Khoa học công nghệ là then chốt thúc đẩy ESG

Khẳng định hành động mạnh mẽ

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi tròn một năm thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đất nước sắp bước sang năm 2026 - năm khởi đầu "kỷ nguyên mới của đất nước và dân tộc".

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại diễn đàn.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định: “Đây là thời điểm ý nghĩa để chúng ta cùng nhau bàn luận về tầm nhìn chiến lược và các hành động mạnh mẽ, quyết liệt nhằm đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững”.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho rằng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã và đang quyết định vị thế, năng lực cạnh tranh, sức phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Khoa học công nghệ không chỉ là câu chuyện thúc đẩy tăng trưởng hay tăng năng suất lao động, mà sâu xa hơn là chất lượng của sự phát triển. “Một nền kinh tế bền vững không thể chỉ dựa vào khai thác tài nguyên, mở rộng quy mô hay lợi thế chi phí thấp, mà phải dựa trên tri thức, công nghệ, quản trị hiện đại và trách nhiệm xã hội” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Quang cảnh diễn đàn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải nhận định, ESG đã trở thành “tấm hộ chiếu” để doanh nghiệp hội nhập quốc tế, thu hút vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh. ESG chỉ thực sự có giá trị khi được triển khai thực chất, gắn chặt với chuyển đổi số.

“Công nghệ đóng vai trò then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, minh bạch dữ liệu, tiếp cận nguồn vốn xanh và từng bước đưa ESG trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp Việt Nam” - ông Trần Văn Khải nhấn mạnh.

Khoa học công nghệ là then chốt

Trong bối cảnh phát triển mới, ESG được xác định là khuôn khổ phản ánh những đòi hỏi mới của tăng trưởng bền vững trên phạm vi toàn cầu. ESG không chỉ là bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp, mà còn là một cách tiếp cận phát triển, trong đó tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến bộ xã hội và nâng cao chất lượng quản trị. Trên thực tế, ESG vẫn là lĩnh vực tương đối mới; để ESG đi vào chiều sâu, doanh nghiệp cần tiếp cận đồng thời trên ba trụ cột: con người, quy trình và công nghệ.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank cho rằng, việc triển khai ESG hoàn toàn khả thi nếu doanh nghiệp có quyết tâm và lộ trình rõ ràng. Nếu trước đây ESG là lựa chọn của những doanh nghiệp đi trước, thì hiện nay, sớm hay muộn, mọi doanh nghiệp đều phải tham gia.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhận định, để ESG không dừng lại ở khẩu hiệu hay cam kết, vai trò của khoa học công nghệ là then chốt. Công nghệ giúp đo lường chính xác tác động môi trường, bảo đảm quản trị dữ liệu minh bạch, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tối ưu nguồn lực và hình thành các mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững hơn.

Từ góc nhìn chính sách, các chuyên gia cho rằng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số cũng được xác định là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định chính sách, quản trị phát triển, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.