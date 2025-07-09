Gần 50 đội bóng tranh tài tại Giải Bóng rổ Học sinh – Sinh viên GMB Laeague 2025

Sáng 9/7 tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Học viện Bóng rổ MVP và Công ty TNHH MTV M4V tổ chức họp báo công bố Giải Bóng rổ Học sinh – Sinh viên: Cúp Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam & MVP Academy 2025 (GMB League 2025).

Giải đấu năm nay có quy mô liên cấp, quy tụ gần 50 đội bóng nam và nữ, với hơn 700 vận động viên ở ba lứa tuổi U15, U18 và U23. Các đội đến từ các trường học và trung tâm đào tạo bóng rổ trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết GMB League là giải bóng rổ học đường quy mô lớn, được tổ chức với mong muốn tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, nơi các bạn trẻ yêu bóng rổ được cọ xát, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Ban tổ chức họp báo cung cấp thông tin về giải.

GMB League cũng là dịp để lan tỏa tinh thần thể thao học đường, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng học sinh - sinh viên.” Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các trận đấu, GMB League được đánh giá là giải bóng rổ học sinh - sinh viên đầu tiên áp dụng đồng bộ các chính sách hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe cho vận động viên.

Cụ thể, tại tất cả điểm sân thi đấu, lực lượng y tế và an ninh sẽ luôn túc trực nhằm đảm bảo an toàn trong suốt mùa giải. Từ vòng bán kết đến chung kết, các vận động viên còn được trang bị bảo hiểm theo từng trận đấu và từng ngày thi đấu.

Ban tổ chức cho biết, giải đấu sẽ được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy phong trào thể thao học đường không chỉ tại Hà Nội mà còn hướng tới mở rộng trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới.

Mỗi trận đấu của GMB League không chỉ là cuộc so tài về kỹ thuật mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ học cách phối hợp.

Lễ khai mạc giải sẽ diễn ra vào 9h sáng ngày 14/7 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (cơ sở 2 – số 36 đường Phạm Hùng), với sự tham dự của đại diện các trường, đơn vị tổ chức, HLV, VĐV và người hâm mộ bóng rổ Thủ đô.

Đại diện MVP Academy – đơn vị chuyên môn đồng hành cùng giải kỳ vọng GMB League sẽ là bước khởi đầu quan trọng để hình thành cộng đồng bóng rổ học đường vững mạnh, giúp học sinh – sinh viên nuôi dưỡng đam mê, học cách làm việc nhóm và phát triển kỹ năng mềm. GMB League sẽ trở thành giải đấu thường niên, với mục tiêu mở rộng quy mô trên toàn quốc từ các năm sau.