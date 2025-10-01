Điện tử tiêu dùng
Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?

Anh Tuấn

Anh Tuấn

13:35 | 01/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo nhà sản xuất thì với độ mỏng chỉ 5,9mm, nubia Air được trang bị màn hình phủ kính cường lực Gorilla Glass 7i, và bao trùm toàn bộ thân máy là khung nhôm hợp kim, máy cũng có khả năng kháng nước và viên pin có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di động hằng ngày.
ZTE ra mắt bộ đôi nubia V70 Design & nubia V70 Max mới nubia cùng Saigon Phantom đưa NEO 3 GT 5G đến với game thủ

ZTE vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone siêu mỏng mới mang tên nubia Air với triết lý “mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ”. Theo đó, với độ dày chỉ 5,9mm, nubia Air được thiết kế tinh xảo, với độ bền ấn tượng và hiệu năng cao cấp, tích hợp nhiều tính năng thông minh. Nhiều người dùng ví nubia Air có thể thách thức của iPhone Air của nhà táo nhờ thiết kế đẹp mắt, dễ cầm nắm nhưng vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sáng tạo và trải nghiệm hiện đại.

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?
Với độ mỏng chỉ 5,9mm nubia Air gần như tái định nghĩa chuẩn mực thiết kế smartphone

Với độ mỏng chỉ 5,9mm nubia Air gần như tái định nghĩa chuẩn mực thiết kế smartphone trong phân khúc. Trọng lượng của máy cũng chỉ 172g, trong một khung máy tinh xảo, tạo nên sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng.

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?
Máy được bán ra với hai phiên bản màu sắc là Titanium Black và Titanium Desert.

Điểm khác biệt lớn nhất của nubia Air so với hầu hết các mẫu điện thoại siêu mỏng trên thị trường là khả năng bền bỉ. Máy vẫn đạt chuẩn IP68 và IP69, cho phép chống bụi và ngâm nước trong nhiều tình huống khác nhau, từ việc rơi vào nước ngọt đến khả năng chịu được tia nước nóng áp suất cao. Điều này giúp người dùng yên tâm khi di chuyển ngoài trời hoặc trong môi trường khắc nghiệt.

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?
Ở phân khúc tầm trung nhưng nubia Air vẫn đạt chuẩn IP68 và IP6

Bên cạnh đó, nubia Air còn được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass 7i chống trầy xước, kết hợp với khung nhôm cường lực gia cố 4 góc để tăng cường khả năng chống rơi vỡ. Sản phẩm đã trải qua nhiều bài kiểm tra nghiêm ngặt, chứng minh độ bền đáng tin cậy trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Xem thêm: Khám phá OPPO Find N5 từ siêu mỏng, siêu Bền IPX9 đến công nghệ AI đột phá

nubia Air sử dụng vi xử lý Unisoc T8300 8 nhân trên tiến trình 6nm, mang đến hiệu năng mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng hơn 28% so với thế hệ trước. Sức mạnh này được hỗ trợ bởi RAM động lên tới 20GB, cho phép xử lý đa nhiệm trơn tru và chuyển đổi ứng dụng nhanh chóng.

Máy còn tích hợp nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu trải nghiệm. Công nghệ AI Scheduling giúp phân bổ CPU khi chơi game để duy trì tốc độ ổn định. APP Freeze tự động đóng băng ứng dụng ít sử dụng, từ đó tiết kiệm pin và tài nguyên hệ thống.

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?
Cùng kính Corning Gorilla Glass 7i chống trầy xước, kết hợp với khung nhôm cường lực gia cố 4 góc để tăng cường khả năng chống rơi vỡ

Đồng thời trợ lý Google Gemini giúp hỗ trợ tra cứu, công việc và giải trí. Hay tính năng Circle to Search cho phép khoanh vùng trực tiếp trên màn hình để tìm kiếm thông tin, sẽ được bổ sung thông qua cập nhật OTA.

Một điểm nổi bật khác trên nubia Air đó chính là AI Translate, công nghệ này đem lại khả năng dịch cuộc gọi 2 chiều theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ dịch giọng nói và văn bản, mở rộng khả năng giao tiếp xuyên ngôn ngữ.

