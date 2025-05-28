Hà Nội phát động chiến dịch cao điểm hè tiết kiệm năng lượng 2025

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết, năm 2024, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, sự đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân, Thành phố đạt được nhiều thành tựu về năng lượng như: Tổng năng lượng tiết kiệm năm 2024 của toàn Thành phố đạt 148,4 kTOE, đạt 1,67% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.

Trong đó, lượng điện tiết kiệm Thành phố là 537,39 triệu kWh, tương đương 2,3% điện thương phẩm; tổng công suất điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt trên địa bàn Thành phố là 102,928MWp; vận hành ổn định 2 tổ máy phát điện, tổng công suất 60MW, tích cực triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện rác Seraphin; ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại với 3.387 khách hàng hoạt động sản xuất lớn với tổng công suất tiết giảm đăng ký đạt 212,9MW.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng khai mạc hội nghị. Ảnh Nguyễn Dương

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, các việc đã làm được, năm 2025, TP. Hà Nội vẫn gặp khó khăn, thách thức về cung ứng điện trong cao điểm hè do nhu cầu phụ tải điện tăng cao.

Để bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn Thành phố năm 2025, nhất là trong cao điểm nắng nóng, TP. Hà Nội đã đặt ra mục tiêu: Phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,6%-1,8% so với mức dự báo nhu cầu, trong đó đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ toàn Thành phố.

Đồng thời phát triển năng lượng tái tạo tăng thêm khoảng 67MW từ điện rác, đưa tổng nguồn năng lượng từ xử lý rác của TP. Hà Nội đạt khoảng 129,3MW; phấn đấu tăng thêm khoảng 30MW điện mặt trời mái nhà phù hợp với chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà của Chính phủ với các nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cụ thể, thành phố tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thông qua hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất; tổ chức Diễn đàn Chuyển dịch Năng lượng trong khuôn khổ Hội chợ ENTECH HANOI 2025; phát triển phong trào Hộ gia đình sử dụng an toàn, tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bên cạnh đó, triển khai các biện pháp điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại tại 3.267 khách hàng, công suất dự kiến điều chỉnh tiết giảm được khoảng 200MW; dịch chuyển biểu đồ phụ tải tại 600 khách hàng sử dụng nhiều điện, công suất dự kiến điều chỉnh giảm được khoảng 75MW.

Áp dụng các giải pháp quản lý tối ưu, thay thế chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện, ứng dụng công nghệ điều khiển tự động, đẩy mạnh triển khai áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cao điểm hè sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2025.

Thành phố cũng khuyến khích phát triển các hệ thống điện mặt trời mái nhà để huy động, tận dụng tối đa nguồn điện năng lượng mặt trời phục vụ phát điện trong giờ cao điểm, tăng cường các giải pháp sử dụng điện mặt trời tiết kiệm, hiệu quả.

Ngoài ra, tiếp tục khuyến khích, ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án xử lý chất thải, khu xử lý chất thải có công nghệ tiên tiến, hiện đại, xử lý đốt rác tận thu nhiệt, phát điện; đẩy mạnh các dự án phát triển nguồn điện từ xử lý chất thải rắn.

Thông qua Hội nghị này, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội kêu gọi toàn thể người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cùng chung tay thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng xanh và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Về phía Bộ Công Thương, ông Quách Quang Đông, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công Thương) khẳng định, thời gian qua, TP. Hà Nội đã luôn tích cực, phối hợp với Bộ Công Thương triển khai hiệu quả Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đóng góp cho sự thành công của Chương trình.

Lễ ký kết Thỏa thuận dịch chuyển phụ tải điện năm 2025.

"Với những hoạt động và kết quả đạt được, chúng tôi đánh giá TP. Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả", ông Quách Quang Đông nhấn mạnh.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Đinh Thế Phúc - Thành viên Hội đồng Thành viên kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tích cực thực hành tiết kiệm điện, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 5,6,7/2025).

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận dịch chuyển phụ tải điện; đồng thời có khu trưng bày, phổ biến giới thiệu sản phẩm, mô hình, trang thiết bị, công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.