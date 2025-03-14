Chuyển đổi số
Chính phủ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư AI, bán dẫn

Bảo Trân

Bảo Trân

16:13 | 14/03/2025
Các tập đoàn công nghệ về AI, bán dẫn toàn cầu đến Việt Nam đầu tư sẽ có lợi nhuận cao hơn, Chính phủ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư.
Chính phủ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư AI, bán dẫn
Chính phủ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư AI, bán dẫn. Ảnh: B.NGỌC.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết với đại diện các tập đoàn công nghệ toàn cầu có mặt tại Diễn đàn chính sách: "Việt Nam chủ động phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới", do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Tài Chính) phối hợp với Aitomatic (Mỹ) tổ chức ngày 14-3 tại Hà Nội.

Nhà đầu tư không phải chạy vạy nhiều nơi

Thủ tướng nhấn mạnh đây là lợi nhuận hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Để hỗ trợ các tập đoàn công nghệ về AI, bán dẫn đến Việt Nam đầu tư, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế ưu đãi giải phóng mọi sức sản xuất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp bằng các giải pháp liên quan thể chế, chính sách, ưu đãi phù hợp, hiệu quả với một tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Bên cạnh đó Chính phủ cũng cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục, tạo thuận lợi trong quản lý hoạt động bằng các chính sách ưu đãi về visa, hợp đồng lao động.

Ông chia sẻ với cộng đồng nhà đầu tư: "Chúng tôi đang nghiên cứu xây dựng cách tiếp nhận đầu tư một cửa, không phải chạy vạy nhiều. Theo đó, đang tính làm một cổng, một cửa, xây dựng trung tâm kêu gọi và xúc tiến đầu tư hay cổng đầu tư một cửa quốc gia.

Khi đó nhà đầu tư chỉ đến một nơi và đặt yêu cầu, thời gian cho cơ quan giải quyết thủ tục. Còn việc cơ quan này phải giải quyết với ai thì nội bộ làm việc với nhau. Doanh nghiệp chỉ đến đặt hàng, các công việc còn lại chỉ một đầu mối giải quyết nhằm giảm chi phí, giảm đi lại cho người dân, doanh nghiệp. Ngay ở cấp tỉnh cũng chỉ làm một cửa".

Việt Nam làm gì để phát triển AI, bán dẫn

Trao đổi với các nhà đầu tư công nghệ toàn cầu về vấn đề Việt Nam đang làm gì để phát triển công nghệ AI, bán dẫn, Thủ tướng nói: Việt Nam đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đó là thúc đẩy cải cách thể chế, xây dựng thể chế thông thoáng cho phát triển AI, bán dẫn.

Trong đó tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất là giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Trong năm nay và những năm tiếp theo sẽ cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính không cần thiết, rườm rà.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm soát, hậu kiểm, phát huy tính sáng tạo, tự chủ của mỗi chủ thể liên quan, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển AI, chip bán dẫn…

Thứ hai Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược phục vụ phát triển AI, nghiên cứu phát triển bán dẫn, trong đó có hạ tầng giao thông, giảm chi phí đầu vào tăng cạnh tranh của hàng hóa, phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, công nghệ thông tin.

Thứ ba phát triển hạ tầng năng lượng, không để thiếu điện, thiếu năng lượng trong bất cứ trưởng hợp nào, góp phần giảm chi phí đầu vào, tạo sự cạnh tranh cho sản phẩm.

Thứ tư đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển, nhất là phát triển AI, chip bán dẫn.

Việt Nam đang tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đã đưa ra các giải pháp như đổi mới hệ thống giáo dục đào tạo chất lượng hơn, tập trung vào nghiên cứu cơ bản, đào tạo tiếng Anh, đào tạo và có sự phân luồng hợp lý, không lãng phí nguồn nhân lực. Cụ thể, Việt Nam sẽ đào tạo 100.000 kỹ sư bán dẫn và AI trong những năm tới.

Cũng theo Thủ tướng, để phát triển công nghệ AI, chip bán dẫn Việt Nam cũng đang thúc đẩy hội nhập hợp tác quốc tế vì không thể đi một mình, cần hợp tác, cộng tác và sự chia sẻ từ các đối tác. Từ đó phát triển hệ sinh thái AI, bán dẫn chứ không thể chỉ tập trung vào AI.