Sản phẩm được trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải 1,5K và mật độ điểm ảnh 440 PPI, cho khả năng hiển thị chi tiết sắc nét. Dải màu DCI-P3 100% kết hợp cùng độ sáng cục bộ tối đa 4.500 nit giúp màu sắc sống động và dễ nhìn trong nhiều điều kiện ánh sáng. Máy cũng đạt tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm cuộn lướt mượt mà, phù hợp cho cả công việc và giải trí.

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?
nubia Air siêu mỏng sở hữu cụm 3 camera AI 50MP hỗ trợ nhiều chế độ

nubia Air còn mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh đa dạng nhờ cụm 3 camera AI 50MP hỗ trợ nhiều chế độ như Dynamic Image, AI Sport Snapshot và quay video chống rung. Camera trước 20MP được tối ưu cho việc selfie, ảnh cho ra tự nhiên và sắc nét.

Về âm thanh, nubia Air được trang bị HiFi 4 DSP và codec hiệu suất cao, mang đến chất âm mạnh mẽ và giàu chi tiết. Hệ thống 2 micro khử ồn AI giúp cuộc gọi rõ ràng ngay cả trong môi trường ồn ào. Sản phẩm cũng hỗ trợ nubia LinkFree, tính năng gọi và nhắn tin qua Bluetooth mà không cần mạng di động trong phạm vi nhất định.

Sản phẩm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của các bạn sinh viên cho việc học tập và vui chơi giải trí, người đi làm đề cao sự gọn nhẹ và tiện ích, cũng như các blogger hay KOL muốn một công cụ thể hiện phong cách cá nhân.

nubia Air chính thức mở đặt trước từ ngày mai, 1/10 đến 9/10 và lên kệ vào ngày 10/10 với giá niêm yết 5.490.000 đồng.

Trong thời gian đặt trước, khách hàng sẽ nhận được:

Giảm ngay 500.000 cùng 1 đồng hồ thông minh trị giá 1,7 triệu đồng, trả góp 0% lãi suất nếu mua hàng trên Shopee và TikTok Shop.

Giảm ngay 500.000 đồng cùng 01 loa JBL trị giá 1,7 triệu đồng và trả góp 0% lãi suất nếu đặt mua tại FPT Shop.
nubia nubia Air Siêu mỏng smartphone tầm trung ZTE

Bài liên quan

realme 15 Series chính thức ra mắt

realme 15 Series chính thức ra mắt

TECNO SPARK 40 Series vừa ra mắt có gì?

TECNO SPARK 40 Series vừa ra mắt có gì?

POCO C85, smartphone giải trí toàn diện chính thức ra mắt

POCO C85, smartphone giải trí toàn diện chính thức ra mắt

Có thể bạn quan tâm

Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên

Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên

Computing
Thấu hiểu điều này, Kingston Technology đã đưa ra những giải pháp nâng cấp thông minh, hiệu quả, và cực kỳ tiết kiệm. Thay vì phải chi một số tiền lớn để mua một thiết bị mới, các bạn sinh viên có thể tham khảo các sản phẩm ổ SSD và bộ nhớ RAM từ Kingston để nâng cấp PC và laptop nhằm cải thiện tốc độ xử lý, và tăng thêm không gian lưu trữ cho hệ thống.
Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

