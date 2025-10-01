nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?

ZTE vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone siêu mỏng mới mang tên nubia Air với triết lý “mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ”. Theo đó, với độ dày chỉ 5,9mm, nubia Air được thiết kế tinh xảo, với độ bền ấn tượng và hiệu năng cao cấp, tích hợp nhiều tính năng thông minh. Nhiều người dùng ví nubia Air có thể thách thức của iPhone Air của nhà táo nhờ thiết kế đẹp mắt, dễ cầm nắm nhưng vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sáng tạo và trải nghiệm hiện đại.

Với độ mỏng chỉ 5,9mm nubia Air gần như tái định nghĩa chuẩn mực thiết kế smartphone trong phân khúc. Trọng lượng của máy cũng chỉ 172g, trong một khung máy tinh xảo, tạo nên sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng.

Máy được bán ra với hai phiên bản màu sắc là Titanium Black và Titanium Desert.

Điểm khác biệt lớn nhất của nubia Air so với hầu hết các mẫu điện thoại siêu mỏng trên thị trường là khả năng bền bỉ. Máy vẫn đạt chuẩn IP68 và IP69, cho phép chống bụi và ngâm nước trong nhiều tình huống khác nhau, từ việc rơi vào nước ngọt đến khả năng chịu được tia nước nóng áp suất cao. Điều này giúp người dùng yên tâm khi di chuyển ngoài trời hoặc trong môi trường khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, nubia Air còn được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass 7i chống trầy xước, kết hợp với khung nhôm cường lực gia cố 4 góc để tăng cường khả năng chống rơi vỡ. Sản phẩm đã trải qua nhiều bài kiểm tra nghiêm ngặt, chứng minh độ bền đáng tin cậy trong quá trình sử dụng hằng ngày.

nubia Air sử dụng vi xử lý Unisoc T8300 8 nhân trên tiến trình 6nm, mang đến hiệu năng mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng hơn 28% so với thế hệ trước. Sức mạnh này được hỗ trợ bởi RAM động lên tới 20GB, cho phép xử lý đa nhiệm trơn tru và chuyển đổi ứng dụng nhanh chóng.

Máy còn tích hợp nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu trải nghiệm. Công nghệ AI Scheduling giúp phân bổ CPU khi chơi game để duy trì tốc độ ổn định. APP Freeze tự động đóng băng ứng dụng ít sử dụng, từ đó tiết kiệm pin và tài nguyên hệ thống.

Đồng thời trợ lý Google Gemini giúp hỗ trợ tra cứu, công việc và giải trí. Hay tính năng Circle to Search cho phép khoanh vùng trực tiếp trên màn hình để tìm kiếm thông tin, sẽ được bổ sung thông qua cập nhật OTA.

Một điểm nổi bật khác trên nubia Air đó chính là AI Translate, công nghệ này đem lại khả năng dịch cuộc gọi 2 chiều theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ dịch giọng nói và văn bản, mở rộng khả năng giao tiếp xuyên ngôn ngữ.

Sản phẩm được trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải 1,5K và mật độ điểm ảnh 440 PPI, cho khả năng hiển thị chi tiết sắc nét. Dải màu DCI-P3 100% kết hợp cùng độ sáng cục bộ tối đa 4.500 nit giúp màu sắc sống động và dễ nhìn trong nhiều điều kiện ánh sáng. Máy cũng đạt tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm cuộn lướt mượt mà, phù hợp cho cả công việc và giải trí.

nubia Air còn mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh đa dạng nhờ cụm 3 camera AI 50MP hỗ trợ nhiều chế độ như Dynamic Image, AI Sport Snapshot và quay video chống rung. Camera trước 20MP được tối ưu cho việc selfie, ảnh cho ra tự nhiên và sắc nét.

Về âm thanh, nubia Air được trang bị HiFi 4 DSP và codec hiệu suất cao, mang đến chất âm mạnh mẽ và giàu chi tiết. Hệ thống 2 micro khử ồn AI giúp cuộc gọi rõ ràng ngay cả trong môi trường ồn ào. Sản phẩm cũng hỗ trợ nubia LinkFree, tính năng gọi và nhắn tin qua Bluetooth mà không cần mạng di động trong phạm vi nhất định.

Sản phẩm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của các bạn sinh viên cho việc học tập và vui chơi giải trí, người đi làm đề cao sự gọn nhẹ và tiện ích, cũng như các blogger hay KOL muốn một công cụ thể hiện phong cách cá nhân.