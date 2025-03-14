Lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ

Theo quyết định ngày 13/3 của Thủ tướng, Phó ban gồm bốn Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Ban Chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, đề xuất, cho ý kiến và giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, cải cách hành chính; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về những lĩnh vực nêu trên; điều phối chung việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ban Chỉ đạo sẽ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Giang Huy

Ba Tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm: Tiểu ban Triển khai Đề án 06 do Bộ trưởng Công an làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Cải cách hành chính do Bộ trưởng Nội vụ làm Trưởng Tiểu ban.

Các Tiểu ban có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các lĩnh vực cụ thể tương ứng.

Các Bộ trưởng, Trưởng Tiểu ban ban hành quyết định thành lập cơ quan thường trực của Tiểu ban, phê duyệt danh sách thành viên, quy chế hoạt động của Tiểu ban; bảo đảm điều kiện cần thiết và sử dụng con dấu của cơ quan mình cho hoạt động của Tiểu ban. Trong trường hợp cần thiết, các Tiểu ban được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ Khoa học và Công nghệ làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; trình Trưởng ban Chỉ đạo phê duyệt kế hoạch hoạt động và quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết nêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu và đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Ngày 20/1/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã họp Phiên thứ nhất dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Gần nửa tháng qua, nhiều nội dung công việc liên quan tới Nghị quyết 57 đã được thực hiện. Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai Nghị quyết 57 đã được kiện toàn, hoàn thiện quy chế hoạt động, tổ giúp việc, hội đồng tư vấn. Quốc hội ban hành Nghị quyết 193 với nhiều nhóm cơ chế, chính sách để bước đầu thể chế hóa Nghị quyết 57.

Viết Tuân