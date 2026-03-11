Giải đua ô tô địa hình quốc tế Mộc Châu 2026 hoãn thời gian tổ chức

Ông Ngô Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký VMF, trình bày kế hoạch tổ chức giải tại cuộc họp với UBND tỉnh Sơn La đầu tháng 2/2026

Ông Ngô Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký VMF, xác nhận ngày 11/3 rằng quỹ thời gian từ nay đến mốc dự kiến ban đầu vào tháng 5/2026 không đủ để hoàn tất các thủ tục cần thiết, đặc biệt là việc thu xếp nguồn kinh phí và mời các đội đua quốc tế tham dự. Theo ông, quá trình mời gọi và phối hợp với các đội đua nước ngoài đòi hỏi nhiều bước chuẩn bị như xin visa, sắp xếp vận chuyển phương tiện, thiết bị thi đấu cũng như đảm bảo các điều kiện tổ chức đạt chuẩn.

Theo kế hoạch trước đó, giải dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ 15 đến 17/5/2026, tại khu du lịch Mộc Châu Island (khu du lịch Cầu kính Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Với địa hình đa dạng cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu, khu vực này được đánh giá phù hợp để tổ chức các nội dung thi đấu off-road. Ban tổ chức dự kiến quy tụ khoảng 20-30 đội đua, tranh tài ở hai hạng mục gồm Chuyên nghiệp và Nâng cao, trong đó có khoảng bốn đội quốc tế đến từ các quốc gia trong khu vực.

Ý tưởng tổ chức giải được xây dựng với mục tiêu phát triển một sân chơi đua ô tô địa hình mang tính chuyên nghiệp, đồng thời gắn với quảng bá du lịch địa phương. Đầu tháng 2/2026, ông Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan để thảo luận kế hoạch tổ chức. Tại cuộc họp, đại diện VMF trình bày phương án chi tiết và nhận được sự ủng hộ từ phía tỉnh, coi đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Mộc Châu điểm đến du lịch nổi bật với các mùa hoa, mùa mận và nhiều danh thắng đặc sắc.

Đồng chí Hà Trung Chiến chủ trì cuộc họp triển khai Giải đua ô tô địa hình quốc tế Mộc Châu 2026 vào đầu tháng 2/2026

Tuy nhiên, theo VMF, lịch thi đấu và tổ chức các giải đua trong năm 2026 của đơn vị đã được sắp xếp khá dày đặc. Từ tháng 4 đến cuối năm, liên đoàn sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần OTV Truyền thông triển khai nhiều giải đấu thường niên quan trọng như Giải đua Ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 và Giải đua Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2026. Các sự kiện này đòi hỏi nguồn lực lớn về tài trợ, nhân sự và công tác tổ chức, khiến việc ưu tiên cho một giải đấu quốc tế mới trong thời gian ngắn trở nên khó khăn.

Địa hình dự kiến tổ chức giải đua. Nguồn: Otofun

Dù việc hoãn giải được xem là đáng tiếc đối với người hâm mộ, VMF cho rằng đây là quyết định cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn cũng như quy mô tổ chức của sự kiện. Liên đoàn cùng các bên liên quan sẽ tiếp tục rà soát và tìm thời điểm phù hợp để đưa giải đua trở lại trong tương lai, hướng tới mục tiêu xây dựng Mộc Châu thành điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động thể thao mạo hiểm và du lịch trải nghiệm.