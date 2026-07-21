Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ đang nhận được sự lựa chọn ưu tiên của các thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bên cạnh các ngành Y khoa và Sư phạm, đặc biệt là Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận 11 thủ khoa ở các tổ hợp A00, A01, B00, C00 và D01. Trước thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo đóng hệ thống đăng ký xét tuyển đại học vào chiều 14/7, các thí sinh đã hoàn tất nguyện vọng xét tuyển với khả năng trúng tuyển rất cao, ngoại trừ trường hợp phát sinh do tiêu chí phụ của từng cơ sở đào tạo.

Trong đó, thủ khoa tổ hợp A00 Khắc Công đăng ký ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Thủ khoa A01 Quang Minh lựa chọn ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội.

9 thủ khoa thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đáng chú ý, thủ khoa A01 Hương Giang quyết định du học ngành Khoa học máy tính tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST) với học bổng toàn phần. Đây là ngành học được xem là nền tảng cho nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây hay an ninh mạng.

Những lựa chọn này cho thấy bên cạnh các ngành nghề truyền thống, lĩnh vực công nghệ vẫn là điểm đến của nhiều học sinh có thành tích học tập nổi bật. Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính tiếp tục nằm trong nhóm ngành được nhiều trường đại học đầu tư mạnh về chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra trên nhiều lĩnh vực.

Ở nhóm ngành khác, ba trong bốn thủ khoa tổ hợp B00 gồm Diễm My, Yến Nhi và Hải Lam cùng đăng ký ngành Y khoa tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Thủ khoa B00 còn lại là Quang Thắng chọn ngành Sư phạm Sinh học tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Hai thủ khoa khác là Thái Sơn (A01) và Thanh Bình (C00) cùng đăng ký vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thái Sơn theo học ngành Sư phạm Toán (dạy bằng tiếng Anh), trong khi Thanh Bình chọn ngành Địa lý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có khoảng 1,24 triệu thí sinh dự thi, trong đó hơn 874.800 em đăng ký xét tuyển đại học. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm chuẩn các trường sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 10/8 và thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21/8.

Dù số lượng thủ khoa chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số thí sinh, lựa chọn ngành học của nhóm học sinh này vẫn phần nào phản ánh xu hướng quan tâm đối với các lĩnh vực đào tạo trọng điểm. Việc có những thủ khoa lựa chọn Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính cho thấy sức hút ổn định của nhóm ngành công nghệ trong bối cảnh nhu cầu phát triển nguồn nhân lực số ngày càng được chú trọng.