E-Fashion
Mình được Nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei cho mượn chiếc HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm để trải nghiệm và cảm nhận đầu tiên là hơi bất ngờ với những gì Huawei đã làm với phiên bản này.
Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Computing
Theo đó, giá bán đặt trước của phiên bản ROG Xbox Ally có giá 14,990,000 đồng và phiên bản cao cấp ROG Xbox Ally X có giá 24,990,000 đồng. Đáng chú ý từ nay đến hết 13/10 khi đặt trước ROG Xbox Ally X khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng hấp dẫn.
Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Mobile
Theo Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, Galaxy Tab A11 được thiết kế để nâng tầm trải nghiệm giải trí và làm việc hàng ngày với hiệu năng mạnh mẽ, trải nghiệm Galaxy hoàn toàn mới và độ bền thích ứng với mọi nhu cầu, lướt web, xem phim trực tuyến, kết nối với bạn bè…
Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Thị trường
Và để ghi dấu sự kiện này, Dreame Việt Nam giới thiệu bộ ba sản phẩm cao cấp thế hệ mới, bao gồm robot hút bụi lau nhà đầu tiên trên thế giới có khả năng tự động thay giẻ lau theo từng khu vực sử dụng Dreame Matrix 10 Ultra; máy hút bụi lau nhà đa năng, “biến hình” linh hoạt cho nhiều không gian sống Dreame H13 Dual FlexReach và máy sấy tóc cao cấp tích hợp công nghệ phun sương dưỡng chất, chăm sóc và tạo kiểu vượt trội Dreame Miracle Pro.
Xem thêm

Đọc nhiều

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
25°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
27°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
25°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
32°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
24°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
25°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
22°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16937 17207 17789
CAD 18433 18710 19329
CHF 32501 32885 33539
CNY 0 3470 3830
EUR 30360 30634 31666
GBP 34756 35149 36090
HKD 0 3264 3466
JPY 172 176 183
KRW 0 17 19
NZD 0 15041 15627
SGD 19953 20236 20765
THB 732 795 848
USD (1,2) 26150 0 0
USD (5,10,20) 26192 0 0
USD (50,100) 26220 26255 26446
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,230 26,230 26,446
USD(1-2-5) 25,181 - -
USD(10-20) 25,181 - -
EUR 30,690 30,715 31,872
JPY 176.39 176.71 184.04
GBP 35,193 35,288 36,102
AUD 17,211 17,273 17,727
CAD 18,679 18,739 19,267
CHF 32,991 33,094 33,773
SGD 20,132 20,195 20,818
CNY - 3,663 3,759
HKD 3,343 3,353 3,435
KRW 17.44 18.19 19.53
THB 779.9 789.53 840.22
NZD 15,052 15,192 15,545
SEK - 2,778 2,857
DKK - 4,107 4,225
NOK - 2,621 2,696
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,883.88 - 6,598.43
TWD 785.62 - 945.12
SAR - 6,943.68 7,267.31
KWD - 84,434 89,269
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,270 26,276 26,446
EUR 30,429 30,551 31,639
GBP 34,910 35,050 35,989
HKD 3,332 3,345 3,447
CHF 32,608 32,739 33,623
JPY 174.59 175.29 182.41
AUD 17,121 17,190 17,710
SGD 20,135 20,216 20,731
THB 793 796 830
CAD 18,657 18,732 19,220
NZD 15,060 15,540
KRW 18.01 19.70
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26324 26324 26446
AUD 17105 17205 17810
CAD 18608 18708 19312
CHF 32716 32746 33629
CNY 0 3673.8 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30520 30550 31575
GBP 35052 35102 36212
HKD 0 3390 0
JPY 175.86 176.36 183.37
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15135 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20105 20235 20956
THB 0 760.5 0
TWD 0 870 0
XAU 13400000 13400000 13840000
XBJ 11500000 11500000 13840000
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,187 26,237 26,446
USD20 26,187 26,237 26,446
USD1 26,187 26,237 26,446
AUD 17,135 17,235 18,353
EUR 30,696 30,696 32,019
CAD 18,543 18,643 19,955
SGD 20,160 20,310 20,950
JPY 176.19 177.69 182.35
GBP 35,103 35,253 36,034
XAU 13,598,000 0 13,802,000
CNY 0 3,552 0
THB 0 795 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,640 ▲110K 13,840 ▲110K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 13,200 ▲100K 13,500 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,150 ▲280K 13,500 ▲230K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,100 ▲280K 13,450 ▲230K
Nguyên liệu 99.99 12,700 ▲180K 12,900 ▲180K
Nguyên liệu 99.9 12,650 ▲180K 12,850 ▲180K
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,840 ▲100K 13,440 ▲100K
Trang sức 99.9 12,830 ▲100K 13,430 ▲100K
NL 99.99 12,625 ▲105K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,625 ▲105K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,200 ▲100K 13,500 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,200 ▲100K 13,500 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,200 ▲100K 13,500 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,640 ▲160K 13,840 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 13,640 ▲160K 13,840 ▲160K
Miếng SJC Hà Nội 13,640 ▲160K 13,840 ▲160K
Cập nhật: 01/10/2025 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,364 ▲16K 13,842 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,364 ▲16K 13,843 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 ▲16K 1,345 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 ▲16K 1,346 ▲1213K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 129 ▼1145K 132 ▼1172K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 125,693 ▲1584K 130,693 ▲1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,166 ▲120K 9,916 ▲120K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,419 ▲1088K 89,919 ▲1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,178 ▲976K 80,678 ▲976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,614 ▲933K 77,114 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 477 ▼46555K 552 ▼53980K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,364 ▲16K 1,384 ▲16K
Cập nhật: 01/10/2025 22:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Triển lãm

