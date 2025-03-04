Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi hợp nhất

Ngày 02/3/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2025/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/3/2025.

Theo đó, Bộ KH&CN sẽ đảm nhiệm vai trò quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực liên quan khác. Nghị định cũng quy định cơ cấu tổ chức mới của Bộ với 25 đơn vị trực thuộc, đánh dấu bước quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy quản lý và thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ tại Việt Nam.

Chức năng và nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo Nghị định số 55/2025/NĐ-CP, Bộ KH&CN là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực:

Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Công nghệ cao, công nghệ chiến lược, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.

Sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.

Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện.

Công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Giao dịch điện tử, chuyển đổi số quốc gia.

Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ KH&CN có 25 đơn vị, bao gồm 22 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 3 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước.

Danh sách các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN:

Vụ Bưu chính Vụ Đánh giá và thẩm định công nghệ Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên Vụ Kinh tế và xã hội số Vụ Kế hoạch - tài chính Vụ Hợp tác quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Bộ Thanh tra Bộ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cục Bưu điện Trung ương Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin Cục Chuyển đổi số quốc gia Cục Đổi mới sáng tạo Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ Cục Sở hữu trí tuệ Cục Tần số vô tuyến điện Cục Thông tin, thống kê Cục Viễn thông Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia Trung tâm Công nghệ thông tin Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ Báo VnExpress

Chuyển đổi và duy trì một số cơ quan liên quan

Cũng theo Nghị định, Cục An toàn thông tin tiếp tục hoạt động để xử lý các vấn đề về tài chính, ngân sách, tài sản công, chương trình, dự án và nhân sự trong thời gian không quá 3 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực.

Báo VietNamNet tiếp tục hoạt động cho đến khi có quyết định chuyển về Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Bộ trưởng Bộ KH&CN có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 3.

Các cơ quan khác như Học viện KH&CN và Đổi mới sáng tạo, Tạp chí KH&CN Việt Nam, Viện Chiến lược TT&TT, Trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT, Tạp chí TT&TT tiếp tục hoạt động đến khi có quyết định mới từ Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện không quá 3 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực.

Nhân sự lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

Trước đó, ngày 18/2/2025, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Tiếp đó, ngày 19/2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ TT&TT, gồm ông Phạm Đức Long và ông Bùi Hoàng Phương, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&CN. Như vậy, Bộ KH&CN hiện có 5 Thứ trưởng, gồm các ông Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định, Hoàng Minh, Phạm Đức Long, Bùi Hoàng Phương.

Nghị định số 55/2025/NĐ-CP đánh dấu một bước quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.