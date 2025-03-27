Thỏa thuận giữa Rạng Đông và VinFast Energy mở ra hướng đi mới cho việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp lưu trữ năng lượng kết hợp chiếu sáng thông minh, giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ cùng phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng BESS (Battery Energy Storage System) tích hợp trong các giải pháp chiếu sáng thông minh, phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Đặc biệt, Rạng Đông và VinFast Energy sẽ tập trung vào thị trường điện mặt trời áp mái, mang đến giải pháp đồng bộ: hệ thống điện mặt trời do Rạng Đông cung cấp kết hợp với BESS từ VinFast Energy, cho phép khai thác tối đa nguồn năng lượng sạch bên cạnh điện lưới truyền thống.

Giải pháp này có thể được tùy biến linh hoạt theo nhu cầu từng nhóm khách hàng, từ hộ gia đình đến doanh nghiệp, đảm bảo tối ưu chi phí đầu tư và hiệu quả sử dụng. Đồng thời, việc sử dụng năng lượng sạch cũng góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của Chính phủ.

VinFast Energy và Rạng Đông ký kết hợp tác phát triển giải pháp năng lượng tái tạo và pin lưu trữ. Ảnh: Rạng Đông

Rạng Đông, với mạng lưới đại lý phủ rộng toàn quốc, sẽ đóng vai trò đối tác phân phối chiến lược cho các sản phẩm và giải pháp năng lượng của VinFast Energy, giúp lan tỏa nhanh chóng các công nghệ mới đến tay người tiêu dùng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Võ Lê Duy Đức- Giám đốc mảng Năng lượng của VinFast Energy cho biết: “Thông qua hợp tác chiến lược ký kết ngày hôm nay, Rạng Đông và VinFast Energy cung cấp ra thị trường những giải pháp tiên tiến, an toàn nhằm đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng sạch, hướng đến phát triển bền vững và gia tăng hiệu quả kinh tế cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp”

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Tổng Giám đốc Rạng Đông – nhấn mạnh: “Thông qua hợp tác chiến lược này, hai bên cùng phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo và lưu trữ toàn diện, phù hợp với yêu cầu thị trường Việt Nam, góp phần thúc đẩy cuộc sống và sản xuất xanh, đồng thời gia tăng giá trị cho khách hàng”.

Sự kết hợp giữa công nghệ chiếu sáng thông minh và hệ thống lưu trữ năng lượng tiên tiến hứa hẹn tạo ra những giá trị dài hạn, giảm phát thải, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng hệ sinh thái năng lượng thông minh, thân thiện với môi trường.

Trong đó, Rạng Đông cung cấp hệ thống giải pháp đồng bộ dựa trên công nghệ lõi chiếu sáng và IoT, góp phần kiến tạo ngôi nhà, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy cuộc sống xanh, phát triển bền vững.

VinFast Energy phụ trách mảng giải pháp năng lượng của VinFast, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các dịch vụ và giải pháp về pin chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

VinFast Energy góp phần hiện thực hóa sứ mệnh phát thải ròng bằng không, thúc đẩy chuyển đổi điện hóa.