Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng Phạm Đức Long, Bùi Thế Duy, Hoàng Minh, Lê Xuân Định và Bùi Hoàng Phương (từ trái sang).

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02/3/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (có hiệu lực thi hành từ 01/3/2025), tổ chức bộ máy của Bộ KH&CN sau hợp nhất có một số thay đổi, cụ thể là:

Các đơn vị hợp nhất của 02 Bộ:

Hợp nhất 06 đơn vị tham mưu tổng hợp của 02 Bộ, bao gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế.

Hợp nhất Trung tâm Thông tin của Bộ TT&TT với Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ KH&CN thành Trung tâm Công nghệ thông tin.

Hợp nhất Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Vụ Ứng dụng công nghệ và Tiến bộ kỹ thuật thành Cục Đổi mới sáng tạo.

Hợp nhất Vụ Năng lượng nguyên tử và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thành Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Hợp nhất Vụ Công nghệ cao và Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật thành Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao các quyết định cho lãnh đạo cấp phó các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao các quyết định cho lãnh đạo cấp phó các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao các quyết định cho lãnh đạo cấp phó các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao các quyết định cho lãnh đạo cấp phó các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao các quyết định cho lãnh đạo cấp phó các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ

Hợp nhất Viện Chiến lược TT&TT; Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Tạp chí TT&TT của Bộ TT&TT và Tạp chí KH&CN Việt Nam; Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Bộ KH&CN thành Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, các đơn vị này sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi Thủ tướng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Học viện này.

Đối với năm đơn vị đổi tên:

Vụ Kinh tế số và Xã hội số đổi tên thành Vụ Kinh tế và Xã hội số.

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ đổi tên thành Vụ Đánh giá và Thẩm định công nghệ.

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông đổi tên thành Cục Công nghiệp công nghệ thông tin.

Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN đổi tên thành Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghiệp.

Cục Thông tin, Thống kê và đánh giá khoa học đổi tên thành Cục Thông tin, Thống kê.

Các đơn vị kết thúc hoạt động:

Chấm dứt hoạt động đối với Vụ Khoa học và Công nghệ của Bộ TT&TT và Cục An toàn thông tin của Bộ TT&TT: Công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của Cục ATTT được chuyển sang cho Bộ Công an.

Các đơn vị chuyển sang Bộ khác:

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Thông tin cơ sở, Cục Xuất bản, In và Phát hành chuyển sang Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Báo VietNamNet chuyển sang Bộ Dân tộc và Tôn giáo, hiện đang thực hiện thủ tục báo cáo Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trên cơ sở các thay đổi về tổ chức bộ máy nêu trên, căn cứ quy định của pháp luật, các đơn vị hợp nhất theo quy định của Nghị định phải thực hiện ngay tổ chức bộ máy mới vào 01/3/2025. Đồng thời, chưa thực hiện công tác cán bộ đối với Viện Chiến lược TT&TT; Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Tạp chí TT&TT của Bộ TT&TT và Tạp chí KH&CN Việt Nam; Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Bộ KH&CN.

Ngày 19/2/2025, Đảng ủy Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-ĐU về việc thành lập Đảng bộ Bộ KH&CN. Theo đó, Đảng bộ Bộ KH&CN là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Chính phủ có 54 tổ chức đảng trực thuộc với 4.135 đảng viên, Quyết định có hiệu lực từ 1/3/2025.

Cùng ngày này, Đảng ủy Chính phủ đã ban hành Quyết định chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020 - 2025 đợt 1 với 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN là Bí thư Đảng ủy Bộ.

Tại Lễ công bố, Bộ KH&CN đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.