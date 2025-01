Một Rạng Đông mới trên 'bầu trời' doanh nghiệp số nghìn tỷ Việt Nam

5 năm tái cấu trúc chiến lược

Hành trình 5 năm qua của Công ty Rạng Đông là Chuyển đổi số với hành trình tái cấu trúc chiến lược sản phẩm và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Rạng Đông đã bổ sung những nội dung ý nghĩa mới vào một thương hiệu quốc dân. Đó là một Rạng Đông hợp thời đại, tiên phong dẫn dắt, đi đầu trong ngành chiếu sáng ở Việt Nam và tham vọng trở thành thương hiệu được ghi nhớ trong khu vực, bước ra thị trường quốc tế. Một Rạng Đông gắn liền với Thông minh - Smart.

Trên thềm 5 năm tái cấu trúc chiến lược thành công, Tổng giám đốc Công ty Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng chia sẻ: “Rạng Đông xác định sứ mệnh của công ty là: Doanh nghiệp tiên phong cung cấp hệ thống giải pháp đồng bộ dựa trên công nghệ lõi là chiếu sáng và IoT, góp phần kiến tạo ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, nông nghiệp Công nghệ cao và nông nghiệp chính xác, thúc đẩy cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên - thông minh - hạnh phúc - thân thiện môi trường; gia tăng giá trị cho cổ đông, nhân viên và khách hàng; đồng hành cùng dân tộc xây dựng Việt Nam phồn vinh - thịnh vượng”.

Rạng Đông đang phát triển nhiều sản phẩm thông minh, kết nối IoT.

Hiện thực hoá sứ mệnh này, Công ty Rạng Đông đã lần lượt nghiên cứu phát triển, thương mại hoá và đưa ra thị trường các sản phẩm giải pháp cho Smart home, Smart city và Smart farm. Sản phẩm giải pháp và dịch vụ Rạng Đông đã có mặt trong các ngôi nhà mới, căn hộ mới của nhiều gia đình Việt, đã vận hành chiếu sáng thông minh cho thành phố Bến Tre, đã chiếu sáng cảnh quan thông minh cho Đà Lạt, Hải Dương,… đã chiếu sáng đường tuần tra biên giới, đã chiếu sáng cảnh quan tâm linh thông minh cho khu di tích Thành cổ Quảng Trị, Cầu Hiền Lương, Nghĩa trang Vị Xuyên,… đã được sử dụng trong các nhà kính, nhà lưới trồng cây công nghệ cao ở Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, lắp đặt trên các cánh đồng thanh long xuất khẩu của Bình Thuận, …đã được ngư dân sử dụng trong các chuyến đánh bắt hải sản xa bờ.

Năm 2020, năm đầu chuyển đổi số, Công ty đã đạt mức tăng trưởng 15,6% so với năm 2019. Đến năm 2021, mức tăng trưởng tăng 16% so với năm 2020. Năm 2022, mức tăng trưởng tiếp tục cao hơn 21% so với năm trước đó, và năm 2023 đã ghi nhận mức tăng trưởng 20,4% so với năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm nay, Rạng Đông đã đạt mức tăng trưởng 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản phẩm giải pháp và dịch vụ Rạng Đông đã có mặt trong các ngôi nhà mới, căn hộ mới của nhiều gia đình Việt.

Năm 2024, Công ty phấn đấu đạt doanh thu 11 nghìn tỷ đồng, tăng 2,588 lần, tỷ trọng xuất khẩu/tổng doanh thu đạt 10%, tỷ trọng thương mại điện tử đạt 7%.

Năm 2025, Rạng Đông phấn đấu đạt doanh thu 13,2-13,75 nghìn tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận 9-10%, trong đó tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu đạt 15%, thương mại điện tử đạt hơn 10% doanh thu. Từ đó, giai đoạn 2025-2030 sẽ thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới 20-25%, tăng trưởng cấp số nhân; đến năm 2030 đạt 25 nghìn tỷ đồng, tăng 2,27 lần so với năm 2024...

Tiếp tục thực hiện 5 đột phá chiến lược

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khi đến làm việc và trao tặng Bằng khen của Bộ cho Rạng Đông vì thành tích Chuyển đổi số đã dành nhiều thời gian tìm hiểu nhà máy, thảo luận với đội ngũ Rạng Đông. Ông rút ra một kết luận rằng: “Rạng Đông đã tìm thấy chìa khoá quan trọng nhất của Chuyển đổi số là “thông minh hoá”.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Công ty Rạng Đông đã tập trung vào thông minh hoá những gì mình đang có và làm ra những sản phẩm và dịch vụ thông minh. Kế thừa quá khứ và mở ra tương lai – đó là cách mà bất cứ tổ chức nào muốn phát triển bền vững thì đều phải tuân theo. Mỗi thế hệ Rạng Đông đều phải kể được câu chuyện của thế hệ mình, phải viết lên trang sử của mình, để rồi truyền tiếp cho thế hệ sau.

Sau 4 năm thực hiện chuyển đổi số, đến tháng 8/2023 Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) nhận 2 chứng nhận quan trọng của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA).

Sau lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm nhà máy, Rạng Đông đã công bố chiến lược phát triển cho giai đoạn 2025-2030. Trong đó, Công ty đánh giá bối cảnh và thách thức của thời đại mới để đề ra chiến lược, nhấn mạnh 4 đặc điểm bao gồm sự phát triển nhanh của công nghệ số’ sự thay đổi liên tục trong các ngành khoa học công nghệ; trách nhiệm xã hội trước biến đổi khí hậu; sự cần thiết của kinh tế xanh.

Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cộng nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam trong lần gần nhất đến thăm Công ty đã phát biểu: “Rạng Đông chinh phục khách hàng bằng 5 lợi thế: Thương hiệu, Sản phẩm mới, kiểu dáng khác biệt, tính năng nổi trội; Chất lượng ổn định, tin cậy; Giá cạnh tranh bằng tối ưu thiết kế, tự động hóa nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực quản lý; Tận dụng lợi thế kinh tế quy mô với năng lực sản xuất lớn. Sự thành công của Rạng Đông đến nay có thể nói đã trở thành cảm hứng cho các thương hiệu Việt Nam trong việc chuyển đổi và làm mới chính mình”.

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng, thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, Rạng Đông tiếp tục thực hiện bước chuyển mình thích ứng với thời đại mới, Rạng Đông đang thử nghiệm sáu đột phá chiến lược.

Đó là chuyển từ chuyển đổi số sang chuyển đổi kép, gồm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; đưa nhanh thành tựu I4.0+ vào mọi mặt hoạt động, kiên định con đường phát triển bằng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và sự tử tế; tái cấu trúc Hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ I4.0+; đẩy nhanh chương trình sản xuất và điều hành “Xanh-Thông minh-Linh hoạt-Quản lý chất lượng tin cậy đáp ứng yêu cầu xuất khẩu”; thực hiện mô hình kinh doanh số và tăng tỷ trọng doanh thu cung cấp cho các công trình/dự án; xây dựng nguồn nhân lực thế hệ mới, chuẩn bị mô hình tổ chức-hoạt động mới, kế thừa và phát triển bản sắc văn hóa Rạng Đông thời đại số.