được tích hợp hệ thống định vị nâng cao với Lane-Level Navigation cho phép xác định vị trí theo từng làn đường trong thời gian thực, kết hợp Weak Signal Optimization để giữ tín hiệu ổn định ở vùng rừng núi hoặc địa hình thấp, cùng Tunnel Signal Enhancement giúp duy trì định vị khi ra vào đường hầm. Cảm biến định vị được tinh chỉnh để chuyển đổi mượt giữa môi trường trong nhà và ngoài trời, ngay cả trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Ngoài ra, hệ thống AI cũng đóng vai trò hỗ trợ giúp máy có thể lưu nội dung trên màn hình bằng thao tác vuốt 3 ngón và tự phân loại theo ứng dụng, lưu cục bộ để đảm bảo riêng tư với One-Swipe AI Memory. AI Scam Alert là tính năng nhận diện nội dung lừa đảo trong cuộc gọi và tin nhắn theo thời gian thực. Các công cụ AI hình ảnh và văn bản khác như AI Wallpaper, AI Sketch, AI Writing, Smart Reply, AI Translate (bao gồm dịch cuộc gọi trực tiếp) cũng được tích hợp sẵn, bên cạnh một số tính năng sẽ tiếp tục được mở rộng qua các bản cập nhật phần mềm.

nubia V80 Max sử dụng hệ thống camera tương tự nubia V80 Design và đi kèm những tính năng AI hỗ trợ chụp ảnh. Máy được trang bị vi xử lý Unisoc T7250, đi kèm các tùy chọn RAM mở rộng lên đến 16GB và bộ nhớ trong tối đa 256GB.

Cảm biến vân tay được bố trí ở cạnh bên để người dùng mở khóa nhanh và thuận tiện khi thao tác bằng một tay. Đi cùng với đó là 5 lựa chọn màu sắc bao gồm đen khôn gian, bạc ánh sao, vàng kim quang, xanh thiên thanh và tím mộng ảo.

Bộ đôi nubia V80 Design và nubia V80 Max sẽ lên kệ vào ngày mai, 10/1/2026 với giá niêm yết 3.290.000 đồng cho phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB và giá 3.590.000 đồng cho phiên bản RAM 8GB bộ nhớ trong 256GB.

Chi tiết về sản phẩm, xem thêm tại https://www.nubia.com/vn