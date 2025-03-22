Hà Nội hưởng ứng Giờ Trái đất 2025: Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh

Sự kiện Giờ Trái đất 2025 đã trở thành một ngày hội cộng đồng, nơi tinh thần sống xanh được lan tỏa mạnh mẽ và nhận thức về chuyển dịch năng lượng bền vững được nâng cao rõ rệt.

Phát biểu tại lễ phát động, Bà Vũ Chi Mai, đại diện Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ ESP), thuộc Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cho biết: “Đây là năm thứ 3 chúng tôi tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất tại Việt Nam. Thông qua chuỗi hoạt động cung cấp thông tin, truyền cảm hứng về “Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh”, sẽ thật tuyệt nếu mỗi cá nhân, tổ chức được truyền thêm cảm hứng và chung tay hành động vì một tương lai bền vững hơn.

Chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện hàng năm này, ý thức và nếp sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm sẽ được củng cố, thành một thói quen hàng ngày, trong mỗi hành vi của cộng đồng. Như vậy, mỗi cá nhân đều đang chung tay xây dựng một nền kinh tế xanh.”

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch Giờ Trái đất 2025.

Bà Lê Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Dự báo mùa Hè năm nay sẽ nóng nhất lịch sử vượt qua đợt nắng nóng năm 2024. Điều này thúc đẩy mỗi cá nhân phải thay đổi nhận thức và cách sống cho chính chúng ta và thế hệ mai sau. Về phần quận Hoàn Kiếm đã có những hành động thiết thức để hưởng ứng kế hoạch tiết kiệm năng lượng của TP, cụ thể là quận đã tiết kiệm 15,4 triệu kW điện vào 2024. Chúng tôi cũng lên kế hoạch tiết kiệm 2,2% lượng điện tiêu thụ trong 2025, tuy là con số khiêm tốn nhưng thể hiện trách nhiệm và mong muốn lan tỏa thói quen tiết kiệm, lối sống xanh đến từng khu phố. Tôi hi vọng sự kiện sẽ là khởi đầu truyền cảm hứng mạnh mẽ để mọi người cống hiến vì một Hà Nội xanh hơn, một Việt Nam xanh hơn và một Trái đất khỏe hơn”.

Sự kiện mang đến không gian tràn ngập sự hào hứng và sôi động với hàng loạt hoạt động tương tác đa dạng, trong đó bao gồm không gian check-in sáng tạo, nơi trưng bày mô hình ban công nhà cổ Hà Nội được tích hợp hệ thống điện mặt trời. Hình ảnh này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về việc ứng dụng năng lượng tái tạo ngay trong đời sống hàng ngày.

Hoạt động đạp xe phát điện hưởng ứng chiến dịch.

Ngoài ra, hoạt động đạp xe phát điện cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người tham gia. Những chiếc xe đạp đặc biệt không chỉ giúp sản sinh ra điện năng để sạc điện thoại hay thắp sáng bảng khẩu hiệu “I am for Net-Zero” tại sự kiện, mà còn giúp mọi người cảm nhận rõ hơn về giá trị của năng lượng sạch. Rất nhiều trẻ em cùng cha mẹ đã tham gia thử thách đạp xe để tạo ra nhiều điện năng nhất, biến sân chơi này thành một trải nghiệm vừa mang tính giáo dục vừa đầy hứng khởi.

Không khí sự kiện bùng nổ với màn trình diễn flashmob “Chuyển động xanh”, quy tụ đông đảo các bạn trẻ từ nhiều trường đại học ở Hà Nội. Những vũ điệu sôi động không chỉ tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc khác do chính các bạn sinh viên thực hiện đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lối sống bền vững và thân thiện với môi trường.

Ông Phạm Thế Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: "Mỗi hành động nhỏ hưởng ứng Giờ Trái Đất hôm nay đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho ngày mai. Chuyển dịch xanh không chỉ là một xu hướng, mà còn là động lực thiết yếu để phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sự kiện Giờ Trái Đất 2025 là cơ hội để cộng đồng cùng nhau hành động, lan tỏa những giá trị về sử dụng năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ xanh vào đời sống. Thông qua những sáng kiến thực tiễn và sự chung tay của mọi cá nhân, tổ chức, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi thiết thực, hướng đến một tương lai xanh và bền vững hơn."

Rất nhiều các tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học đã đến sự kiện để chia sẻ các thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái đất bằng những việc làm thiết thực

Ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng ban kinh doanh tập đoàn điện lực Việt Nam EVN cho biết: “Trong năm nay, sự kiện Giờ Trái đất có thông điệp mạnh mẽ là Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh”, cho thấy lộ trình của Chính phủ về phát triển xanh. EVN cam kết sẽ tham gia tích cực và thúc đẩy quá trình chuyển dịch dần các nguồn phát thải carbon cao sang thấp và tiến tới là không phát thải.

Tương lai xanh đòi hỏi tất cả mỗi cá nhân, tổ chức, DN, phải tham gia tích cực từ hành động hàng ngày, dặc biệt trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Ở miền Bắc, các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 5-7 sẽ tạo ra áp lực lớn lên hệ thống điện, do đó, chúng tôi kêu gọi người dân quan tâm vào các khung giờ cao điểm để thay đổi hành vi, qua đó giúp tiết kiệm điện hơn. Hi vọng mỗi cá nhân sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực bảo vệ hành tinh, để hướng tới tương lai xanh tươi sáng hơn”.

Sự kiện được tổ chức bởi Sở Công Thương Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo và AT Media, với sự đồng hành của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS).

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thủy - Điều phối viên Quốc gia ETP cũng chia sẻ: “ETP luôn mong muốn được đồng hành với Việt Nam trong nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng về quá trình chuyển dịch xanh và phát triển bền vững. Sự kiện Giờ Trái đất được tổ chức hàng năm và luôn thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng, là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của hành động tập thể. Ngoài ra, ETP cũng đang triển khai chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Thông qua những hoạt động ý nghĩa này, chúng tôi hy vọng sẽ khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khuyến khích mọi người cùng chung tay xây dựng một tương lai bền vững hơn cho thế hệ mai sau.”

Với sự tham gia đầy nhiệt huyết của hàng nghìn người dân, chương trình đã khẳng định sức hút của một phong trào hướng đến lối sống xanh. Thông qua chuỗi hoạt động sáng tạo, tương tác và giàu ý nghĩa, sự kiện đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự chuyển dịch xanh trong đời sống đô thị. Thành công của Giờ Trái đất 2025 không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hôm nay, mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường đến từng cá nhân và tổ chức, hướng đến một tương lai bền vững hơn.