Samsung Music Studio 5 chinh phục Giải Vàng tại iF Design Award 2026

International Forum (iF) Design Awards 2026 là một trong những cuộc thi thiết kế quốc tế danh giá của Đức. Trong số các giải thưởng mà Samsung vinh dự nhận được lần này thì Giải Vàng dành cho Music Studio 5 của Samsung và Thiết kế Nhận diện Bền vững (Sustainable Design Identity) cho Phụ kiện Thiết bị Gia dụng là hai giải thưởng cao quý nhất.

Được thành lập năm 1953 với tên gọi Die Gute Industrieform e.V., iF Design Awards đánh giá toàn diện nhiều yếu tố, bao gồm tính khác biệt và tác động, trên tổng cộng 9 lĩnh vực: Thiết kế Sản phẩm, Thiết kế Bao bì, Thiết kế Truyền thông, Kiến trúc Nội thất, Ý tưởng Chuyên nghiệp, Thiết kế Dịch vụ, Kiến trúc, Trải nghiệm Người dùng (UX) và Giao diện Người dùng (UI).

Chia sẻ về các giải thưởng dành cho nhãn hàng Samsung, ông Mauro Porcini, Chủ tịch kiêm Giám đốc Thiết kế (Chief Design Officer) Bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX) tại Samsung Electronics cho biết: “Ngày nay, thiết kế vượt xa phạm vi của sản phẩm hay giao diện người dùng. Thiết kế kiến tạo nên những trải nghiệm ý nghĩa, chạm tới con người. Thiết kế lấy con người làm trung tâm sẽ tiếp tục là cốt lõi trong mọi nỗ lực của chúng tôi – giúp tăng cường sự hòa quyện và thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm”.

Samsung Music Studio 5 vừa giành giải Vàng tại iF Design Award 2026

Music Studio 5 mang dáng dấp của một chiếc loa hình chữ nhật cổ điển, nhưng lại sở hữu những chi tiết hết sức độc đáo như mặt lưới đục lỗ tinh xảo, che giấu hệ thống âm thanh hiệu suất cao bên trong. Hệ thống đèn phía trước linh hoạt giúp người dùng dễ dàng nhận diện các chức năng chính, trong khi thiết kế vượt thời gian cho phép sản phẩm hòa quyện liền mạch vào mọi không gian, đồng thời toát lên vẻ thanh lịch như một tác phẩm nghệ thuật. Hình khối tối giản nhưng mới mẻ tạo nên dấu ấn thị giác đầy cá tính trong căn phòng. Music Studio 5 cũng có thể kết nối với TV Samsung thông qua giao diện không dây Q-Symphony mới, mang lại trải nghiệm giải trí tại gia đậm chất điện ảnh.

Samsung Home Appliances Accessories

Ý tưởng Thiết kế Nâng cao cho Phụ kiện Gia dụng với tên gọi “Samsung Home Appliances Accessories” với ba màu sắc khác nhau cho các phụ kiện như bộ lọc máy hút bụi và máy lọc không khí, dựa trên yêu cầu bảo trì và phương thức thải bỏ. Nhờ đó mà người dùng có thể dễ dàng nhận biết nhu cầu bảo dưỡng của từng phụ kiện, đặc biệt khi sản phẩm được thay đổi hoặc nâng cấp.

Bên cạnh hai Giải Vàng và 77 giải thưởng mà Samsung Electronics đạt được tại iF Design Award còn ghi nhận nhiều sản phẩm và dịch vụ nổi bật như One UI 7 với thiết kế tích hợp AI tăng cường cá nhân hóa, cùng Home Insight (tính năng nhà thông minh đề xuất giải pháp tối ưu dựa trên thói quen người dùng).

Thành tích này tiếp tục khẳng định triết lý thiết kế lấy con người làm trung tâm của Samsung, nơi công nghệ không chỉ đổi mới mà còn góp phần kiến tạo cuộc sống tốt đẹp và bền vững hơn.