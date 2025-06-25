Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Hội thảo chuyên đề “Giải pháp chuyển đổi số và thực hành ESG - Chìa khóa hướng tới hội nhập nền kinh tế toàn cầu”. Hội thảo được Báo Dân trí phối hợp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức ngày 24/6 tại Hà Nội.

Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững". Hội thảo hướng tới cung cấp góc nhìn toàn diện về chuyển đổi số và thực hành ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị), góp phần định hướng chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ông Sam Hanna - Giám đốc điều hành, Phó chủ tịch Strategy ASEAN Shell Global Lubricants.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Lương Thái Bảo - Viện Ngân hàng Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) cho biết, Việt Nam đã xác định chuyển đổi số là động lực tăng trưởng then chốt, trong khi ESG ngày càng được chú trọng như một yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp duy trì sự phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu. Nếu như chuyển đổi số là cơ sở để thúc đẩy thực hành ESG trong từng hoạt động của doanh nghiệp thì ESG cũng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực chất của quá trình chuyển đổi số.

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp, diễn giả trình bày quan điểm về tiến trình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; gợi ý nhiều giải pháp công nghệ và định hướng chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả thực thi trong bối cảnh mới.

Ông Sam Hanna - Giám đốc điều hành và Phó chủ tịch Strategy ASEAN Shell Global Lubricants đặc biệt nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước thời điểm mang tính quyết định với hai yêu cầu kép gồm tăng trưởng nhanh và tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, hai mục tiêu này không đối trọng nhau. ESG sẽ là cầu nối để kết nối hai yêu cầu này.

TS Lương Thái Bảo, Viện Ngân hàng và Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân.

Theo ông Sam Hanna, ESG thực sự là một tư duy kinh doanh, không phải chỉ là một báo cáo. ESG là khuôn khổ mang tính cấu trúc dựa trên 3 trụ cột chính gồm môi trường, xã hội và quản trị. ESG sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn, chiến lược tốt hơn.

Chia sẻ bài học trong việc triển khai các giải pháp phát triển bền vững từ VietinBank, với vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc thực hiện chiến lược ESG và thúc đẩy tài chính bền vững tại Việt Nam, đại diện VietinBank cho biết, với kinh nghiệm hơn 14 năm tích hợp các nguyên tắc ESG trong vận hành, VietinBank đang xây dựng hệ sinh thái ESG toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ về nguồn vốn mà còn cả tư vấn và giải pháp kỹ thuật, nổi bật là các sản phẩm tín dụng xanh và tài chính xanh.

Bắt đầu từ năm 2011, VietinBank đã từng bước tích hợp các nguyên tắc ESG vào hoạt động vận hành, quản trị và thiết kế sản phẩm. Các giải pháp tài chính xanh như gói tín dụng ưu đãi Green Up quy mô 5.000 tỷ đồng hay sản phẩm Tiền gửi Xanh không chỉ là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững của ngân hàng, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận vốn xanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

VietinBank cũng xây dựng Khung Tài chính Bền vững để đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho việc tài trợ và quản lý các khoản tài trợ phát triển bền vững. Khung Tài chính Bền vững của VietinBank được Morningstar Sustainalytics đánh giá là “đáng tin cậy và có tác động lớn” đối với sự phát triển bền vững.

Quang cảnh hội thảo.

Bên cạnh đó, VietinBank đang xây dựng hệ sinh thái ESG toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ về nguồn vốn mà còn cả tư vấn và giải pháp kỹ thuật. Ngân hàng là đơn vị tiên phong triển khai các chính sách tín dụng xanh theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. VietinBank cũng được vinh danh là Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh do IDG trao tặng.

Tiếp nối thành công Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất năm 2024, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” tập trung vào một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, đó là là khoa học và công nghệ.

Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 là nơi để giới chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà làm chính sách trao đổi, bàn bạc các vấn đề quan trọng như cách doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào cải thiện môi trường, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tạo ra cơ hội việc làm bền vững và tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, hiệu quả quản trị thông qua khoa học công nghệ…

Điểm nhấn của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 là Vietnam ESG Awards 2025 - danh vị uy tín vinh danh các đơn vị đã có những thành tích xuất sắc trong việc thực thi ESG về khoa học công nghệ hướng tới phát triển bền vững.