Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tiến sát 187,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu

22:24 | 11/03/2026
Giá vàng hôm nay (11/3) tiếp tục tăng mạnh, vàng SJC tiệm cận mốc 187,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khoảng cách với giá vàng thế giới đã nới rộng hơn 20 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh.
Giá vàng hôm nay tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp đồng loạt nâng giá

Thị trường vàng trong nước đang trải qua một đợt tăng mạnh trong trung tuần tháng 3/2026 khi giá liên tục lập các mốc cao mới.

Ghi nhận vào khoảng 14h45 ngày 11/3, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giá tăng thêm khoảng 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Cụ thể, vàng miếng SJC hiện được niêm yết phổ biến ở mức 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng (mua – bán) tại nhiều hệ thống lớn như SJC, PNJ và DOJI.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp như Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá bán cao hơn, khoảng 187,4 triệu đồng/lượng, tiệm cận mốc 187,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, mức giá cũng tăng mạnh nhưng có sự phân hóa giữa các thương hiệu. Một số doanh nghiệp tăng khoảng 1,1 triệu đồng/lượng, trong khi một số đơn vị khác chỉ điều chỉnh khoảng 0,9 triệu đồng.

Theo các chuyên gia, nhu cầu nắm giữ vàng vẫn duy trì ở mức cao trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Đáng chú ý, tốc độ tăng của vàng trong nước đang nhanh hơn so với thị trường thế giới. Trong khi giá vàng quốc tế chỉ tăng khoảng 0,3%, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 0,6%.

Điều này cho thấy tâm lý đầu cơ và lo ngại bỏ lỡ cơ hội đang tác động mạnh tới thị trường.

Doanh nghiệp vàng điều chỉnh chiến lược giá để hút giao dịch

Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh, các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng có sự điều chỉnh trong chiến lược niêm yết.

Hiện nay, mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán phổ biến trên thị trường khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đã thu hẹp khoảng cách này xuống khoảng 2,8 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong vài tháng gần đây.

Việc giảm spread được xem là cách để kích thích thanh khoản trong bối cảnh giá vàng đang ở vùng cao nhạy cảm.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, giá bán giữa các doanh nghiệp gần như đồng nhất, phản ánh tính chuẩn hóa cao của sản phẩm này trên thị trường.

Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 lại có sự phân hóa rõ rệt hơn giữa các thương hiệu, cho thấy sự khác biệt về nguồn cung cũng như chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Dù khoảng cách giá giữa vàng trong nước và thế giới đang mở rộng, các chuyên gia cho rằng việc kinh doanh chênh lệch giá gần như không khả thi.

Nguyên nhân là do thị trường vàng Việt Nam chưa hoàn toàn liên thông với thị trường quốc tế, trong khi chi phí giao dịch và mức chênh lệch mua – bán cao có thể khiến nhà đầu tư chịu rủi ro lớn.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vượt 20 triệu đồng/lượng

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của thị trường hiện nay là khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đang nới rộng nhanh chóng.

Theo tính toán dựa trên tỷ giá ngân hàng, giá vàng miếng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20,45 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách lớn này cho thấy thị trường vàng nội địa đang có dấu hiệu “quá nóng”.

Giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.187,5 USD/ounce lúc 17h
Giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.187,5 USD/ounce lúc 17h

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran và khu vực eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Một số báo cáo cho biết nhiều tàu chở dầu đã phải tắt tín hiệu định vị khi di chuyển qua khu vực này trong bối cảnh rủi ro xung đột gia tăng.

Hiện có khoảng 12 triệu thùng dầu đang hướng tới châu Á, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Bên cạnh đó, sự suy yếu của đồng USD cũng góp phần hỗ trợ giá vàng trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo phần lớn tác động từ căng thẳng địa chính trị có thể đã được phản ánh vào giá vàng.

Trong thời gian tới, yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn tới thị trường sẽ là chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nếu lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, vàng – vốn không mang lại lợi suất – có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Nhà đầu tư cần thận trọng trước nguy cơ điều chỉnh

Việc giá vàng trong nước tăng nhanh hơn thế giới đang khiến thị trường đối mặt với rủi ro điều chỉnh khi khoảng cách giá quá lớn.

Nếu các yếu tố hỗ trợ như căng thẳng địa chính trị giảm bớt hoặc giá vàng thế giới đi xuống, giá vàng trong nước có thể chịu áp lực giảm mạnh để thu hẹp khoảng cách.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, đặc biệt là giá dầu, tình hình Trung Đông và chính sách lãi suất của Fed.

Trong bối cảnh biến động mạnh, chiến lược đầu tư thận trọng và quản trị rủi ro được xem là lựa chọn phù hợp hơn.

Giá vàng hôm nay giá vàng thế giới thị trường vàng vàng SJC vàng nhẫn 9999 đầu tư vàng Trung Đông Chênh lệch giá vàng

