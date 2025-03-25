Sổ tay ESG - Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tài chính bền vững

Sự kiện do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Đại sứ quán Anh, Tổng Lãnh sự quán Anh và các đơn vị tư vấn (như Quỹ châu Á Việt Nam, Công ty Ernst & Young Việt Nam) tổ chức, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Ông Fergus McBean, Bí thư Thứ nhất về Khí hậu và Thiên nhiên, Đại sứ quán Anh chia sẻ tại chương trình.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế và các nhà hoạch định chính sách. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc thực hành ESG, mở ra cơ hội tiếp cận nguồn tài chính bền vững và phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, ông Fergus McBean, Bí thư thứ nhất về khí hậu và thiên nhiên (Đại sứ quán Anh), nhấn mạnh ESG đang là một trong những yếu tố chính định hình chiến lược và đầu tư của các doanh nghiệp.

Việc thực hành ESG giúp các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu từ các tổ chức tài chính và thị trường quốc tế, đặc biệt là Vương quốc Anh và EU. Cả hai thị trường đều có kế hoạch đưa ra các biện pháp yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam báo cáo về ESG và các biện pháp liên quan đến khí hậu đã thực hiện.

Ảnh minh họa.

Theo ông McBean, mặc dù ESG ngày càng được quan tâm, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa hiểu rõ và thiếu sự hỗ trợ trong việc lập báo cáo ESG. Sổ tay ESG và các hướng dẫn ngành liên quan sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức và thực hành ESG một cách hiệu quả hơn.

“Vương quốc Anh mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua UK PACT và các chương trình hợp tác khác”, ông McBean chia sẻ.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), nhấn mạnh rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu, ESG không chỉ là một yêu cầu tất yếu mà còn là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Ông Trung cho biết, việc triển khai ESG không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu và đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng.

Sổ tay ESG được công bố là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đóng vai trò là tài liệu hướng dẫn thiết thực giúp doanh nghiệp tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả, minh bạch.

“Bộ Tài chính và các tổ chức quốc tế cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai ESG, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, hướng tới một nền kinh tế minh bạch, trách nhiệm và hội nhập sâu rộng”, ông Trung khẳng định.

Phó Cục trưởng, Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể ( Bộ Tài chính) Nguyễn Đức Trung phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó Tổng giám đốc tư vấn, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đơn vị tư vấn xây dựng Sổ tay ESG, cho biết với mục tiêu cao nhất hướng tới là giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ hơn và thực hành ESG một cách thuận lợi, dễ dàng, gia tăng cơ hội mở rộng thị trường và tiếp cận nguồn vốn, Sổ tay đã được xây dựng với các phiên bản chuyên biệt cho từng ngành.

Theo ông Long, do tính phức tạp của ESG và yêu cầu nguồn lực lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa thường gặp nhiều thách thức trong việc áp dụng các tiêu chí này. Sổ tay ESG sẽ cung cấp hướng dẫn công bố thông tin phù hợp hơn, cân bằng giữa yêu cầu báo cáo chuẩn mực và thông tin thực sự thiết yếu, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận và bắt đầu hành trình chuyển đổi xanh.

Sự kiện ra mắt Sổ tay ESG được kỳ vọng sẽ là một bước đệm quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hành ESG trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, góp phần vào sự phát triển bền vững và tăng cường vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.