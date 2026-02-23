Phát triển AI an toàn, tin cậy và mạnh mẽ

Hội nghị Thượng đỉnh về Tác động của trí tuệ nhân tạo năm 2026 khép lại với việc 88 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng ký Tuyên bố New Delhi về tác động của AI. (Ảnh: INDIAai)

Theo đó, Tuyên bố khẳng định AI vừa là công cụ thúc đẩy phát triển, vừa là trách nhiệm hợp tác toàn cầu, đồng thời kêu gọi phát triển AI một cách “an toàn, đáng tin cậy và mạnh mẽ” do 86 quốc gia cùng 2 tổ chức quốc tế ký kết, không bao gồm các cam kết cụ thể để điều chỉnh công nghệ AI đang phát triển nhanh chóng, mà chỉ nhấn mạnh về một số sáng kiến tự nguyện, không mang tính ràng buộc.

Tuyên bố nhấn mạnh AI là một lực lượng chuyển đổi với lợi ích cần được phân phối rộng rãi, công bằng và vì lợi ích chung của nhân loại; việc phát triển AI an toàn, đáng tin cậy và mạnh mẽ là nền tảng để xây dựng lòng tin và tối đa hóa lợi ích xã hội và kinh tế.

Tuyên bố kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và quản trị đa phương, triển khai AI một cách có trách nhiệm, đồng thời tôn trọng chủ quyền và đặc thù của từng quốc gia.

Các bên xác định các trụ cột chiến lược cho việc định hướng phát triển AI toàn cầu, gồm: phát triển nguồn nhân lực; mở rộng tiếp cận AI để trao quyền cho xã hội; xây dựng lòng tin và bảo đảm an toàn; hiệu quả năng lượng; thúc đẩy tiến bộ khoa học; dân chủ hóa tài nguyên AI; và sử dụng AI để tăng trưởng kinh tế gắn với lợi ích xã hội.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh về ưu tiên hợp tác khoa học quốc tế, về hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững thông qua các nguyên tắc hướng dẫn tự nguyện về AI tiết kiệm năng lượng, cơ sở hạ tầng bền vững và đổi mới sáng tạo…

Hội nghị thượng đỉnh về AI năm 2026 thu hút hơn 500.000 đại biểu tham dự và tham quan, trong đó có các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành và công nghệ toàn cầu. Đây là lần đầu hội nghị được tổ chức tại một quốc gia đang phát triển.