Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử

Theo đó, các TTHC mới ban hành bao gồm gồm: (1) Cấp chứng nhận chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn; (2) Cấp lại chứng nhận chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn; (3) Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy; (4) Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy; (5) Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy; (6) Gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy.

Các TTHC bãi bỏ gồm: (1) Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; (2) Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; (3) Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do bị mất hoặc bị hư hỏng; (4) Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do hết hạn; (5) Cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; (6) Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; (7) Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; (8) Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; (9) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng; (10) Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng; (11) Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng; (12) Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam; (13) Thay đổi nội dung giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam; (14) Cấp lại giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định số 23/2025/NĐ-CP quy định cơ quan tiếp nhận, thông báo về hồ sơ hợp lệ/không hợp lệ và từ chối cấp phép là Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Để đơn giản hóa trình tự thực hiện, giải quyết TTHC, trên cơ sở phân cấp cho đơn vị cơ sở, Bộ Khoa học và công nghệ đã căn cứ mục B, Phụ lục XIV về phương án phân cấp giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông được ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ (nhóm TTHC liên quan tới hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được phân cấp thẩm quyền giải quyết về Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia) và điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định số 155/QĐ-BKHCN ngày 03/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thẩm tra các hồ sơ TTHC về giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy và chứng nhận chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn) để giao trách nhiệm cho Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tiếp nhận hồ sơ, thông báo về hồ sơ hợp lệ/không hợp lệ và từ chối giải quyết hồ sơ đối với các TTHC trên. Đồng thời Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia cũng là cơ quan chịu trách nhiệm công khai; thực hiện công tác rà soát, đánh giá; báo cáo định kỳ và đột xuất; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các TTHC do đơn vị mình thực hiện sau khi Quyết định công bố được ban hành.

Quyết định công bố và danh mục chi tiết các TTHC nêu trên đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.