Triển lãm 'Cuộc sống tươi đẹp' tôn vinh 100 năm Mỹ thuật Đông Dương và 71 năm Giải phóng Thủ đô

Hơn 350 thương hiệu cà phê và trà quốc tế góp mặt tại Cafe Show và Tea Show Hanoi 2025

Hơn 350 thương hiệu cà phê và trà quốc tế góp mặt tại Cafe Show và Tea Show Hanoi 2025

Tập đoàn VNPT chính thức triển khai mô hình mới từ hôm nay

Tập đoàn VNPT chính thức triển khai mô hình mới từ hôm nay

Cập nhật mới nhất về việc đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ

Cập nhật mới nhất về việc đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Zalo AI và JAIST ra mắt bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt mới của LLM

Zalo AI và JAIST ra mắt bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt mới của LLM

Thuật ngữ

Thuật ngữ 'nợ AI' ám ảnh doanh nghiệp khi chạy đua triển khai trí tuệ nhân tạo

Tận dụng blockchain, stablecoin và sandbox để thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới

Tận dụng blockchain, stablecoin và sandbox để thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới

Ứng dụng Adobe Premiere chính thức có mặt trên iPhone

Ứng dụng Adobe Premiere chính thức có mặt trên iPhone

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thuế biên giới Carbon đầu tiên trên thế giới sắp có hiệu lực

Thuế biên giới Carbon đầu tiên trên thế giới sắp có hiệu lực

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Từ đà tăng giá của Tây Ban Nha đến sự tăng vọt giá vàng tại Châu Âu

Từ đà tăng giá của Tây Ban Nha đến sự tăng vọt giá vàng tại Châu Âu

LG Electronics Ấn Độ tung IPO tỷ đô, thách thức Tata Capital

LG Electronics Ấn Độ tung IPO tỷ đô, thách thức Tata Capital

Vốn hóa Nvidia vượt 4,5 nghìn tỷ USD nhờ làn sóng đầu tư AI

Vốn hóa Nvidia vượt 4,5 nghìn tỷ USD nhờ làn sóng đầu tư AI

Thị trường Châu Á giao dịch trái chiều sau khi phố Wall tăng điểm bất chấp nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa

Thị trường Châu Á giao dịch trái chiều sau khi phố Wall tăng điểm bất chấp nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
HONOR khai trương cửa hàng AI cao cấp toàn cầu

HONOR khai trương cửa hàng AI cao cấp toàn cầu

Ford Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng chăm sóc toàn cầu

Ford Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng chăm sóc toàn cầu

FPT được vinh danh là Doanh nghiệp AI và Giải pháp AI xuất sắc tại AI4VN

FPT được vinh danh là Doanh nghiệp AI và Giải pháp AI xuất sắc tại AI4VN

UNIQLO trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm HEATTECH hỗ trợ cộng đồng yếu thế toàn cầu

UNIQLO trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm HEATTECH hỗ trợ cộng đồng yếu thế toàn cầu

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương